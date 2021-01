Österreichischer Investor im Traumprojekt der Olympischen Spiele in Zelensky im Zusammenhang mit Unterschlagungsverfahren | KyivPost

Gernot Leitner, ein österreichischer Investor in das Traumprojekt von Präsident Volodymyr Zelensky, einem Skigebiet für die Austragung der Olympischen Spiele, ist laut a Bericht von Schemes, einer investigativen Journalismus-Show.

Leitner bestritt die Vorwürfe.

Im Juli 2020 traf sich Zelenskys Stabschef Andriy Yermak mit Leitner und kündigte an, dass die Verwaltung dem Österreicher beim Bau eines Skigebiets in den Karpaten helfen werde.

Die Station würde zeigen, dass die Ukraine laut Yermak bereit ist, die Olympischen Winterspiele auszurichten.

Der gefeierte neue Investor scheint jedoch mit einem Unterschlagungsprogramm verbunden zu sein, das von mehreren Verbündeten von Viktor Janukowitsch angeführt wird, dem ukrainischen Präsidenten, der 2014 von der EuroMaidan-Revolution gestürzt wurde.

Was ist passiert

2010 gab der damalige Präsident Janukowitsch bekannt, dass er der Ukraine die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele anbieten wolle. Dafür musste in den Karpaten eine Infrastruktur aufgebaut werden.

Am Ende wurde nichts gebaut. Stattdessen wurden mehr als 14 Millionen US-Dollar an öffentlichen Mitteln, die für das Projekt bereitgestellt wurden, an eine Reihe ausländischer Unternehmen umgeleitet. Dies ist Gegenstand einer laufenden Untersuchung durch das Nationale Korruptionsbekämpfungsbüro der Ukraine (NABU).

Der Untersuchung zufolge kehrte ein Teil des gestohlenen Geldes in die Ukraine zurück. Es wurde verwendet, um große Mengen Land in Borzhava, einem Karpatenkamm, zu kaufen, ideal für den Bau eines Wintersportortes.

Einige der Unternehmen, die das Land kauften, gehörten den Brüdern von Vladyslav Kaskiv, dem damaligen Leiter der staatlichen Agentur Derzhinvestproekt, die staatliche Gelder verteilte. Sie sind Verdächtige im Fall von NABU.

Seitdem haben die Unternehmen, die das Land gekauft haben, den Eigentümer gewechselt. Zunächst gehörten sie einer österreichischen Firma, Teleferic Holdings. Im Jahr 2019 wurde ein Unternehmen in der Slowakei registriert genannt Carpathian Mountain Resort erwarb ukrainische Unternehmen und durch sie das Land.

Teleferic und Carpathian Mountain Resort gehören dazu Leitner.

Ein Teil von Leitners Land wurde von der NABU gestoppt, gegen die er protestierte.

“Ich war ziemlich überrascht von der Verhaftung des Vermögens, da es sich um eine private Investition handelt, die nicht mit Geldwäsche zusammenhängt”, sagte Leitner gegenüber Reportern von Schemes.

Leitners Spur von Vorwürfen der Unterschlagung hat Zelenskys Büro nicht davon abgehalten, sich öffentlich zur Zusammenarbeit mit ihm bei der Entwicklung des Skigebiets zu verpflichten – obwohl ein Teil des Landes, auf dem es gebaut werden soll, verhaftet ist.

“Im Moment sprechen wir nur (mit Leitner) über die Gewinnung von Investitionen, nicht über die Schaffung einer Partnerschaft zwischen dem Staat und seinem Unternehmen”, sagte Zelenskys Büro gegenüber Schemes.

Zwischen Lyovochkins?

Die mutmaßliche Beteiligung von Kaskivs Familie war Teil der offiziellen Untersuchung. Dem Schema-Bericht zufolge hätte jedoch eine andere mächtige Familie an dem Projekt teilnehmen können.

Sie sind Serhiy Lyovochkin, damals Leiter des Präsidentenbüros, und ihre Schwester Yulia Lyovochkina, dann Gesetzgeber für die pro-russische Partei der Regionen. Heute sind beide Gesetzgeber der pro-russischen Oppositionsplattformpartei, die 44 Sitze im Parlament hat.

Serhiy Lyovochkin und Yulia Lyovochkina antwortete nicht auf die Bitte von Schemes um einen Kommentar. Kaskiv hat die Vorwürfe bestritten. Leitner sagte Reportern, dass die Verhaftung seines Landes “politisch motiviert” sei.

Nach den Schemata haben Kaskiv und Lyovochkins half dem österreichischen Architekten Leitner kauft Land in den Karpaten.

Der Bericht basiert auf durchgesickerten E-Mails zwischen Lyovochkins-Mitarbeitern und Leitner, die angeblich Yulia Lyovochkina gezeigt haben, dass sie 2014-2016 Geldtransfers vom österreichischen Unternehmen Teleferic an seine ukrainischen Tochtergesellschaften genehmigt. Das Geld war für den Kauf des Landes auf dem Borzhava Ridge bestimmt.

Anmerkung des Herausgebers: Dieser Bericht ist Teil des Investigative Hub-Projekts, bei dem die Kyiv Post Untersuchungsberichte in ukrainischen Medien überwacht und der englischsprachigen Öffentlichkeit präsentiert sowie originelle Ermittlungsgeschichten erstellt. Das Projekt wird von der National Endowment for Democracy unterstützt.