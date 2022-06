William Herschel ist berühmt für die Wissenschaft. Was ist mit seiner Musik?

Herschel war jedoch nicht bereit, einen Umzug in das geschäftige, aber musikalisch wettbewerbsfähige London in Betracht zu ziehen. Nach einer kurzen Tätigkeit als Organist an der Halifax Parish Church in West Yorkshire – laut Miller teilte er der Jury während seines Vorspiels mit, dass er anderswo bereits ein besseres Angebot angenommen hatte – zog er 1776 nach Bath, in eine aufstrebende Stadt. – noble Raffinesse, mit einer aufkeimenden intellektuellen Szene und der neu erbauten achteckigen Kapelle, aus der Herschel ein kleines Musikimperium um Oratorienaufführungen und Abonnementkonzerte aufbaute.

Einige Jahre zuvor war Williams Schwester Caroline ihren Brüdern nach England gefolgt. Berichte über seine Geschichte verdecken auch sein frühes musikalisches Interesse. Als erste Frau, die die Goldmedaille der Royal Astronomical Society erhielt, die erste veröffentlichte Frau, die wissenschaftliche Forschungsergebnisse veröffentlichte, und die erste Wissenschaftlerin, die ein Gehalt erhielt, zog Caroline nach England, nachdem ihr Bruder eingegriffen hatte – um sie danach von einem Leben mit Hausarbeit zu befreien Tod ihres Vaters – und begann, Gesangsunterricht zu nehmen, und wurde schließlich Haussopranistin bei Williams Oratorienaufführungen, zu einer Zeit, als Musikerfamilien der letzte Schrei waren.

Herschel glaubte, dass Musik neben Arithmetik, Geometrie und Astronomie zu einer der vier freien Künste des Quadriviums gehöre. Mit Hilfe von zwei Büchern des Cambridge-Gelehrten Robert Smith aus dem 18. Jahrhundert – „Harmonics“ und „A Compleat System of Opticks“ – begann er, sich der Astronomie mit dem gleichen autodidaktischen Eifer zu nähern, mit dem er Englisch durch die dichten Texte von John Locke lernte. Und eines seiner ersten selbstgebauten Newton-Spiegelteleskope löste eine Veränderung aus, die Herschel über Nacht zu einer Berühmtheit machen sollte: die Entdeckung des Uranus im März 1781, den er zunächst für einen weiteren Kometen hielt. Herschel nannte diesen Planeten unterwürfig Georgium Sidus, sehr zur Freude von König Georg III., der ihm später ein Gehalt mit dem Titel „King’s Astronomer“ anbot.

Die Position beinhaltete eine erhebliche Gehaltskürzung von seinem profitablen Musikgeschäft, aber Herschel gab dennoch die Musik auf, um sich auf den Himmel zu konzentrieren. Als die Herschels nach Slough zogen, um dem König näher zu sein, wurden die Teleskope größer, die Ermittlungen ehrgeiziger und die Berühmtheit intensiver.

Obwohl Herschels musikalische Kompositionen mit dem Umzug zum Erliegen kamen, gibt es ein Rätsel um seine Beziehung zu Haydn, der das Observatorium im Juni 1792 besuchte Herschels berühmtes 40-Fuß-Teleskop lieferte die kosmische Inspiration für die berühmte Ouvertüre zu Haydns Oratorium „Die Schöpfung“. Das Problem: Aufzeichnungen zeigen, dass Herschel zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stadt war. Aber vielleicht hätte Caroline, zu diesem Zeitpunkt seine vertraute Assistentin, Haydn zu seinem Moment der Klarheit führen können?