Wohin sollte ich reisen, um die Nordlichter zu sehen?

Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich endlich einen Plan habe, die Nordlichter zu sehen, ich bin mir nur nicht sicher, wie ich das am besten angehen soll. Meine Unentschlossenheit überwältigt mich oft und drängt mich dazu, solche Ideen zurückzudrängen. Glücklicherweise wissen OMAWL-Leser so ziemlich alles, also würde ich gerne ein Feedback dazu haben.

Ich habe noch nie Nordlichter gesehen

Ich bin Millionen von Kilometern gereist und habe viele Länder besucht, aber in meinen mehr als 15 Jahren auf großen Reisen habe ich noch nie die Nordlichter gesehen. Auf einem Nordtransatlantikflug im Winter habe ich nicht einmal die Nordlichter gesehen. Ich tat sie fast in Whitehorse sehen, aber ich habe es nicht ganz hinbekommen.

Jetzt sollte ich ehrlich gesagt nicht allzu überrascht sein, dass ich sie nicht gesehen habe. Ich neige dazu, in wärmere Klimazonen zu reisen und bin solarbetrieben, was wahrscheinlich ein Grund dafür ist, warum ich damit nicht viel Glück hatte. Trotzdem bin ich absolut fasziniert von den Nordlichtern und ich denke, ich muss einen Plan finden, um sie Anfang 2022 zu sehen.

Die Herausforderung bei der Planung einer Nordlichtreise

Es gibt natürlich viele Orte, die Sie bereisen können, die Ihnen die Möglichkeit bieten, das Nordlicht zu sehen. Aber es gibt auch einige Herausforderungen dabei:

Die beste Zeit, um vorherzusagen, wann Sie das Nordlicht sehen werden, ist in der letzten Minute, aber das Problem ist, dass die meisten der besten Aussichtspunkte ziemlich weit entfernt sind, besonders für jemanden in Florida.

Egal wie gut Sie Ihre Reise planen, es gibt keine Garantie, dass Sie das Nordlicht sehen werden, daher kann es schwierig sein zu entscheiden, wie lange eine Reise zu planen ist – je länger Sie bleiben, desto besser sind Ihre Chancen, aber gleichzeitig Zeit.Wetter Wenn Sie die Nordlichter nicht sehen, werden Sie wahrscheinlich ziemlich enttäuscht sein

Ich denke, der beste Hybrid-Ansatz wäre, in eine Stadt weit im Norden zu reisen, die Sie sowieso besuchen wollten, und hoffen, dass die Bedingungen stimmen und Sie die Stadt verlassen können; aber gleichzeitig hast du auch nicht die besten Chancen, die Nordlichter zu sehen

Wo kann man die Nordlichter am besten sehen?

Ich hoffe, für März 2022 eine Nordlichter-Reise zu planen, geben oder nehmen. Es sieht so aus, als ob der März eine der besten Zeiten ist, um das Nordlicht zu sehen, und es hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass es an vielen Orten im hohen Norden etwas weniger kalt und dunkel ist als beispielsweise der Januar. Es funktioniert auch besser mit meinem aktuellen Zeitplan.

Ich weiß, dass es viele Orte gibt, an denen Sie Nordlichter sehen können, von Alaska bis zur kanadischen Arktis, Island, den Färöern, Finnland und Norwegen. Ich würde jedoch gerne spezifischere Empfehlungen von OMAAT-Lesern hören, wo sie hingehen sollen:

Wenn Sie eine Nordlichter-Reise gemacht haben, wohin sind Sie gegangen, wie weit waren Sie entfernt und wie oft haben Sie die Nordlichter gesehen?

Wo ist der beste Ort, um das Nordlicht zu sehen, der noch andere Dinge zu bieten hat, von Outdoor-Aktivitäten bis hin zu einem wirklich coolen Hotel?

Einige erste Gedanken:

Ich wollte zurück nach Island, vielleicht ist dies eine gute Gelegenheit, dies zu tun; Ich stelle mir vor, ich würde gerne irgendwo weit nördlich von Island reisen, um die Chancen zu maximieren, die Nordlichter zu sehen, also kann jemand dort einen Ort empfehlen? Oder ist es realistisch, Nordlichter in der Nähe von Reykjavik zu sehen?

Ich wollte in die kanadische Arktis reisen (die Situation der Airlines dort ist faszinierend), aber gibt es einen großartigen Ort, um die Nordlichter zu sehen?

Ich bin Finnland und Norwegen gegenüber total aufgeschlossen und weiß, dass es dort sogar mehrere Hotels gibt, die sich speziell mit dem Nordlicht beschäftigen, viele mit Zimmern mit Glaskuppeln.

Obwohl mich das ganze Konzept der Eishotels fasziniert, kämpfe ich gegen die Kälte, also nimm es bitte mit solchen Empfehlungen ruhig

Also ja, kurz gesagt, ich bin hier sehr empfänglich für Ideen. Wenn Sie eine Reise zu den Nordlichtern unternommen haben, würde ich es gerne lernen. Würden Sie es wieder tun oder was würden Sie anders machen?

Am Ende der Zeile

Ich weiß, dass viele Menschen von den Nordlichtern fasziniert sind, und dennoch habe ich sie auf all meinen Reisen nie sehen können. Ich denke, es ist an der Zeit, das zu ändern, deshalb hätte ich gerne einen Rat. Ich denke, ich sollte im März Zeit haben, um eine solche Reise zu planen (wenn es nicht zu spät in der Saison ist), ich muss nur herausfinden, was mir die besten Chancen bietet und welches Reiseziel das beste Erlebnis bietet, wenn nicht in Bezug auf Aktivitäten, Unterkunft usw.

Haben Sie schon einmal eine Reise zu den Nordlichtern geplant und wenn ja, wie war Ihre Erfahrung?