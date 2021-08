Wissenschaftler haben gerade den schnellsten Asteroiden des Sonnensystems entdeckt

Es kommt der Sonne nahe genug, um Blei zu schmelzen.

Geschwindigkeitsdämon

Ein Forscherteam unter der Leitung von Scott Sheppard, Forscher an der Carnegie Institution of Science, entdeckt der am schnellsten kreisende Asteroid im Sonnensystem.

Der winzige Weltraumfelsen mit einem Durchmesser von kaum 1 Kilometer und dem Spitznamen 2021 PH27 umkreist die Sonne in nur 113 Erdtagen. Es ist die kürzeste Umlaufzeit aller bekannten Himmelsobjekte außer Merkur, der die Sonne in nur 88 Tagen umkreist – obwohl seine elliptische Umlaufbahn innerhalb von 12,4 Millionen Kilometern um die Sonne verläuft, während Merkur nie mehr als 29 Millionen Kilometer erreicht.

Die Entdeckung könnte Aufschluss über die vielen Asteroiden wie diesen im Sonnensystem geben, woher sie stammen und ob sie aus festem Gestein oder nur Schuttklumpen bestehen.

Schmelzblei

Seit 2021 ist PH27 so nah an der Sonne, dass sich seine Oberfläche auf 900 Grad Fahrenheit erwärmt, das ist heiß genug, um Blei zu schmelzen.

Der Asteroid ist wahrscheinlich dazu verdammt, sich unserem Stern immer näher zu bewegen und in einigen Millionen Jahren entweder von der Sonne absorbiert zu werden oder mit Merkur oder Venus zu kollidieren.

Die Forscher vermuten, dass er im Hauptasteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter geboren wurde. Gravitationskräfte von den inneren Planeten drückten es dann im Laufe der Zeit zur Sonne.

“Der Anteil der Asteroiden im Inneren der Erde und der Venus im Verhältnis zur Außenseite wird uns einen Einblick in die Stärke und Zusammensetzung dieser Objekte geben”, sagte Sheppard in Eine Erklärung.

Dies ist wichtig, wenn wir jemals eine Chance haben sollen, die Erde gegen eine zukünftige Asteroidenflut zu verteidigen.

„Es ist wichtig, die Asteroidenpopulation innerhalb der Erdumlaufbahn zu verstehen, um die Zählung erdnaher Asteroiden abzuschließen, einschließlich einiger der wahrscheinlicheren Erdimpaktoren, die sich der Erde während des Tages nähern können und die bei den meisten Vermessungen, die die Nacht fern von der Erde beobachten, nicht leicht entdeckt werden können die Sonne “, fügte Sheppard hinzu.

Im Moment versteckt sich 2021 PH27 hinter der Sonne, aber Anfang nächsten Jahres hoffen die Forscher, einen weiteren Blick auf den Geschwindigkeitsdämonen zu erhaschen.

Der am schnellsten umlaufende Asteroid am CTIO . von NOIRLab entdeckt [CTIO]



