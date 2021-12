Ein Asteroid von der Größe eines Wolkenkratzers, um über die Erde hinaus zu zoomen

Ein „potenziell gefährlicher“ Asteroid, der mehr als doppelt so hoch ist wie das Empire State Building, wird im Januar eine enge Begegnung mit der Erde machen – und dann erst 200 Jahre lang seinen nächsten Besuch machen.

Der Weltraumfelsen, genannt (7482) 1994 PC1, wird unseren Planeten voraussichtlich am 18. Januar in einer „nahen Annäherung“ von 0,013 astronomischen Einheiten passieren. Newsweek berichtet, unter Berufung auf das NASA Center for Near Earth Object Studies.

Aber das entspricht einer ziemlich komfortablen Entfernung von etwa 1,2 Millionen Meilen, mehr als fünfmal weiter von der Erde entfernt als der Mond, so das Magazin.

Der Asteroid mit einem Durchmesser von etwa 3.280 Fuß oder etwa der zweieinhalbfachen Höhe des ikonischen Big Apple-Wolkenkratzers wird jedoch nicht ausgelassen.

Etwa alle 600.000 Jahre trifft ein Asteroid dieser Größe auf die Erde. laut EarthSky.

Es wird auf etwa 44.000 Meilen pro Stunde zoomen, bevor es sich in eine andere Sonnenumlaufbahn wagt, und wird laut Weltraumbehörde erst 2105 zurück sein.

Der große Körper wurde am 9. August 1994 – daher seine Bezeichnung – von Robert McNaught am Siding Spring Observatory in Australien entdeckt, berichtete EarthSky.

Astronomen haben den Asteroiden auch in früheren Bildern aus dem September 1974 gefunden.

Amateur-Himmelsbeobachter können am 18. Januar gegen 16:50 Uhr EST (7482) 1994 PC1 entdecken. Es erscheint als heller Fleck, der am Abend vor den Hintergrundsternen vorbeizieht.

Das Gestein wird mit einer Helligkeit von etwa 10 leuchten – ein anständiges Ziel für Beobachter, die ein 6-Zoll- oder größeres Teleskop verwenden.