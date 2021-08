Hyzon Motors hat mit der Auslieferung von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw an Kunden begonnen

Das wasserstoffbetriebene Schwerlastfahrzeugunternehmen Hyzon Motors gab am Mittwoch bekannt, dass es nach seiner Fusion mit dem Blankoscheck-Unternehmen Decarbonization Plus Acquisition Corp.

Das Unternehmen, das am Mittwoch seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichte, sagte, es bereite sich auch auf den Start seiner ersten Kundenversuche in den USA vor.

Wie andere Transportunternehmen, die durch eine Fusion mit einem Zweckgesellschaftsfonds an die Börse gingen, hat Hyzon noch keine nennenswerten Einnahmen. Stattdessen setzt Hyzon auf die massive Kapitalspritze des Deals – über 500 Millionen US-Dollar – und steigende Kundenaufträge, um einen positiven Cashflow zu erzielen.

Bis heute hat das Unternehmen einen Nettoverlust von 9,4 Millionen US-Dollar für das Quartal ausgewiesen, einschließlich 3,5 Millionen US-Dollar an F&E-Aufwendungen. Es hatte ein negatives bereinigtes EBITDA von 9,1 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verfügt über 517 Millionen US-Dollar in bar, genug, um bis 2024 einen freien Cashflow zu erzielen, ohne zusätzliche Aktien verkaufen zu müssen, sagte Mark Gordon, CFO von Hyzon, in einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals.

Neben der Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebssträngen investiert Hyzon auch in Produktionszentren für Wasserstoff-Brennstoff, ein Schlüsselelement der Infrastruktur für die Einführung der Technologie. Im April unterzeichnete das Unternehmen eine Absichtserklärung für ein Joint Venture mit dem Unternehmen für erneuerbare Kraftstoffe Raven SR für bis zu 100 Wasserstoffproduktionszentren. Gordon hat bestätigt, dass die ersten beiden in der Bay Area sein werden.

Er sagte auch, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, bis Ende dieses Jahres 85 Brennstoffzellen-Fahrzeuge auszuliefern, mit den ersten Umsätzen des Unternehmens für das nächste Quartal. Bestellungen und Vertrags-MOUs wuchsen im April von 55 Millionen US-Dollar auf 83 Millionen US-Dollar, aber viele MOUs sind unverbindlich. Ein Beispiel dafür ist eine Vereinbarung mit dem österreichischen Lebensmittelhändler MRPEIS über 70 Lkw im nächsten Jahr. Ebenso sieht sich Hyzon in Bezug auf die Technologieakzeptanz einem etwas schwierigen Kampf gegenüber, da viele seiner Kunden noch nie ein Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug gesehen oder verwendet haben.

„Viele Kunden bekommen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten die ersten Brennstoffzellen-Fahrzeuge, die sie je gesehen haben“, sagte CEO Craig Knight bei dem Anruf. Dies ist ein echter Technologievalidierungsprozess und Kunden sollten sich sicher sein, dass die Fahrzeuge in ihrem Anwendungsfall gut funktionieren.

Während viele Hyzon-Verkäufe für eine kleine Anzahl von Lastwagen gelten, sieht Knight die Zeit für den Kauf vom ersten Verkauf bis zur Flottenumrüstung immer kürzer – zumindest in Europa, wo die Verfügbarkeit von Wasserstoff deutlich wichtiger ist. “Obwohl ich früher gesagt hätte, dass es 12-18 Monate dauert, von der Beschaffung Ihres ersten Brennstoffzellen-Trucks bis zum Testen zu gehen, dann besorgen Sie sich vielleicht ein paar mehr und finden Sie heraus, wie der Flottenumbau im Laufe der Zeit aussehen würde, und legen Sie dann los Flottenumstellungsprozess – ich denke tatsächlich, dass es komprimiert wird “, sagte Knight.

Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf den Return-to-Base-Betrieb und nicht auf den Langstrecken-Güterverkehr, da dieser ein besser ausgebautes Wasserstoff-Betankungsnetz erfordert. Der US-Kundentest mit dem Logistikunternehmen Total Transport Services Inc. ist ein starker Anwendungsfall (Lkw können bis zu 18-20 Stunden pro Tag fahren), aber der Lkw wird nie die einzige Tankstelle in Wilmington, Kalifornien, anfahren müssen. . „Es ist eine gute Anwendung für Wasserstoff, und wir führen nicht die Komplikation ein, Wasserstoffstationen im ganzen Land finden zu müssen“, sagte Knight.