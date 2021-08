Wo ist Dominic Thiem? – Hauptsächlich Sport

Für Tennisfans auf der ganzen Welt war es ein himmlisches Erlebnis mit aufeinanderfolgenden Turnieren und unerbittlicher Action. Von Paris bis Tokio haben sie das ganze Jahr über eine ereignisreiche Saison erlebt. Bei all dem Chaos und Drama, überraschenden Niederlagen und erstaunlichen Siegen ist jedoch ein einst beliebtes Gesicht in den Hintergrund getreten. Während die Fans die Heldentaten ihres Favoriten auf dem Platz feiern, erinnern sich einige an die Erinnerungen eines bestimmten österreichischen Stars und fragen sich: Wo ist Dominic Thiem überhaupt?

Vor knapp zwei Monaten war Dominic Thiem zuletzt bei den Mallorca Open zu sehen. Eine beispiellose Verletzung verkürzte jedoch die Kampagne des 27-Jährigen und zwang ihn, sich aus dem Turnier zurückzuziehen. Seitdem folgen Turniere aufeinander, aber Dominic hat keine Anzeichen einer Rückkehr gezeigt. Erst kürzlich gab sein Vater und Trainer Wolfgang Thiem den Fans jedoch ein Update zur Genesung des Österreichers.

Eine unglückliche Saison für Dominic Thiem

Ihr Land zu vertreten ist bei weitem der stolzeste Moment in der Karriere eines Sportlers. Leider hatte Dominic bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio nicht die Chance, die stolzen Farben Österreichs zu tragen. Auch die Meisterschaft in Wimbledon 2021 verpasste er dank der Handgelenksverletzung argumentierte er vorhin.

Jetzt, da die Stars sich auf den Weg zu den legendären US Open machen, fragen sich die Fans, ob der Titelverteidiger dort spielen könnte. Während er ihnen ein Update über Dominics Gesundheit gab, vermied Wolfgang es jedoch, falsche Hoffnungen zu machen.

In einem Interview mit tennisnet, er bemerkt, „Dominic macht seit zweieinhalb Wochen wieder Sport. Dominic gefällt es sehr, wieder arbeiten zu können. Wenn du etwas lange nicht tun kannst, bist du umso glücklicher. Vor allem beim Tennisspielen. Er ist extrem motiviert. Aber eine Wunde wie diese muss wirklich geheilt werden.

DUBAI, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE: Dominic Thiem aus Österreich reagiert während seines Einzelspiels gegen Lloyd Harris aus Südafrika am 10. Spieltag des Dubai Duty Free Tennis im Dubai Duty Free Tennis Stadium in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. (Foto von Francois Nel / Getty Images)

„Er macht viel mit Alex Stober, seinem Physiotherapeuten. Es befindet sich daher vollständig in der Vorbereitungsphase. Tennisspielen kann man noch nicht als solches bezeichnen. Es wird noch ein paar Tage dauern, bis es ihm medizinisch gut geht. Es ist unmöglich, Vorhersagen zu treffen “, Wolfgang ergänzt.

Alles zu gewinnen

Dominic scheut keine Mühen bei seinem Versuch, bald vor Gericht zurückzukehren. Es ist noch nicht lange her, da hat er Jez Green zu seinem neuen Fitnesstrainer ernannt. Insbesondere arbeitete Jez zuvor mit Alexander Zverev und dem britischen Goldjungen Andy Murray zusammen.

Die Fans achten darauf, nicht die Führung zu übernehmen, während sie darauf warten, dass Dominic vor Gericht zurückkehrt. Ohne Erwartungen zu wecken, warten sie geduldig auf die Auslosung der US Open und hoffen auf eine Art Wunder. Zweifellos wird Dominic der Höhepunkt des Turniers sein. Doch was werden die Schlagzeilen lauten; Der Titelverteidiger kehrt zurück oder ein anderes Turnier fällt aus?

