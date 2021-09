US-amerikanische und russische Militärführer treffen sich angesichts von Terrorangelegenheiten

Der ranghöchste Offizier der US-Armee traf seinen Russisch Amtskollegen am Mittwoch, da die Vereinigten Staaten sich bemühen, die nächsten Schritte im Kampf gegen den Terrorismus umzusetzen.

Gen. Marc MilleyDer Vorsitzende der Gemeinsamen Stabschefs und der russische Generalstabschef Valery Gerasimov trafen sich in Helsinki, Finnland, und das Treffen fand zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der veränderten US-Präsenz im Nahen Osten statt.

Das Treffen sei “eine Fortsetzung von Gesprächen, die darauf abzielen, die Kommunikation zwischen den militärischen Führern der beiden Länder zum Zwecke der Risikominderung und der operativen Konfliktlösung zu verbessern”, so ein Beamter. Erklärung Colonel David Butler, Sprecher der Joint Chiefs of Staff.

In der Erklärung heißt es auch, dass die beiden Seiten „übereingekommen sind, die spezifischen Details ihres Gesprächs geheim zu halten“.

Der Abzug aller Truppen der USA aus Afghanistan Ende letzten Monats und damit das Ende des zwei Jahrzehnte währenden Krieges benachteiligte Militär und Geheimdienste angesichts der geringen Bevölkerungszahl des Landes.

US-Führungskräfte warnen vor der Möglichkeit einer Wiederaufnahme terroristischer Aktivitäten in Afghanistan da die Taliban jetzt das Sagen haben. Die Rückkehr der militanten Gruppe hat Befürchtungen geweckt, dass sie Terrororganisationen, darunter ISIS-K und al-Qaida, erlauben wird, sich unter dem Taliban-Regime wieder zu etablieren. Das haben verschiedene US-Geheimdienste gesagt Al-Qaida könnte die Kapazität wiedererlangen das Heimatland der Vereinigten Staaten innerhalb von ein oder zwei Jahren angreifen.

Die Vereinigten Staaten werden sich auf ihre Angriffsfähigkeiten „jenseits des Horizonts“ in der Region verlassen, obwohl die Experten unterstrichen dass solche Raketen sehr genaue und aktuelle Informationen erfordern, die ohne physische Präsenz schwer zu sammeln sind.

Der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov sagte im Juli, Russland habe die USA gewarnt, dass die Entsendung von Truppen in Nachbarländer Afghanistans “inakzeptabel” sei, so der Bericht. Zugehörige Presse. Damals sagte er, sein Land habe seinen amerikanischen Amtskollegen „auf direkte und direkte Weise gesagt, dass dies nicht nur unsere Wahrnehmung der Ereignisse in dieser wichtigen Region, sondern auch unsere Beziehung zu ihr stark verändern würde. . “

