Wissenschaftler glauben, einen Planeten entdeckt zu haben, der drei Sterne umkreist

In einer der ikonischsten Szenen aus dem Original “Star Wars-Film”, beobachtet Luke Skywalker zwei Sonnen über seinem Heimatplaneten. Während ein Planet mit zwei Sonnenuntergängen wie etwas erscheinen mag, das nur in Science-Fiction-Filmen vorkommt, tut es das überhaupt nicht. Tatsächlich ist ein Sonnensystem mit zwei Sternen keine Seltenheit; Es wird angenommen, dass die Hälfte aller Sternensysteme aus zwei oder mehr Sternen besteht, die gravitativ miteinander verbunden sind. Astronomen haben außerdem mindestens 20 „umfassende Exoplaneten“ entdeckt, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, die zwei Sterne umkreisen.

Aber was ist mit einem Planeten, der drei Sterne gleichzeitig umkreist? Ist so etwas möglich? Astronomen haben lange vermutet, dass Planeten in Drei-Sterne-Systemen aufgrund der chaotischen Natur von Drei-Körper-Systemen weniger wahrscheinlich lange überleben. Dies liegt zum Teil daran, dass die langfristige Bewegung eines Drei-Sterne-Systems wahrscheinlich chaotisch sein wird; Damit ein Sonnensystem wie unseres Millionen von Jahren überdauert, bräuchte es eine langfristige Stabilität in der Bewegung seiner größeren Körper. (insbesondere er wurden Planeten entdeckt in trinär, obwohl diese Welten nur einen oder zwei der drei Sterne in diesem System umkreisen.)

Dennoch steckt das Universum voller Überraschungen, und neue astronomische Daten deuten darauf hin, dass es mindestens einen solchen Planeten gibt, der gleichzeitig drei Sonnen umkreist.

In einem entfernten Sternensystem namens GW Ori, das sich 1300 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet, haben Forscher und Astronomen möglicherweise gerade den ersten bekannten Planeten entdeckt, der nicht einen oder zwei, sondern drei Sterne umkreist, so eine neue Studie, die in der Monatliche Mitteilungen der Royal Astronomical Society. Dank Beobachtungen des leistungsstarken Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array (ALMA)-Teleskops in Chile hatten Astronomen die Möglichkeit, einen für die Planetenbildung wichtigen Staubring um die drei entfernten Sterne dieses Sternensystems zu beobachten.

Vom Erscheinen des Staubrings fasziniert, Forscher wie Jeremy Smallwood, Hauptautor der Studie und kürzlich promovierter Absolvent der University of Nevada-Las Vegas. in der Astronomie, genauer hingeschaut.

Möchten Sie mehr Gesundheits- und Wissenschaftsgeschichten in Ihren Posteingang erhalten? Abonniere den wöchentlichen Newsletter der Show Der vulgäre Wissenschaftler.

„Wir stellen fest, dass wir, wenn wir durch unsere Teleskope in diese Scheibe schauen, eine große Lücke sehen“, sagte Smallwood. “Und es ist nicht ganz klar, wie sich die Lücke gebildet hat, aber unser Szenario ist, dass sich gerade ein Planet in der Scheibe bildet, während der Planet um die drei Sterne kreist. Der Planet bringt tatsächlich alles zusammen. Das ihn umgebende Gas und” erzeugt ein Loch in der Scheibe.”

Die Umlaufbahn des Planeten durch die staubige Scheibe macht im Wesentlichen einen Weg frei und erzeugt einen Abdruck, den Smallwood und seine Kollegen beobachten konnten. Da dieses Sternensystem so weit entfernt ist, ist es natürlich unmöglich, genau zu sehen, was vor sich geht. Aus diesem Grund wandte sich das Astronomieteam der Modellierung zu, um zu verstehen, was vor sich geht.

„Aus unseren Simulationen haben wir herausgefunden, dass dieser Planet tatsächlich einen Raum in dieser Scheibe gräbt, und wir haben das mit den Beobachtungen abgeglichen und sie stimmen gut überein“, sagte Smallwood. “Wir können den Planeten nicht direkt sehen, also ist dies nur aufgrund des Platzes auf der Scheibe eine Möglichkeit.”

Welche zusätzlichen Informationen benötigen Wissenschaftler, um diese Theorie zu bestätigen?

„Ich denke, die Antwort auf jede Frage zu diesem Thema ist, dass wir einfach mehr Beobachtungen mit höherer Auflösung brauchen“, sagte Smallwood. “Wir müssen mehr Teleskope auf dieses System richten.”

Weitere Beobachtungen des ALMA-Teleskops werden in den kommenden Monaten erwartet. Dennoch sind Smallwood und sein Team in der Lage, spezifische Eigenschaften dieses hypothetischen Planeten zu theoretisieren Gasriese wie Jupiter. Wissenschaftler wissen, dass diese großen Planeten wahrscheinlich die ersten sind, die sich in einem Sternensystem bilden; terrestrische Planeten, wie die Erde, bilden sich später.

Smallwood sagte gegenüber Salon, dass dieser hypothetische Planet nicht nur eine Premiere für Astronomen sein wird, sondern auch die Art und Weise verändern könnte, wie Astronomen über die Entstehung von Planeten denken.

“Wir kennen eine Reihe von Planeten in Dreifachsternsystemen, aber wir kennen keine Planeten, die alle drei Sterne umkreisen. Einige, die einen Stern in einem Dreifachsternsystem umkreisen, aber kein Planet hat es getan. Entdeckung, die alle drei umkreist. ” sagte Kleinholz. “Wenn eine Scheibe vorhanden ist, kann man davon ausgehen, dass sich in dieser Scheibe Planeten bilden werden, aber wenn ein Planet alle drei Sterne umkreist, macht dies die Planetenbildung tatsächlich robuster.”

Dies bedeutet, sagte Smallwood, dass die Bildung von Planeten in einer “großen Vielfalt von Umgebungen” stattfinden kann.

„Sie brauchen also keine Planetenbildung um einen Stern, sondern eine Planetenbildung um zwei, drei oder vielleicht vier Sterne“, sagte Smallwood.

Könnte es möglich sein, dass es drei Sonnenuntergänge geben würde, wenn dieser Planet drei Sterne umkreist? Leider ist das unwahrscheinlich, sagte Smallwood. In GW Ori liegen zwei Sterne sehr nahe beieinander und der dritte ist etwas weiter weg.

“Man würde nur zwei Lichtpunkte am Himmel sehen, weil der Planet so weit weg ist”, sagte Smallwood. “Wenn Ihr Planet etwas näher wäre, würden Sie wahrscheinlich die drei Sterne erkennen, aber da dieser Planet ziemlich weit entfernt ist, würden Sie wahrscheinlich zwei Lichtpunkte am Himmel sehen.”

Smallwood fügte hinzu: “Aber ich weiß nicht, wie Tag und Nacht funktionieren würden, wenn Sie die drei Sterne am Himmel sehen würden, es könnte etwas kompliziert werden.”

Das überlassen wir vorerst den Science-Fiction-Autoren.