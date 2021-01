Mögliche therapeutische Strategie für Fettleibigkeit

Fettleibigkeit ist ein ernstes globales Gesundheitsproblem und ein Risikofaktor für Krankheiten wie Typ-II-Diabetes, Herzerkrankungen und Fettlebererkrankungen. Eine zentrale Komponente bei der Entwicklung von Fettleibigkeit ist Fettgewebe, zu dem Fettzellen (sogenannte Adipozyten, die auf die Speicherung von Fett spezialisiert sind) und Makrophagen (Einfangzellen des Immunsystems, die normalerweise mit der Zerstörung von Mikroben verbunden sind) gehören. . Zusammen mit Forschern aus Polen, Deutschland, Australien und Österreich hat ein Team von Wissenschaftlern von MedUni Wien nun die Signalwege entdeckt, die für die Entwicklung eines wertvollen Typs von Fettgewebemakrophagen (ATM) verantwortlich sind. bei Fettleibigkeit, die Lipotoxizität verhindert. Lipotoxizität ist der Prozess, bei dem Fettmoleküle in nicht fettigem Gewebe abgelagert werden. Diese Studie wurde jetzt im Top-Journal veröffentlicht Stoffwechsel der Natur.

In dieser Studie untersuchten die Forscher, darunter einige vom CeMM (Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) und der Universität Graz, speziell den PI3K-Signalweg. Es ist ein wichtiger Stoffwechselregulator, da es die Speicherung von Fett reguliert und eine wichtige Rolle bei der zellulären Reaktion auf das Hormon Insulin spielt. Bei Fettleibigkeit führt eine verminderte Insulinwirkung oder Insulinresistenz zu Typ-II-Diabetes, der mit einem hohen Blutzucker verbunden ist.

Gernot Schabbauer vom Institut für Gefäßbiologie und Thromboseforschung am Zentrum für Physiologie und Pharmakologie der MedUni Wien und Hauptautor der Studie untersucht seit mehreren Jahren den PI3K-Signalweg in Immunzellen: “Die Schlüsselrolle von PI3K in Stoffwechselprozessen ist bewiesen, aber seine Rolle in Fettgewebemakrophagen war noch nicht klar. “Julia Brunner, Co-Hauptautorin der Studie, fügt hinzu:” Geldautomaten sind wie Dr. Jekyll und M. Hyde – bei Fettleibigkeit können sie gut oder schlecht sein. Wir spekulierten, dass ein aktiver PI3K-Signalweg das Gleichgewicht zugunsten von ‘gut’ beeinflussen könnte. “

Mithilfe von Techniken wie Mehrfarben-Durchflusszytometrie, Lipidomik, Zellatmungstests und verschiedenen Tiermodellen haben Wissenschaftler herausgefunden, dass eine anhaltende Aktivität des PI3K-Signalwegs das Gleichgewicht innerhalb von Makrophagen beeinflussen kann das beste: es produziert insbesondere spezialisierte Kiefergelenke, die durch eine Zunahme der Anzahl von MARCO-Einfangrezeptoren (Makrophagenrezeptor mit Kollagenstruktur) auf ihrer Oberfläche gekennzeichnet sind.

„Wir haben festgestellt, dass diese MARCO-exprimierenden DABs professionelle Lipidfänger sind. Diese Zellen nehmen laut MARCO Fett auf, bauen es ab und verhindern so, dass es in den Blutkreislauf gelangt “, erklärt Andrea Vogel, Co-Hauptautorin der Studie und Doktorandin in Immunologie an der MedUni Wien. Omar Sharif, Co-Hauptautor der Studie, fügt hinzu: „Das metabolische Syndrom und die Lipotoxizität sind Kennzeichen von Fettleibigkeit. Unsere Arbeit zeigt, dass eine höhere Lipidaufnahme und ein verbesserter Energiestoffwechsel durch ABMs hilfreich sind Aufrechterhaltung der systemischen Stoffwechselgesundheit – Erzielen Sie Auswirkungen auf eine Reihe von Stoffwechselerkrankungen. “

Weitere Studien werden nun durchgeführt, um festzustellen, ob die PI3K-Signalübertragung auch einen dauerhaften Einfluss auf die ATM-Population beim Menschen haben kann. „Obwohl eine moderate PI3K-Hemmung bereits als therapeutische Strategie zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen diskutiert wurde, weisen unsere Daten auf mögliche unerwartete Nebenwirkungen hin. Dazu könnte eine Veränderung der Blutfettwerte gehören, die durch eine verringerte Fettaufnahme an Geldautomaten verursacht wird “, sagt Schabbauer.

###