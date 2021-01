Wolf Moon ist vorbei, hier ist ein Vollmondkalender für 2021 mit Namen

Diese Woche hat die Ausrichtung unseres Planeten Erde, unseres Mondes und unserer nahen Sonne einen Vollmond geschaffen, den wir „Wolfsmond“ nennen. Dies ist nur der erste in einer Reihe von Vollmonden, die uns in den nächsten 11 Monaten als Menschen erscheinen werden, und wir haben das Los aufgelistet. In der Mischung sind der Schneemond, der Wurmmond, der rosa Mond, der Blumenmond und der Erdbeermond. Es geht nicht um Prince, aber es könnte genauso gut sein – danach ist es Buck Moon, Sturgeon Moon, Harvest Moon, Hunter’s Moon, Beaver Moon und im Dezember werden wir den kalten Mond sehen!

Jeder der Monde hat einen anderen Namen – und einige der Namen können je nach Ihrem bevorzugten Namensschema unterschiedlich sein. Die Daten sind unabhängig von der Wahl des Mondnamens gleich. Sie begannen mit dem Wolfsmond am 28. Januar 2021. OBEN: Ein Abschnitt eines vollständigen Arbeitsblatts, das vom Jet Propulsion Lab der NASA erstellt wurde – das haben sie eine ganze Reihe von Infografiken und Tabellenkalkulationen wie diese, wenn Sie einen Blick darauf werfen möchten.

Am 27. Februar 2021 werden wir den Schneemond sehen. Der “Wurmmond” kommt am 28. März 2021 an. Am 26. April 2021 erscheint der als Pink Moon bekannte Vollmond – ungefähr um 23.32 Uhr (Eastern Standard Time). Dies ist eine der am einfachsten zu planenden Zeiten, um sie zu sehen. Es ist auch ein SUPER VOLLMOND – wenn der Vollmond erscheint, wenn sich der Mond der Erde am nächsten nähert.

Einige dieser Monde sehen nur zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt wirklich voll aus – zu einem Zeitpunkt, an dem Sie je nach Wohnort möglicherweise gar nicht in der Lage sind, unseren Mond zu sehen. Nehmen wir zum Beispiel den Blumenmond, der am 26. Mai 2021 erscheinen soll. Dieser Mond erscheint um 7:14 Uhr Eastern Standard Time VOLLSTÄNDIG. Schade auch, denn es ist auch ein SUPER VOLLMOND!

Der Juni-Mond erscheint am 24. Juni und es ist der Erdbeermond. Der Vollmond im Juni erscheint am vollsten um 14.40 Uhr Eastern Standard Time. Der Buck Moon erscheint am 23. Juli um 22.37 Uhr EST.

Am 22. August 2021 sehen wir um 8:02 Uhr den Vollmond namens Sturgeon Moon. Der Vollmond vom 20. September 2021 ist der wichtigste Erntemond! Dies wird um ca. 19:55 Uhr EST angezeigt. Der Jägermond erscheint am 20. Oktober 2021 um 22:57 Uhr EST.

Der Bibermond wird am 19. November 2021 um 3:58 Uhr Eastern Standard Time deutlicher. Der kälteste aller Monde erscheint am 18. Dezember 2021 um 23.35 Uhr – es ist der kalte Mond. Stellen Sie jetzt Ihren Wecker so ein, dass er zu diesen Jahreszeiten ausgelöst wird, und auch Sie werden 2021 die vollsten Monde des Jahres sehen.