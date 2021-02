Es ist eine epische Woche für Fisker. Das sagt die Wall Street.

Textgröße





habe eine epische Woche. Ein Tech-Aktienverkauf, ein EV-Aktienverkauf, neue Geschäftspartnerschaften und Gewinne für das vierte Quartal haben Fisker-Investoren in den letzten Tagen getroffen. Es war viel zu sehen.

Während sich der Staub legt, sieht die Wall Street auf Fisker (Ticker: FSR) optimistischer aus als vor einigen Tagen.

Am kommenden Freitag



Nasdaq Composite,



Die Heimat vieler beliebter Tech-Aktien fiel im Laufe der Woche um mehr als 5%. Dies liegt daran, dass die Inflationsängste zunehmen. Höhere Inflation bedeutet höhere Zinssätze, was die Bewertungen von Aktien, die mehr stehlen als andere Aktien, weiter beeinträchtigt.

Viele EV-Aktionen sind sehr beliebt.



Du bist hier



(TSLA) handelt für das 100-fache des geschätzten Gewinns im Jahr 2022. Tesla-Aktien hatten mehr Probleme als der Nasdaq und fielen bis Donnerstag um fast 13%.

Die Fisker-Aktie ist jedoch um 20% gestiegen. Die Aktien stiegen um fast 40%, nachdem das Unternehmen eine neue Partnerschaft mit angekündigt hatte



Foxconn-Technologie



(2354.Taiwan), um gemeinsam ein neues Fisker-Fahrzeug herzustellen. Diese erfolgreiche Ankündigung erfolgte am Mittwoch.

Der Ergebnisbericht des Unternehmens für das vierte Quartal folgte am Donnerstagabend. Fisker generiert derzeit keine Umsätze, daher spielt der Umsatz keine große Rolle. Dennoch war es für Analysten eine Gelegenheit, Fragen zu den jüngsten Entwicklungen zu stellen.

“Wir mögen das [Foxconn] behandeln, weil es Fisker von seiner alleinigen Abhängigkeit von diversifiziert



Magna



Fahrzeuge in Österreich produzieren “, schrieb Cowen-Analyst Jeffery Osborne am Freitag in einem Forschungsbericht.



Magna



(MGA) baut den Fisker Ocean, der für 2022 geplant ist.

Osborne bewertet die FIsker Buy-Aktien. Er erhöhte sein Kursziel für die Aktie am Freitag von 22 auf 29 US-Dollar. Der Analyst von Morgan Stanley, Adam Jonas, bewertet auch die Kaufaktie. Er ist bullischer als Osborne und hat sein Kursziel von 27 auf 40 Dollar angehoben. Jonas ist der Ansicht, dass das Potenzial eines mit Foxconn hergestellten Elektrofahrzeugs für Verbraucher eine signifikante und positive Veränderung der Aussichten für das Unternehmen darstellt.

Der Raymond-Analyst James Pavel Molchanov ist etwas vorsichtiger. Es bewertet Fisker Hold-Aktien. Es gibt kein Kursziel für die Aktie. Molchanov ist in Bezug auf die Aktie vorsichtig, da er von der Firma weitere Einzelheiten zur Batterieversorgung wünscht.

“Das ideale Ergebnis wäre ein fester, mehrjähriger Liefervertrag mit einem führenden Lieferanten”, schrieb Molchanov am Freitag in einem Forschungsbericht. Er möchte auch mehr Details zu den Versionen des Fisker Ocean, die durch die mehr als 12.000 Reservierungszahlen des Unternehmens dargestellt werden. Er stellt fest, dass die Marktprognose für den Bruttogewinn für das Basismodell Ocean 5% bis 8% beträgt, während die für die Extreme-Version 29% bis 33% beträgt.

Insgesamt kaufen vier von sieben Analysten oder rund 57%, die Fisker-Aktien abdecken. Durchschnittliche Kaufquote der Aktien von



Dow Jones Industriedurchschnitt



ist so ziemlich das gleiche.

Die Fisker-Aktie fiel zu Handelsbeginn am Freitag um 0,8% auf 21,41 USD. Das



S & P 500



ist um 0,2% gesunken.

Schreiben Sie an Al Root unter [email protected]