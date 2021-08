Red Bull TV überträgt Val di Sole Weltmeisterschaften in 105 Länder, aber Kanada, USA und andere verpassen

Red Bull TV ist zwar der offizielle Sender des Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup, aber nicht der einzige offizielle globale Sender der Weltmeisterschaften 2021. Die UCI verkauft alle ihre Weltmeisterschaften in einem einzigen Paket. Wenn also ein Sender das Event auf der Straße übertragen möchte, ist das Mountainbike auch im Vertrag enthalten. Leider ist Mountainbiken nicht so teuer wie andere Disziplinen, daher kann es von diesen Sendern oft im Nachhinein oder auf einem ungewöhnlichen Sender ausgestrahlt werden.

In vielen Fällen erlauben es die Übertragungslizenzverträge Red Bull, XC- und DH-Weltmeisterschaftsrennen zu übertragen, und an diesen Orten können Sie die Weltmeisterschaften wie an jedem Wochenende des Weltcup-Rennens verfolgen. Insgesamt ist es jedoch ein bisschen wie eine Steppdecke, da einige Länder nicht enthalten sind, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, Neuseeland und Südafrika.

Die Liste kann sich noch ändern, wenn mehr Last-Minute-Transaktionen stattfinden, aber zum Datum unserer Veröffentlichung ist hier die vollständige Liste der Länder, in denen die Weltmeisterschaften auf Red Bull TV übertragen werden:

Red Bull TV

Zuschauer aus den folgenden Ländern können das Event wie jedes WM-Event auf Red Bull TV übertragen. Diesen Feed finden Sie, Hier.

Afghanistan

Algerien

Angola

Australien

Bangladesch

Bahrain

Belize

Gutartig

Botswana

Brasilien

Bhutan

Burkina Faso

Burundi

Kamerun

Grüne Kappe

Zentralafrikanische Republik

Tschad

China

Komoren

Costa Rica Elfenbeinküste

Tschechien

Bem. Repräsentant aus Kongo

Dschibuti

Ägypten

Der Retter

Äquatorialguinea

Eritrea

Äthiopien

Gabun

Gambia

Gazastreifen

Deuschland

Ghana

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Honduras

Hongkong

Indonesien Iran

Irak

Indien

Japan

Kenia

Korea

Kuwait

Libanon

Lesotho

Liberia

Libyen

Madagaskar

Malawi

Mali

Mauretanien

Mauritius

Mayotte

Mosambik

Mexiko

Mosambik

Mexiko

Namibia

Niger

Nigeria

Nicaragua

Norwegen

Oman

Palästina

Panama

Pakistan

Peru

Philippinen

Katar

Treffen

Ruanda

São Tomé

Saudi Arabien

Senegal

Seychellen

Sierra Leone

Sokotra Somalia

Südsudan

St. Helena

Sudan

Swasiland

Schweiz (1 Stunde Embargo)

Syrien

Sri Lanka

Thailand

Taiwan

Tansania

gehen

Tunesien

Uganda

Vereinigte Arabische Emirate

Vietnam

Jemen

Sambia

Zimbabwe

Andere Red-Bull-Sendungen

Albanien, Slowakei, Schweden oder Vereinigtes Königreich – Nur auf Englisch streamen – Klicke hier.

Italien – Klicke hier.

Frankreich – Klicke hier.

Alle Sender

Wenn Ihr Land oben nicht aufgeführt ist, müssen Sie die folgenden Senderlisten überprüfen (oder ein VPN verwenden), um die Veranstaltung zu sehen:

Eurosport (Europa)

RedBull TV (ausgewählte Länder: oben aufgeführt)

RAI (Italien)

VRT (Belgien)

CT (Tschechische Republik)

DKTV2 (Dänemark)

Das TV-Team (Frankreich)

ZDF (Deutschland)

NOTV2 (Norwegen)

TVP (Polen)

SKRTV (Slowakische Republik)

TVE (Spanien) SSR (Schweiz)

BBC (Großbritannien)

Flosports (USA und Kanada)

ESPN (Lateinamerika)

Supersport (Südafrika)

SBS (Australien)

FUCHS (Australien)

Himmel (Neuseeland)

ASTRO (Malaysia)

Starhub (Singapur)

Truevision (Thailand)

Kalender

Red Bull TV

Donnerstag, 26. August – 16:45 Uhr MEZ: Short Track Women & Men (Live)

Samstag 28. August – 12.40 Uhr MEZ: Cross Country Elite Women (Live)

Samstag, 28. August – 15:25 Uhr MEZ: Cross Country Elite Men (Live)

Sonntag 29. August – 12:30 Uhr MEZ: Elite Damen Abfahrt (Live)

Sonntag, 29. August – 14:30 Uhr MEZ: Herren Elite Abfahrt (Live)

Eurosport

Donnerstag, 26. August – 16:55 Uhr MEZ: Damen Short Track (Live Eurosport 2)

Donnerstag 26. August – 17:40 Uhr MEZ: Herren Short Track (Live Eurosport 2)

Samstag, 28. August – 20:15 Uhr MEZ: Cross Country Elite Women (Delayed Eurosport 1)

Samstag 28. August – 21:15 Uhr MEZ: Cross Country Elite Men (Delayed Eurosport 1)

Sonntag, 29. August – 12:45 Uhr MEZ: Elite Damen Abfahrt (Live Eurosport 2)

Sonntag, 29. August – 19:00 Uhr MEZ: Herren Elite Abfahrt (Verzögert Eurosport 2)