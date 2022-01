Bitte nimm die Betty White Challenge am 17. Januar an

Bist du bereit für die Betty Blanche-Herausforderung?

Das Wort hat sich verbreitet im Einklang Da die Hollywood-Legende am 31. Dezember starb, wird der 17. Januar 2022, der Tag, an dem Betty 100 Jahre alt werden sollte, ein Tag sein, an dem man etwas Schönes tun kann, etwas, das Betty selbst getan hätte. Helfen Sie den Tieren.

Betty war eine große Tierliebhaberin. Während ihres langen Lebens hat sie sich freiwillig und vielen Tiergruppen gespendet, wie der American Humane Society, der Greater Los Angeles Zoo Association und Guide Dogs for the Blind. In ihrer Erinnerung wurden wir alle von einigen ihrer Fans auf Twitter aufgefordert, am 17. Januar im Namen von Betty 5 US-Dollar an eines Ihrer örtlichen Tierheime oder Rettungsgruppen zu spenden.

Was für eine fabelhafte Idee.

Hier einige Tierheime / Tierheime in unserer Region:

Hamilton Township Tierheim

AdoptierePAW

Staffelei

Trenton Tierheim

MANCHE

Vier Beine in Yardley, Pennsylvania.

Rettung der Trenton-Katzen

Sind Sie der Herausforderung gewachsen?

Können Sie sich vorstellen, wenn alle nur 5 Dollar geben würden? Unglaublich. Wir würden auf jeden Fall einen Unterschied machen.

Betty wäre stolz.

