Das neue PlayStation Leak-Spiel enthüllt das wichtigste Spiel der nächsten Generation, das für PS5 neu veröffentlicht wurde

Ein neues Leck auf PlayStation hat ergeben, dass ein großes PS4-Spiel derzeit für PS5 erneut veröffentlicht wird. Als die PS4 herauskam, war es, als ob jedes PS3-Spiel und seine Geschwister auf PS4 remastered und neu veröffentlicht worden wären. Und wenn das nicht passiert ist, wurde das Spiel für die PS4 neu gemacht. Dies geschah jedoch größtenteils, weil die PS4 nicht abwärtskompatibel mit der PS3 war. Auf PS5 ist dies kein Problem, da praktisch alle PS4-Spiele gespielt werden. Dies hindert jedoch nicht alle Spiele daran, den Weg der erneuten Veröffentlichung zu beschreiten.

Derzeit eines der beliebtesten Spiele auf der PS4, Tom Clancys Rainbow Six Siege, ist auf PS5 spielbar, aber nur durch Abwärtskompatibilität. Mit anderen Worten, eine richtige PS5-Version des Spiels gibt es nicht, aber es sieht so aus, als würde sich das bald ändern.

Mehr auf Twitter, Gematsu zeigt, dass kürzlich gelistete 365games-Händler Tom Clancys Rainbow Six Siege Deluxe Edition für die PS5, anscheinend die Anzeige zu lecken, bevor Ubisoft konnte. Derzeit gibt es keine Auflistung für eine Xbox Series X-Version, aber es ist davon auszugehen, dass eine ähnliche Neuveröffentlichung für die neue Konsole von Microsoft in Arbeit ist.

Man kann auch davon ausgehen, dass die PS5- (und Xbox Series X-) Version eine Vielzahl von visuellen und Leistungsverbesserungen enthalten wird. Derzeit bleibt jedoch abzuwarten, wie viel Ressourcen Ubisoft in die Ports fließen wird. Und natürlich ist daran zu erinnern, dass hier vorerst nichts offiziell ist. Die Auflistung könnte fehlerhaft sein oder der Einzelhändler könnte nach Verkehr suchen. Und es könnte auch ein Platzhalter sein. Wissen Sie jedoch, was es sonst noch sein könnte? Ein echtes Leck. Wenn dies zutrifft, erwarten Sie bald eine Ankündigung.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat Ubisoft dieses Leck in keiner Weise kommentiert, und es ist unwahrscheinlich, dass sich dies ändert.