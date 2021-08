Russlands Präsident Wladimir Putin sagte am Sonntag, sein Land werde afghanische Flüchtlinge nicht aufnehmen, weil es sich nicht mit “Aktivisten”, die sich als Asylbewerber ausgeben, auseinandersetzen wolle.

Der starke russische Mann hat westliche Länder dafür kritisiert, dass sie afghanische Flüchtlinge in Länder nahe seiner Grenze gebracht haben, während ihre US- und europäischen Visa bearbeitet werden.

“Heißt das, dass sie in diese Länder, zu unseren Nachbarn, visumfrei geschickt werden können, wenn sie sie selbst nicht visumfrei mitnehmen wollen?” Putin tobte bei der russischen Nachrichtenagentur TASS. „Warum gibt es eine so demütigende Herangehensweise an die Lösung des Problems? “

“Aktivisten, die hier unter dem Deckmantel von Flüchtlingen auftauchen”, sagte er nicht.

Die Vereinigten Staaten haben mit verschiedenen Ländern verhandelt, um Afghanen zumindest vorübergehend zu akzeptieren, die aus ihrem Land nach der schnellen Flucht fliehen Taliban-Übernahme.

Die Eine islamistische Extremistengruppe hat die Kontrolle übernommen aus dem Land, nachdem Präsident Biden den Abzug der US-Streitkräfte nach einer längeren Präsenz von 20 Jahren angeordnet hatte.

Hunderte afghanische Evakuierte stehen Schlange, um das Land nach der Machtübernahme der Taliban zu riechen. ABTEILUNG DER VERTEIDIGUNG / AFP über Getty Images

Russische Beamte schlossen sich dem nicht an Bemühungen, Tausende zu evakuieren verzweifelte Afghanen auf dem Flughafen von Kabul, die aus dem Land fliehen wollen.

Im Gegenteil, der Kreml lobte die Taliban für die “Wiederherstellung der Ordnung” in Afghanistan.

“Wir sehen die Erklärungen der Taliban zur Einstellung der Kampfhandlungen, eine Amnestie für alle an der Konfrontation Beteiligten, zur Notwendigkeit eines Dialogs auf nationaler Ebene”, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow. „Sie werden umgesetzt. “

Mit Pfostendrähten