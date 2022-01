Devil May Cry-Regisseur neckt neues Spiel

Hideaki Itsuno neckt ein neues Spiel.Für diejenigen, die es nicht wissen: Itsuno ist Regisseur und Designer bei Capcom und für die Regie des Spiels verantwortlich. Der Teufel kann weinen und das Dogma des Drachen. Darüber hinaus hat er auch Serien wie Power Stone, Straßenkämpfer, und die dunklen stalker. Obwohl er nicht so bekannt ist wie einige der besten Videospielregisseure und -entwickler Japans, wie Hideo Kojima und Hidetaka Miyazaki, ist er eine prominente Persönlichkeit in der Branche und auf dem Weg zum Tempelstatus. Es genügt zu sagen, dass viele besonders aufpassen, wenn er ein neues Spiel neckt Der Teufel kann weinen und das Dogma des Drachen Fans.

Auf Twitter gab Itsuno ein Update zum Jahresende und wünschte allen ein frohes neues Jahr. Zu diesem Zweck stellt Itsuno fest, dass „das nächste Projekt dem letzten Jahr definitiv voraus ist“, dh es ist vorangekommen. Darüber hinaus bittet Itsuno seine Fans, sich „bitte darauf zu freuen“.

Leider sagt Itsuno nicht, was dieses Projekt ist. Laut verschiedenen Gerüchten ist dies die lang erwartete Fortsetzung von das Dogma des Drachen, was angesichts der Tatsache, dass die IP die Netflix-Anime-Behandlung erhält, sinnvoll wäre. Angesichts des Erfolgs von Itsunos neuestem Spiel, Devil May Cry 5, Teufel kann weinen 6 sollte auch nicht ausgeschlossen werden. Und natürlich könnte das Mystery-Spiel eine neue IP oder eine Rückkehr zu einer der oben genannten IPs sein, aber beide Möglichkeiten scheinen unwahrscheinlich.

Frohes neues Jahr 2022! Das nächste Projekt ist dem letzten Jahr definitiv voraus. Bitte freuen Sie sich darauf. – Hideaki Itsuno (@tomqe) 31. Dezember 2021

Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden. Im Moment ist nicht bekannt, wann dieses Spiel veröffentlicht wird. Es könnte im Jahr 2022 sein, aber nichts im obigen Tweet lässt so viel darauf schließen.

