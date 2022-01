LGs C2-OLED-TV-Reihe soll ab 2022 hellere „evo“-Panels enthalten

Wie es für das Unternehmen eine jährliche Tradition ist, nutzt LG die CES als Veranstaltungsort, um die ersten Details seines TV-Lineups 2022 zu teilen. , nennt das Unternehmen eine verbesserte Helligkeit als einen der Hauptgründe für den Kauf seiner Geräte von 2022. Tatsächlich wird die günstigere C2-Linie von LG in diesem Jahr auch die vom Unternehmen im Jahr 2021 eingeführte „evo“ -Panel-Technologie enthalten neue Alpha 9 Gen 5 AI-Prozessoren werden dazu beitragen, die Luminanz durch einen intelligenteren Algorithmus und eine bessere Wärmeableitung weiter zu erhöhen. Diese Chips werden laut LG auch die Skalierungsleistung verbessern und eine virtuelle Mischung aus 7.1.2 Surround-Sound bieten.

Die neuen OLEDs werden mit der neuesten Version des webOS-Betriebssystems von LG ausgeliefert. Die aktualisierte Software bietet Unterstützung für individuelle Profile, sodass Sie das Menü für den schnellen Zugriff auf Ihre bevorzugten Streaming-Dienste anpassen können. Wenn Sie ein Profil erstellen, erhalten Sie auch personalisierte Inhaltsempfehlungen und Benachrichtigungen zu Ihren Lieblingssportmannschaften.

Mit einer weiteren neuen webOS-Funktion können Sie spiegeln, was Sie auf einem zweiten LG-Fernseher ansehen. Auf diese Weise sagt das Unternehmen, dass Sie Kabel- und Satelliteninhalte auf zwei Fernsehern ohne zusätzliche Set-Top-Box ansehen. Es ist schwer zu sagen, wie nützlich diese Funktion sein wird, denn wenn Sie mehr als einen Fernseher in Ihrem Haus haben, besteht eine gute Chance, dass Ihre Familie sich nicht einig ist, was es ist.

Out of the Box, LGs TV-Linie 2022 zur Unterstützung des neuen Smart Home-Sektors Standard, mit dem Sie Leuchten und Thermostate von Fernsehern aus steuern können. LG verspricht mit seinem Update auch ein besseres Spielerlebnis . Das Unternehmen fügt dem Menü zusätzliche Funktionen und vorgefertigte Schalter hinzu, um den Zugriff darauf bei Bedarf zu erleichtern. Wie zuvor unterstützen alle G2- und C2-Sets G-Sync, FreeSync und variable Bildwiederholraten. HDMI 2.1 ist ebenfalls Standard im gesamten Sortiment.

LG hat die Preise noch nicht bekannt gegeben, aber was wir tun ist, dass die G2-Serie aus 55-, 65-75-Zoll-Modellen bestehen wird. Das Unternehmen wird auch zwei neue Sätze von 83 und 97 Zoll anbieten. Die günstigere C2-Serie wird insgesamt aus sechs Modellen bestehen, darunter ein neues 42-Zoll-LG, das laut LG perfekt für Konsolen- und PC-Spiele geeignet ist. Der Rest der C2-Reihe besteht aus 48-, 55-, 65-, 77- und 83-Zoll-Sets. LG plant außerdem, sein QNED-TV-Lineup für 2022 zu erweitern. Diese Bundles werden die Quantum Dot NanoCell-Technologie des Unternehmens enthalten und 100 % Farbvolumen liefern.

