Wissenschaftliche Experimente und Klimatourismus mit Extreme E

Es regnete, als ich zusammen mit dem Rest des Arctic X Prix Extreme E Teams zum ersten Mal auf der grönländischen Eiskappe posierte. Es war ein seltenes Ereignis, sagten uns einige unserer lokalen Guides, etwas, das sie in ihrem Leben nur wenige Male gesehen haben, aber nicht unmöglich. Was jedoch unmöglich hätte sein sollen, war ein paar Tage zuvor passiert: Er hatte an der Spitze Grönlands geregnet.

Stehen in einem immer größer werdenden Strom, während wir zuhörten Professor Carlos Duarte Sagen Sie uns, was der Regen vorausahnt. Regen bedeutet zunächst, dass die Lufttemperatur warm genug ist, um flüssigen Niederschlag zu erzeugen, was in der aufgezeichneten Geschichte nicht vorgekommen ist. Der Regen sammelt sich dann auf der Eiskappe, entzieht der Sonne mehr Wärme und schmilzt das Eis unter dem Regenwasser. Es fördert das Algenwachstum, das die Sonne anzieht anstatt sie zu reflektieren und – Sie ahnen es – das Eis noch mehr wärmt.

Unsere Reise zum Eisberg endete im Namen der Wissenschaft – jeder bekam ein Fläschchen und bat um Eiskugeln; die Form bedeutet, dass es Sedimente gibt, in denen sich Eis genauso gebildet hat, wie sich eine Wolke bildet, und dieses Sediment stammt von Waldbränden auf der Nordhalbkugel – aber ich konnte nicht anders, als zu denken, dass wir zu dem Problem beitragen. Es war wie Klimatourismus.

Klimatourismus ist im Grunde der Name für die wachsende Tendenz der Menschen, Teile der Welt zu besuchen, die durch den Klimawandel zunehmend in Not geraten sind. Lokale Führer hatten in der Nacht zuvor Geschichten darüber erzählt, wie sie eine Zunahme der Touristen beobachtet hatten, die die Eisberge sehen wollten, bevor sie abreisten. Gleichzeitig bringen diese Touristen Müll, Hausfriedensbruch und Emissionen mit.

Nachdem ich von San Antonio, Texas, nach London, England, geflogen war, dann von London, England, nach Kangerlussuaq, Grönland, fühlte ich mich, als wäre ich dort, um ein bisschen perversen Genuss am Ende der Welt zu erleben. Schließlich hatte ich die Chance ergriffen, an der Extreme E-Veranstaltung teilzunehmen, weil ich schon immer das schöne, unwirtliche Land der mit Buschwerk bedeckten Felsberge unter Tausenden von Fuß festem Eis tropfen sehen wollte. Und mein Wunsch, diese Meilensteine ​​zu sehen, ist in den letzten Jahren gewachsen, da die Dringlichkeit des schnellen Schmelzens – manchmal werden bis zu 8,5 Milliarden Tonnen Oberflächenmasse an einem einzigen Tag schmelzen – mich wie eine Kraftanstrengung anfühlt.

Diese Grenze zwischen Klimatourismus und legitimem Wandel auszubalancieren war für mich im normalen Leben schwer zu vereinbaren, und mit Extreme E ist es nur noch schwieriger geworden, so dass es bei jedem Schritt absolut vorherrschend war Denken Sie daran, wenn alle Rennen fertig waren. Ich fühlte es jedes Mal, wenn ich frühstückte (auf meinem eigenen Geschirr, um übermäßigen Abfall zu vermeiden), das Badezimmer benutzte (wo wir ermutigt wurden, unseren Kot mit anderem kompostierbarem Material zu bedecken, anstatt die Spüle zu mulchen) und ja, während wir dort waren Entnahme von Eisproben in einem kleinen Fläschchen, um die Sedimentmenge zu messen, die sich infolge von Waldbränden auf dem grönländischen Eisschild angesammelt hat.

Ich habe gelesen, dass mehrere Leute das Ziel von Extreme E kritisieren, das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen – wir alle wissen, dass es passiert, oder? Und ich werde nicht so tun, als wäre ich anderer Meinung, dass es ernsthafte Maßnahmen geben sollte, nicht nur Diskussionen. Und während Extreme E diese Barriere durch Feldforschung überschreitet, stimme ich dir voll und ganz zu: Es ist schwer, Arbeit und Freizeit zu vereinbaren. Es ist schwer, in ein Rennwochenende zu kommen, wenn man ständig aufgefordert wird, die Auswirkungen jedes Schrittes auf die Welt kritisch zu betrachten . Ich möchte zustimmen, dass wir dem Klimawandel nur um seiner selbst willen Aufmerksamkeit schenken sollten, aber es hat eindeutig nicht funktioniert. Wir brauchen etwas anderes, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen und auf das Problem zu lenken.

Dies ist teilweise der Punkt, an dem Extreme E meiner Meinung nach hervorragend ist. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen des Klimawandels an ganz bestimmten Orten, was uns dabei hilft, die Schwere des Geschehens zu bestimmen. Es ist eine Sache zu hören, dass fünf Millionen Menschen gestorben sind. Es ist eine andere, diese Zahl so beschrieben zu haben, dass man sie sich auf einer sehr menschlichen Ebene vorstellen kann. Ja, wir können immer wieder hören, dass der Klimawandel schlecht ist und eine weit verbreitete Zerstörung des Planeten verursacht – aber der Planet ist sehr schwer vorstellbar.

Mit einem Klimatologen, Reiseleitern und Einheimischen, deren Familien seit Generationen hier leben, auf der grönländischen Eiskappe zu stehen, war genau das. Er hob die Auswirkungen eines sich verändernden Landes hervor. Sogar als wir durch Felsbrocken zum Blatt gingen, sagten die Einheimischen, dass es noch nie so schwierig war, das Eis zu erreichen, dass sie es noch nie so regnen gesehen hatten, wie das Aussehen und die Haptik von Eis sich in den letzten fünf Jahren drastisch verändert haben auf eine Weise, die frühere Generationen ihrer Familien noch nie zuvor gesehen hatten. Als Professor Duarte uns dann erzählte, dass grönländisches Eis im Wesentlichen der Temperaturregler der Erde ist, weshalb es so wichtig ist, wurde das Problem klar.

Es kann schwierig sein, dieses Gefühl durch einen Fernsehbildschirm zu vermitteln, das gebe ich zu. Es ist viel einfacher, sich mit jemandem zu identifizieren, mit dem Sie die letzte Nacht Bier getrunken haben und der den Morgen damit verbracht hat, die Geschichte, Wissenschaft und Folklore hinter bestimmten Orten zu erklären, auf die Sie gestoßen sind. Aber auch das sollte die Rennserie in ihren Shows stärker betonen.

Persönlich trainiert Extreme E Sie wirklich in der Wirkung jeder Ihrer Bewegungen, die Sie auf dem Platz machen. Es macht dich verstehen. Aber dieselben Gefühle übertragen sich nicht auf die Heimzuschauer, von denen viele über die Mission der Show verwirrt sind. Dies ist kein permanenter Fehler in der Serie, die immer nach der besten Bedienung sucht. Dennoch ist es eine großartige Gelegenheit zu lernen.