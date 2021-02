Wissenschaftler untersuchen, warum der Malaspina-Gletscher zu steigen und zu gehen scheint

Der Glaziologe Martin Truffer hat neulich den Plan seines Teams geändert. Er und ein Team anderer Wissenschaftler wollten gerade zum Malaspina-Gletscher reisen – in der Nähe der Alaska-Biegung, wo Südost-Alaska auf dem Festland artikuliert -, aber der Gletscher zerstörte seinen Campingplatz.

Diese Gletschertätigkeit, die Fahnestock beim Vergleich von Satellitenbildern sah, bedeutet, dass Malaspinas glattes Gesicht in der Gegend, in der Truffer campen wollte, jetzt rissig ist.

Truffer vom UAF Institute of Geophysics leitet ein Team zur Untersuchung des Malaspina-Gletschers, den er als 1) pfannkuchenförmig und 2) so groß wie Rhode Island beschreibt.

Massive Eisfelder nahe der Grenze zwischen Kanada und Alaska versorgen das Malaspina-Eis durch eine Spalte in den Bergen. Befreit von den Bergmauern sickert das Eis von Malaspina wie Paste auf einer Kochplatte über die Küstenebene.

In der Nähe des Golfs von Alaska, etwa 30 Meilen nordwestlich von Yakutat, ist der Gletscher an einem klaren Tag auf einem Alaska Airlines-Flug von Südost-Alaska nach Anchorage von einem Fensterplatz aus sichtbar. Aber der schmutzige weiße Fleck auf Alaskas Wange ist nicht mehr so ​​groß wie früher, weshalb Truffer und seine Kollegen ihn studieren.