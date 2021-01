WJC-Zusammenfassung: Kanada und die USA gewinnen am Ende der Vorrunde Gruppen

Kanada setzt dominante Anstrengungen gegen Finnen ein, aber Piiroinen hielt es eng

Es war ein Kampf im Zwei-Schwergewicht bei der Junioren-Weltmeisterschaft, bei dem Kanada und Finnland sechs der letzten sieben Goldmedaillen gewonnen hatten. Aber es war definitiv eine einseitige Angelegenheit in der Puck-Kontrollabteilung, als Kanada am Donnerstag einen 4: 1-Sieg überzeugte.

Mit dem Sieg gewann Kanada die Gruppe A und trifft am Samstag im Viertelfinale auf die Tschechische Republik. Finnland wird Schweden als zweiten Samen in der Gruppe herausfordern und kann den Rest hoffentlich nutzen, um sich nach einem ansonsten positiven Round Robin für den Meister von 2019 neu zu gruppieren und zu schwingen.

Das Ergebnis hätte es vielleicht nicht angezeigt, aber die erste Hälfte des Spiels war völlig einseitig. Kanada hatte einen Vorsprung von 25: 6 – einschließlich eines 23: 2-Vorsprungs, als die Kanadier ihren Vorsprung verdoppelten Vorteil. Um 3:49 Uhr im ersten Spiel erzielte Dylan Cozens sein fünftes Tor des Turniers in einem 2-gegen-1-Lauf mit Connor McMichael und schickte einen Handgelenksschuss an Kari Piiroinen vorbei, um das 1: 0 zu erzielen.

Dylan Holloway fügte Kanadas zweites Tor um 26:54 hinzu, als Jakob Pelletiers Schuss ihn ablenkte und Kanada mit 2: 0 in Führung brachte. Peyton Krebs fügte ein weiteres Tor hinzu, in der zweiten waren es noch acht Minuten, um Kanadas Führung auf drei zu verbessern. Aber ohne Piiroinens Spiel im finnischen Netz wäre es vielleicht eine andere Geschichte gewesen, da die Finnen in den ersten 40 Minuten einfach nicht die Kontrolle über die Scheibe übernehmen konnten.

Trotz Kanadas Angriff auf den Puck waren es tatsächlich die Finnen, die das einzige Tor der dritten Periode erzielten. Um 45:05 Uhr traf Brad Lambert, ein finnisches Phänomen mit kanadischen Beziehungen, auf Devon Levis Seite, um die Finnen zum Leben zu erwecken. Aber das war nicht genug, da Cozens ein leeres Netz erzielte, um die Sache zu beenden, und Kanada dabei half, den Deal abzuschließen.

Die USA kontrollieren Schweden, um die Gruppe B zu übernehmen

Einen Tag nach dem Ende der 54-Spiele-Runde in Russland befand sich Schweden wieder in der Niederlage, nachdem die Amerikaner früh getroffen und den 4-Sieg errungen hatten. 0, um den ersten Platz in Gruppe B zu belegen.

Der Start war, gelinde gesagt, schlecht für die Schweden. Um nur 1:09 Uhr im Spiel holte Verteidiger Drew Helleson den Puck hinter der schwedischen Torlinie hervor, drehte ihn um und richtete ihn auf das Netz. Es sah eher nach einem Pass aus, aber es prallte von Hugo Alnefelt ab und ging mit 1: 0 in Führung für die USA.

Drei Minuten später erzielten die Amerikaner beim fünften Schuss des Spiels ein weiteres Tor aus einem schwierigen Blickwinkel, als Trevor Zegras Kanadas Dylan Cozens in der ersten Partitur (POINTS) des Turniers an den richtigen Tischen traf.

Das Spiel verschlechterte sich für die Schweden weiter. Um 22:00 Uhr passierte Ryan Johnsons Handgelenksschuss vom rechten Anspielpunkt zuerst Alnefelt und Johnsons Turnier, nur dass Alex Turcotte auch seine Eröffnungsminuten später erzielte, um Alnefelt zu jagen. 2021 NHL Draft Goalie Jesper Wallstedt übernahm und beendete das Spiel und zeigte eine gute Leistung, aber bis dahin war es zu spät. Die Amerikaner hatten bereits den notwendigen Schaden angerichtet, um den Sieg und den ersten Platz in Gruppe B zu sichern.

