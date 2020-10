Vodafone: Netzwerkerweiterung teilweise abgeschlossen

Ab heute sind es wieder Weitere 730.000 Haushalte im Vodafone-Netzwerk Internetverbindungen mit einem Gigabit pro Sekunde im Downstream buchen können. Vodafone gab das jetzt bekannt. Damit ist das Gigabit-Upgrade im Kabelnetz in 13 Bundesländern abgeschlossen. Rund 12,6 Millionen Kabelhaushalte in Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben jetzt Gigabit-Zugang zum Internet.

Dies ist das Netzwerk, das Vodafone einst von Kabel Deutschland übernommen hat. Für die vor zwei Jahren begonnene Expansion hat Vodafone eine Milliarde Euro in die Hand genommen. Vodafone hat die Technologie in den Knoten für die Netzwerkerweiterung im Wesentlichen ersetzt oder neu aufgebaut. Dies ist die Technologie, die das macht Übertragungsstandard DOCSIS 3.1 unterstützt. Gigabit per Kabel ist damit möglich.

Überall dort, wo viele Kunden das Kabelnetz von Vodafone nutzen, muss der Anbieter jedoch auch neue Glasfaserleitungen verlegen und Netze neu segmentieren. Nur so kann eine Netzwerküberlastung verhindert werden.

Der Ausbau des Vodafone-Netzwerks im Ex-Unitymedia-Gebiet wird fortgesetzt

Mit dem heutigen Abschluss der Erweiterung im ehemaligen Kabel Deutschland ist die Netzwerkerweiterung noch nicht vollständig abgeschlossen. „Wir konzentrieren uns jetzt mehr auf den Ausbau der Gigabit-Verbindungen in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. Dann werden wir ein neues Kapitel im Glasfasernetz beginnen und die Netzwerkqualität und -leistung um eins erhöhen Mischen von verschiedenen Maßnahmen auf ein neues Niveau “, sagt Hannes Ametsreiter, CEO von Vodafone.

Zusammen mit den Gigabit-Verbindungen in den ehemaligen Unitymedia-Gebieten verfügt Vodafone über rund 22 Millionen Kabelhaushalte, die Gigabit-Zugang buchen können. Bis Ende 2022 sollen im Vodafone-Netzwerk insgesamt 25 Millionen superschnelle Verbindungen hergestellt werden.

Neuer Netzwerkstandard soll getestet werden

Mit DOCSIS 4.0 befindet sich der nächste Übertragungsstandard für Kabelnetzwerke bereits in den Startlöchern. DOCSIS 4.0 verdoppelt die maximale Download-Geschwindigkeit und vervierfacht die Upload-Geschwindigkeit. Es gibt auch neue Frequenzen und ein anderer Übertragungsstandard kann verwendet werden. Vodafone plant, innerhalb der nächsten zwei Jahre Feldtests mit dieser Technologie durchzuführen. „Sobald die ersten Prototypen der neuen Hardware-Generation verfügbar sind“, heißt es. Vodafone hatte bereits vor einigen Monaten eine Vorschau auf die neue Technologie gegeben.

Gigabit buchbar für weniger als 40 Euro

Übrigens: Bis zum 2. November können Sie noch von einem Sondertarif für das Kabelnetz profitieren: Den Tarif GigaCable maxMit einer Internet-Flatrate von bis zu 1.000 Mbit / s sowie einer Voice-Flatrate für das deutsche Festnetz können Sie dauerhaft für 39,99 Euro buchen. Bestehende Kunden können auch wechseln, wenn sie derzeit nicht mehr als 40 Euro pro Monat zahlen.





