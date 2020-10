Wohlstand in der EU: Der Trugschluss von mehr Gleichheit in Europa

E.Der Wiederaufbauplan von uropa für die Wirtschaft in der Koronakrise muss noch einige parlamentarische Hürden überwinden. Dennoch bereitet sich Italien bereits auf die Milliarden aus Brüssel vor. Am Sonntag verabschiedete die Regierung das vorläufige Budget für das kommende Jahr, das die von der Koronakrise heimgesuchte Wirtschaft des Landes mit viel Geld und Steuererleichterungen unterstützen soll. Zahlungen aus dem 750-Milliarden-Euro-Wiederaufbaufonds in Europa sind bereits fest geplant.

Nach Berechnungen der EU-Kommission wird Italien der größte Empfänger der Unterstützungsgelder aus Brüssel sein. Die Regierung in Rom könnte über die Laufzeit der Programme Kredite und Transfers in Höhe von rund 209 Milliarden Euro abrufen. Spanien, Portugal und Griechenland, deren vom Tourismus abhängige Volkswirtschaften in diesem Jahr eingebrochen sind, werden voraussichtlich auch im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsleistung hohe Summen erhalten.

auch lesen Frankreichs Finanzminister

Die EU-Kommission möchte, dass das Geld aus dem Wiederaufbaufonds im kommenden Jahr fließt. Für einen kleinen Teil kann dies auch der Fall sein. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass der Großteil der Beträge erst 2022 in den von Corona besonders betroffenen Volkswirtschaften ankommt.

Ökonomen glauben auch nicht, dass das Geld die Wirtschaft in den betroffenen Ländern ankurbeln wird – aber sie könnten Investitionen und Reformen finanzieren, die langfristig mehr Wachstum in den betroffenen Volkswirtschaften gewährleisten. Dies ist auch das Versprechen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die den Wiederaufbaufonds initiiert haben.

Osteuropa nähert sich dem Norden

Eine aktuelle Studie des Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, wie dringend es gerade in den Ländern Südeuropas ist, die Volkswirtschaften zukunftssicherer und langfristig wachstumsfähiger zu machen. Die bisher unveröffentlichte Analyse steht WELT zur Verfügung und zeigt, dass das zentrale wirtschaftliche Versprechen der europäischen Integration für Italien, Spanien und Griechenland noch nicht erfüllt wurde.

Der europäische Binnenmarkt und der Euro sollten tatsächlich dafür sorgen, dass die europäischen Nationalstaaten wirtschaftlich näher zusammenrücken. Verzicht auf staatliche Souveränität und als Gegenleistung für wirtschaftliche Konvergenz und größeren Wohlstand – das ist die wirtschaftliche Seite des EU-Pakts; sogar in der Präambel des EU-Vertrags dokumentiert. Für die Südeuropäer sah die Realität in den letzten Jahren jedoch anders aus.

Quelle: WELT-Infografik

Die Ökonomen haben die Entwicklung der Wirtschaftsleistung in den EU-Ländern im letzten Jahrzehnt untersucht. Nach den Berechnungen scheinen die jüngeren EU-Mitglieder in Mittel- und Osteuropa den Norden und Nordwesten des Kontinents wirtschaftlich einzuholen. Die nominale Wirtschaftsleistung einschließlich Inflation stieg in den zehn Jahren von 2009 bis 2018 in den osteuropäischen Mitgliedstaaten um 49,6 Prozent.

Die nördlichen und nordwestlichen Volkswirtschaften des Kontinents wuchsen im gleichen Zeitraum um 37,2 Prozent – der Osten hat wirtschaftlich immer wieder aufgeholt, auch wenn die Kluft teilweise noch beträchtlich ist.

Die Schuldenkrise hat die Regionen im Süden zurückgeworfen

Im gleichen Zeitraum hat sich die wirtschaftliche Kluft zwischen Nord und Süd Europas jedoch nicht verringert – sie hat sich tatsächlich vergrößert. Die südeuropäischen Länder wuchsen im Beobachtungszeitraum nur um 14,6 Prozent, so dass der Norden dem Süden weiter voraus ist.

Zusätzlich: Bei dieser Berechnung wird Frankreich Südeuropa zugeordnet. Ohne das französische Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren wären die südlichen Länder nur um 9,9 Prozent gewachsen. Kein Wunder, dass die EU-Politik zunehmend von Verteilungsproblemen zwischen Nord und Süd dominiert wird.

auch lesen Die Kreditausfälle stehen unmittelbar bevor

Die Schuldenkrise in der Eurozone und die tiefen Rezessionen in den betroffenen Ländern waren vor allem dafür verantwortlich, dass Südeuropa in den letzten Jahren wirtschaftlich zurückgeblieben ist. Die Krise hat viele Regionen wirtschaftlich zurückgeworfen – auch diejenigen, die zuvor infolge der Einführung des Euro und des daraus resultierenden starken Rückgangs der Finanzierungskosten wirtschaftlich gewachsen waren.

Tatsächlich waren in den letzten Jahren ausschließlich griechische Regionen die wachstumsschwächsten Regionen, in denen die Wirtschaftsleistung teilweise um ein Fünftel geschrumpft ist. Eine Berechnung des IW, in der der Studienautor Björn Kauder das Wirtschaftszentrum Europas berechnete, zeigt auch, wie sich die nachhaltige Wirtschaftskraft auf dem Kontinent verändert hat.

Der Schwerpunkt könnte in 25 Jahren auf Mannheim liegen

Es ist der Ort, von dem aus die kumulierte Wirtschaftsleistung in alle Richtungen ungefähr gleich ist. Dieses Wirtschaftszentrum Europas verlagert sich seit Jahren kontinuierlich nach Norden. Im Jahr 2009, dem Jahr, in dem die Schuldenkrise in der Eurozone ausbrach, lag sie noch südöstlich von Freiburg im Breisgau.

Seitdem hat das wirtschaftliche Gewicht des Südens abgenommen. Das europäische Wirtschaftszentrum hat sich rund 50 Kilometer nach Norden bewegt und lag 2018 südöstlich von Offenburg in Baden-Württemberg. “Wenn Sie diese Entwicklung fortsetzen, könnte das Wirtschaftszentrum der EU bereits in 25 Jahren in der Nähe von Mannheim liegen”, sagt Studienautor Kauder.

auch lesen Minus 52,3 Milliarden Euro

Trotz des Corona-Hilfspakets dürfte die Pandemie diese Entwicklung beschleunigen. Die südeuropäischen Volkswirtschaften, die stärker vom Tourismus abhängig sind als der Norden des Kontinents, litten während der Krise weitaus stärker unter den restriktiven Maßnahmen als die nordeuropäischen oder osteuropäischen Volkswirtschaften.

Die Europäische Kommission geht davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in besonders von der Pandemie betroffenen Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien in diesem Jahr zweistellig sinken wird. Für Frankreich prognostiziert die Behörde ein Minus von 10,6 Prozent, für Spanien 10,9 Prozent und für Italien sogar 11,2 Prozent.

In Deutschland hingegen erwartet die Kommission in ihrer Wirtschaftsprognose nach wie vor einen enormen, aber vergleichsweise geringeren Rückgang von minus 6,3 Prozent. Die zweite Welle und die zunehmend verzweifelten Gegenmaßnahmen in ganz Europa könnten jedoch schnell einen zweiten Wirtschaftskrach auslösen. Dann würde die Prognose für den Sommer schnell überholt sein.