Wissenschaftler erschaffen schrecklich mutierte spinnenartige Kreaturen

Lerne den kurzbeinigen Papa kennen.

Papa kurze Beine

Wissenschaftler haben die als Long Legged Daddy bekannten Kreaturen genetisch modifiziert, um eine mutierte Version mit, nun ja, kurzen Beinen zu schaffen, um zu untersuchen, wie sich das Genom von Spinnentieren im Laufe der Zeit entwickelt – und warum ihre Beine überhaupt so lang werden. CNET Berichte.

Die Arbeit wurde in den Medien weithin als niedlich dargestellt, und das könnte unser Verständnis der Genetik stärken. Aber die Bilder der gentechnisch gehackten Monstrositäten sind geradezu verstörend (nicht, dass die Kontrollgruppe ohne genetische Modifikationen geradezu bezaubernd wäre.)

Genetische Störung

Das Team unter der Leitung von Guilherme Gainett von der University of Wisconsin-Madison sequenzierte zunächst das Genom des Insekts, das eine von mehr als 6.000 bekannten Arten von langbeinigen Papas namens Harvestmen war, die technisch nahe Verwandte Spinnen.

Dann verwendeten sie eine Technik namens “RNA-Interferenz”, um ein Paar von Genen auszuschalten, die mit der Beinentwicklung in Hunderten von Embryonen der Kreatur verbunden sind.

Das grausige Ergebnis: Sechs der acht Beine der Schnitter waren unterentwickelt und viel kürzer, wie in ihr Papier in der Zeitschrift veröffentlicht Verfahren der Royal Society B. Die Gliedmaßen haben auch ihre Tarsomere verloren, was ihnen die Möglichkeit gibt, Stöcke zu greifen.

„Das langbeinige Genom von Papa hat großes Potenzial, um die komplexe Geschichte der Evolution des Spinnentiergenoms und der Körperebene aufzuklären und zu enthüllen, wie Papas lange Beine ihre einzigartigen langen Beine machen“, sagte Gainett CNET.

“Für die Zukunft sind wir daran interessiert zu verstehen, wie Gene zu neuen Eigenschaften von Spinnentieren wie Spinnenzähnen und Skorpionkrallen führen, und das Genom zu nutzen, um die ersten transgenen Erntemaschinen zu entwickeln”, fügte er hinzu.

Für die Spinnenhasser unter uns hoffen wir nur, dass die Wissenschaftler nicht die langen Beine des Riesenvaters bekommen, wenn sie sich das nächste Mal entscheiden, die Kreaturen genetisch zu verändern.