Mit diesem Sieg treffen die Amerikaner auf die Slowakei, um die Medaillenrunde zu beginnen. Schweden wird seine finnischen Rivalen als dritte Saat der Gruppe herausfordern, wobei Russland mit einem Date gegen Deutschland den zweiten Platz belegt.

Tschechische Republik rückt vor, Österreich nach Hause geschickt

Die Tschechische Republik holte sich am Donnerstag mit einem 7: 0 gegen Österreich den letzten Platz im Viertelfinale der Gruppe B. Die Tschechen werden gegen die USA antreten, während die Niederlage die Österreicher aus dem Turnier verdrängte, nachdem sie in vier Spielen nur ein Tor erzielt hatten.

Trotz eines knappen Ergebnisses in der ersten Spielhälfte hatten die Tschechen wirklich die Kontrolle. Um 26:21 Uhr brach Simon Kubicek schließlich die Sackgasse, nachdem sein Schuss am Zehenhandgelenk von Sebastian Wraneschitz ‘Handschuh abprallte. Das Tor wurde auf einen Fold-Verstoß überprüft, aber schnell als gutes Tor gewertet.

Das zweite Ziel war jedoch etwas näher. Um 32:05 Uhr wurde Michal Teply vom österreichischen Stürmer Marlon Tschofen nach Wraneschitz gedrängt und warf den Torhüter vorübergehend aus. Martin Lang erzielte aus einem schwierigen Blickwinkel, aber das Tor wurde schnell auf mögliche Störungen durch den Torhüter überprüft. Das Tor wurde zugunsten des Tschechen gerufen, weil Teply gedrängt wurde, anstatt den Kontakt selbst aufzunehmen, was der Tschechischen Republik einen 2: 0-Vorteil verschaffte.

Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass den Österreichern der Dampf ausgeht. Um 38:11 Uhr erwischte Martin Lang seinen zweiten Treffer, nachdem er einen Punktschuss abgefeuert und einen gepanzerten Wraneschitz geschlagen hatte. Filip Prikryl fügte vor dem Ende des zweiten noch einen hinzu, während Pavel Novak, David Jiricek und Jan Mysak in der dritten Periode Tore hinzufügten, um das Spiel zu beenden.

Österreichs Ziel in diesem Jahr war es, ein solides Sortiment für 2022 aufzubauen, daher sollte die Erfahrung einen langen Weg gehen. Der Top-Interessent von Minnesota Wild, Marco Rossi, wird zu alt sein, um nächstes Jahr zurückzukehren, aber Wraneschitz – die größte Enthüllung für das Team, das in drei Spielen 194 Schüsse erzielte – wird ein Highlight der 11 teilnahmeberechtigten Spieler sein. für eine zweite Chance, in der ersten Liga zu bleiben. .

Drei Sterne:

1. Trevor Zegras, C (USA): Eine Drei-Punkte-Nacht für einen Lieblings-MVP zu Beginn des Turniers. Rang vier aller Zeiten in Punkten von einem Amerikaner beim Turnier. Unentschieden mit James van Riemsdyk um den dritten Platz in der US-Liste aller Zeiten mit 22 Punkten.

2. Dylan Cozens, C (CAN): Cozens übernahm kurz die Führung im Wertungsrennen, bevor Zegras später in dieser Nacht abreiste. Zwei Tore für Cozens, darunter eine beeindruckende leere Netto-Leistung, die den Deal besiegelte.

3. Pavel Novak, RW (CZE): Ein Dreipunktversuch markierte Novaks beste Leistung im Turnier und einen wichtigen Sieg für ein Team, das kurz vor dem Aus stand.

Viertelfinalspiele:

Russland gegen Deutschland – 12 Uhr ET

Schweden gegen Finnland – 15:30 Uhr ET

Kanada gegen Tschechische Republik – 19:00 Uhr ET

USA gegen Slowakei – 22:30 Uhr ET