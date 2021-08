“Noch nicht zu beschreiben”: Vater unsicher über Dominic Thiems Rückkehr zu den US Open 2021

Weltnummer 6 Dominic Thiem hat keine großartige Saison. Er hat nach seinem Triumph bei den US Open 2020 noch keinen Titel gewonnen und hofft derzeit auf ein Comeback auf dem Platz.

Dominic Thiem verletzte sich gleich in der ersten Runde der Mallorca Open 2021. Er konnte dort keinen einzigen Satz absolvieren und ist seitdem nicht mehr auf den Platz zurückgekehrt.

Tennis – ATP Masters 1000 – Madrid Open – Caja Magica, Madrid, Spanien – 4. Mai 2021. Der Österreicher Dominic Thiem in Aktion während seines 32. Spiels gegen Marcos Giron von American REUTERS / Sergio Perez

In einem aktuellen Interview mit Tennisnet.com verriet Thiems Vater Wolfgang Thiem, dass der Österreicher wieder ins Training zurückgekehrt ist und sehr hart arbeitet. Wolfgang erwähnte auch, dass Dominics Physiotherapeut ihm zu einem baldigen Comeback verhilft. Wann genau die Fans Dominic wieder auf dem Platz sehen können, sagte Wolfgang allerdings nicht.

„Dominic hat vor zweieinhalb Wochen das körperliche Training wieder aufgenommen und arbeitet wieder auf der Basis. Er macht viel mit Alex Stober, seinem Physiotherapeuten“, bemerkt Wolfgang im Interview.

Thiem verletzte sich bei den Mallorca Open 2021 am Handgelenk. Auch wenn es für ihn schwierig ist, beim Cincinnati Masters 2021 zu spielen, glauben die Fans immer noch, dass es ihm gut gehen und bei den US Open 2021 spielen wird, um seinen Titel zu verteidigen.

Vater sagt, es sei unmöglich, Vorhersagen über die Rückkehr von Dominic Thiem zu treffen

Wolfgang sagte, dass Thiem zwar hart trainiert, aber derzeit keine Vorhersagen über seine Rückkehr möglich sind. Er betonte, dass sich sein Sohn noch in der Vorbereitungsphase befinde und sich von der Handgelenksverletzung erhole.

Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, Frankreich – 30. Mai 2021. Österreichs Dominic Thiem reagiert in seinem ersten Vorrundenspiel gegen den Spanier Pablo Andujar REUTERS / Christian Hartmann

„Es befindet sich daher vollständig in der Vorbereitungsphase. Tennisspielen kann man noch nicht als solches bezeichnen. Es wird notwendig sein, einige Tage vor der ärztlichen Vereinbarung zu warten. Es ist unmöglich, Vorhersagen zu treffen “, Wolfgang ergänzt.

Es wird spannend zu sehen, ob Dominic Thiem nach New York zurückkehren kann oder nicht. Die Fans haben hohe Erwartungen an ihn und wollen, dass er schnell wieder in Form und Schwung kommt. Wird er die Saison 2021 mit Stil beenden können?

