Der Grinch, der Mann, der Weihnachten gestohlen hat, wurde von Dr. Seuss kreiert. Er trat im Mai 1955 zum ersten Mal in “The Hoobub and the Grinch” auf. Seitdem ist er in Büchern, Spielen, Musicals und drei Filme.

Der beliebteste Grinch-Film ist How the Grinch Stole Christmas mit Jim Carrey als Grinch und Christine Baranski als Martha May Whovier. Der Film wurde am 15. November 2000 (UK) und am 17. November 2000 (UK) veröffentlicht. USA) mit einem Gewinn von 345.401.855 USD weltweit nach einem geschätzten Budget von 123 Mio. USD.

The Grinch – Wussten Sie schon?

1. Das erste Mal, dass der Grinch im Fernsehen erschien, war am 18. Dezember 1966 in einem animierten TV-Special mit dem Titel “Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat”. Das Special dauert 26 Minuten.

2. The Grinch hat ein eigenes Musical, es wurde im November 1994 uraufgeführt und heißt How the Grinch Stole Christmas!

3. Eddie Murphy und Jack Nicholson haben beide vorgesprochen, um den Grinch im Film 2000 zu spielen, aber wie wir wissen, wurde Jim Carrey die Rolle übertragen, fragen Sie sich, wie ein Eddie Murphy Grinch ausgesehen hätte?

4. Jim Carrey verbrachte viel Zeit im Make-up-Stuhl, während er The Grinch drehte. Das erste Mal dauerte es 8,5 Stunden, um den perfekten Look zu formen. Danach dauerte es 3 Stunden am Tag, bis er es tat etwa 100 mal im Verlauf des Drehs.

5. Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass Jim Carrey das komplette Grinch-Outfit nicht besonders gern trug. Die Produzenten dachten, er könnte irgendwann aufhören, er beschrieb das Kostüm und die Prothese als ” Es ist buchstäblich so, als würde man jeden Tag lebendig begraben. “Er erhielt eine Schulung, wie man Folter durch CIA-Agenten erträgt, um damit umzugehen.

6. Die Zeile „18.30 Uhr: Abendessen mit mir; Ich kann das nicht mehr rückgängig machen. “wurde von Jim Carrey komplett improvisiert.

Sieben. Willkommen in der Who-School, alle Schauspieler, die in Whoville ein Who spielten, mussten in eine Who-School gehen, um zu lernen, wie man sich während der Dreharbeiten wie ein Who verhält.

Genießen Sie dieses Weihnachten ein Glas Dürnberg

Weingut Dürnberg befindet sich in Österreich, im Dorf Falkenstein, wo seit dem 12. Jahrhundert Wein hergestellt wird. Dürnberg kümmert sich sehr um den Anbau seiner Weinberge. Sie wurden als nachhaltig zertifiziert. Mehr als die Hälfte ihrer jährlichen Ernte wird an die USA verkauft im Ausland mit ihren Weinen für Europa, Asien und Nordamerika.

Weingut Dürnberg – Funkelndes Weiß mit weißen Geschmacksnoten

Aroma – “Aromen von Orchideenfrüchten und grünem Apfel.”

Die Aromen – “Eine cremige, fast honighaltige Textur, die Ihnen köstliche Aromen von grünen Früchten verleiht.”

Diese österreichisch Sekt gewann a Bronze Medaille in der Sommertage Kategorie bis Das beste Schaumglas der Welt 2020.

Der Weihnachtsfilmcocktail

Zutaten

Schaumwein

Grenadinen

Apfel-, Kiwi- und Mangosaft (oder jeder andere grüne Saft)

Limettensaft

Wie macht man

Gießen Sie 30 ml einen grünen Saft, meiner schmeckte nach Apfel, Kiwi und Mango. 5 ml Limettensaft hinzufügen. Komplett mit Sekt. Dann 10 ml Grenadine hinzufügen.

Geschmacksnoten

Aroma – “In Ihrer Nase platzen Blasen mit Kiwi, grünen Äpfeln und Bananenbonbons auf den Aromen.”

Die Aromen – „Lebhafte grüne Früchte mit einer Limettenschale, die sich im Laufe der Zeit mit einer Grenadinensüße entwickelt. Es ist wie eine Tüte voller Süßigkeiten, in der Sie jede gewünschte Variation auswählen können. “”