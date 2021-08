Neues in Australien veröffentlichtes PS5-Modell wiegt weniger als das Original

Bildschirmfoto : Schlaflosigkeit

In Australien haben einige Leute neues gefunden PS5 Modelle in Geschäften verkauft. Aber sei nicht zu aufgeregt. Diese neuen Konsolenrevisionen fügen keine größeren Festplatten oder leistungsstärkere Hardware hinzu. Stattdessen scheinen diese neuen Überarbeitungen nur einige geringfügige Änderungen vorzunehmen, einschließlich des Ersetzens einer einzelnen Schraube.

Wie von einem in Australien ansässigen Spieleladen berichtet drücke Start, diese neuen PS5-Modelle wurden letzte Woche ins Land geliefert. Anscheinend, drücke Start glaubt, dass Australien das erste Land ist, das Lieferungen der neuen Modelle erhält. Diese neuen Konsolen verfügen über ein leicht modifiziertes Modellnummerierungsschema mit CFI-11XX. (Die ursprünglichen PS5-Konsolen verwenden CFI-1XXX.) Diese Konsolenmodelle scheinen fast identisch zu sein. Eine kleine Änderung ist eine neue Schraube, mit der die PS5 an ihrer Halterung befestigt wird. Bisher konnte diese Schraube nur mit einem Werkzeug angezogen oder gelöst werden. Jetzt ist die kleine Schraube gewechselt und Sie können alles von Hand machen. Was für eine Zeit zum Leben.

Tatsächlich verstehe ich diese kleine Änderung vollkommen. Installation Die Halterung meiner PS5 war ein Rätsel, zwischen ihrer seltsamen Form und der schwer zu schraubenden Schraube. Vielleicht bringt diese neue verbesserte Schraube eine kleine Verbesserung der Lebensqualität.

Es scheint auch, dass diese neuen Modelle, die sowohl als digitale als auch als Disk-Version erhältlich sind, etwa 10 Unzen wiegen. oder 300 g weniger als die ursprünglichen PS5-Konsolen. Im Moment gibt es nicht viele Informationen darüber, was in diesen Konsolen enthalten ist und was nicht, die den Gewichtsunterschied erklären können. Es ist nicht nur die neue Schraube! Sony hat zu diesen Änderungen geschwiegen und nicht viele öffentliche Informationen darüber veröffentlicht.

Zurück im Mai, ein neues drahtloses Kommunikationsmodul wurde von Sony für die Verwendung in einem neuen PS5-Modell registriert. Das neue Modul ersetzt das J20H100-WLAN-Modul, das in allen PS5-Startmaschinen verwendet wird. Aber bis jemand mit den Fähigkeiten und Tools eine dieser neuen australischen PS5s in die Hände bekommt, können wir nicht sicher sein, ob dieser Mod da ist und ob das den Gewichtsunterschied erklärt.

In der Zwischenzeit, wenn Sie noch auf der Suche nach einer PS5 sind, viel Glück! Sony erwartet, dass die Konsolenknappheit bis nächstes Jahr ein Problem sein wird mögen die Pandemie und eine anhaltende globale Chipknappheit Unternehmen die Herstellung und den Versand elektronischer Geräte erschweren. Keine Sorge, du brauchst immer noch keine PS5. Du hast viele Spiele in deinem Backlog, die du sowieso beenden musst. Und jetzt, wo Sie fast ein Jahr gewartet haben, haben Sie eine schöne neue Schraube in Ihrer PS5. Sehen Sie, gute Dinge kommen zu denen, die warten.