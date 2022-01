Wissenschaftler haben ein jahrhundertealtes Familiendrama mit DNA von Postkarten gelöst

1885 Xavier, ein junger österreichischer Schmied, hat sein Zuhause verlassen, um groß rauszukommen. Nachdem er im Ausland einen neuen Job gefunden hatte, verliebte sich der nette Kerl Xaver in Dina, die 17-jährige jüdisch-katholische Tochter seines Chefs. Anschließend wurde er entlassen. Aber das war erst der Anfang dieses Familiendramas.

Dina rannte von ihrem Zuhause weg, um sich Xaver anzuschließen und fand im Haus von Ron, einem 30-jährigen jüdischen Fabrikbesitzer, eine Unterkunft und Arbeit. Im Jahr 1887 gebar sie einen Sohn namens Renc, der angeblich von Ron gezeugt wurde. Renc erhielt jüdische Rituale und wurde in einer katholischen Kirche getauft.

Aber Dina und Xaver blieben zusammen, und nachdem Xaver einige berufliche Erfolge erzielt hatte, heirateten die beiden 1889. Xaver erkannte den damals eineinhalbjährigen Renc als seinen Stiefsohn und Ron unterstützte die Familie. Xaver und Dina hatten drei weitere Kinder, darunter einen Sohn namens Arles. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Rencs vollständige jüdische Abstammung geheim gehalten, während er und seine Verwandten in Angst vor der Deportation in Konzentrationslager lebten.

Das Geheimnis seiner Vaterschaft wird seit Jahren öffentlich gehütet, aber innerhalb der Familie wird die wahre Identität von Rencs Vater von Generation zu Generation weitergegeben.

Schneller Vorlauf bis Mai 2017, als Cordula Haas, forensische Genetikerin an der Universität Zürich, Schweiz, mit einer ungewöhnlichen Anfrage an sie herangetreten wurde. Die Nachkommen von Renc und Arles wollten überprüfen, ob Ron tatsächlich Rencs richtiger Vater war. Die Familie spendete Wangenabstriche von lebenden Nachkommen von Dina, Renc und Arles für die DNA-Analyse und auf Haas‘ Veranlassung Postkarten von Renc und Ron, die ihre DNA in den Überresten des verwendeten Speichels enthalten könnten. um die Briefmarken zu kleben.

Die Klärung von Verwandtschaftsfragen ist eine häufige Aufgabe in der forensischen Genetik, aber sie war etwas komplexer als das, was Haas gewohnt war. Eineinhalb Jahre lang versuchten sie und ihr Team, die Geschichte zu bestätigen, vergeblich. Im Oktober 2018 warfen sie das Handtuch. Doch dann, im März 2020, kehrte die Familie zurück, diesmal mit weiteren Erbstücken. Sie hatten andere alte Postkarten gefunden, die Arles 1922 während einer Geschäftsreise geschickt hatte.

Wissenschaftler verglichen die DNA, die unter den Briefmarken dieser Karten gefunden wurde, mit DNA, die auf Postkarten gefunden wurde, die Renc während seines Kampfes im Ersten Weltkrieg und auf Nachkriegsreisen verschickt hatte. Sie fanden eine gemeinsame Y-Chromosomenlinie, was bedeutet, dass die beiden Brüder denselben Vater hatten. Nach mehr als einem Jahrhundert beendete die Familie ihr Vaterschaftsdrama: Xaver, nicht Ron, war Rencs Vater.

Mit Zustimmung der Familie haben Haas und seine Kollegen ihre Ermittlungen in einem Papier erschienen diesen Monat in der Zeitschrift Internationale Forensik. (Alle Namen wurden auf Wunsch der Familie geändert.) Und obwohl es wie ein lustiger Abschluss eines Familiengeheimnisses erscheinen mag, war es, jahrhundertealte DNA aus Artefakten zu extrahieren – eine Umschlagklappe geleckt, Haare aus einem alten Pinsel – einmal als das angesehen Das nächste große Ding in der genetischen Genealogie. Sein Versprechen ist es, jedem die Möglichkeit zu geben, wertvolle Informationen über längst verstorbene Vorfahren und Angehörige zu erhalten, tiefer in ihren Stammbaum zu schauen und möglicherweise bestehende Verwandte zu finden.