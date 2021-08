Österreicher hört selbst Toilettenspülung, findet darin eine zwei Meter lange Schlange

Wenn jemand mitten in der Nacht das Geräusch der Toilettenspülung hört, wird es definitiv beängstigend. Genau das ist einem Mann in Österreich passiert. Der Mann lebt in Breitenfurt bei Wien, der österreichischen Hauptstadt. Er schlief zu Hause, als er plötzlich das Geräusch der Toilettenspülung hörte. Als er ging, um zu sehen, was es verursacht hatte, traute er seinen Augen nicht und schrie vor Angst. Er entdeckte, dass eine große Schlange hinter der Tat steckte.

Für eine Weile wurden seine Hände und Füße kalt. Er fühlte sich wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Was passierte war, dass sein Schlaf durch den Lärm gestört wurde und er ging um nachzusehen und fand eine zwei Meter lange Schlange in der Toilette. Obwohl er in Panik geriet, rief er sofort den Rettungsdienst und informierte sie über die Schlange in seinem Haus, berichtete der Spiegel.

Als die Feuerwehrleute das Haus erreichten, fanden sie eine Äskulap-Schlange. Sie schafften es, das Reptil aus der Toilette zu holen und ließen es im Dschungel zurück.

Nach Angaben von Hilfskräften ist die Äskulapnatter in Europa weit verbreitet und kann bis zu 5 Meter lang werden. Wie ist die Schlange dorthin gekommen? Feuerwehrleute gehen davon aus, dass er zwischen zwei Wänden eingedrungen ist.

Vor wenigen Tagen versteckte sich eine Schlange auf dem Toilettensitz eines 65-Jährigen in Österreich. Die Schlange biss die ältere Person, sobald sie sich auf den Sitz setzte.

