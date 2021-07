Wie stehen die Chancen, dass Jeff Bezos seinen Flug nach New Shepard nicht überlebt?

Jeff Bezos sollte ein wenig zuversichtlich sein, dass er bei seiner nächsten Weltraumreise nicht in Stücke gerissen wird. Obwohl riskanter als viele andere Dinge, die der reichste Milliardär der Welt tun könnte, wird der erste bemannte Flug seiner New Shepard-Rakete ungefähr so ​​gefährlich sein wie die meisten anderen Weltraumstarts, sagen zwei Experten.

Der ehemalige Amazon-CEO Bezos unternimmt mit drei anderen Besatzungsmitgliedern eine 11-minütige Reise 20. Juli , ein Ereignis, das mit dem 52. Jahrestag der Mondlandung von Apollo 11 zusammenfällt, wie Live Science bereits berichtete . Die autonom arbeitende New Shepard-Kapsel, die bis zu sechs Passagiere aufnehmen kann, wird von einer Startrampe in West-Texas in einer Höhe von 100 Kilometern gestartet, die oft als Grenze des Weltraums angesehen wird.

Raumfahrt ist eine von Natur aus riskante Aktivität. Zu den Hauptfaktoren, die dieses Risiko beeinflussen, gehören die Erfahrung der Trägerfirma, die Anzahl der Starts eines bestimmten Fahrzeugs und der Typ des verwendeten Raketentriebwerks, Joseph Fragola, CEO der Asti Group, LLC und ein unabhängiger Systemingenieur, der das Risiko berechnet hat für die NASA seit Jahrzehnten, sagte Live Science.

Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Bezos, flog 15 Mal in unbemannten Tests nach New Shepard, mit nur einem Teilfehler, bei dem die Passagierkapsel sicher landete, das Triebwerk jedoch abstürzte, als Schwesterseite von Live Science Space.com Zuvor berichtet .

„Das ist eine äußerst positive Sache“, sagte Fragola und bezog sich auf ihre Erfolgsbilanz.

Die Tatsache, dass New Shepard nur eine kurze Exkursion machen wird, nicht in die Umlaufbahn gehen wird und einen einzigen relativ einfachen Motor verwenden wird, hat Blake Putney, ein Elektroingenieur, der auch an der Risikoanalyse für NASA-Fahrzeuge gearbeitet hat, zum Vertrauensniveau von Blue Origin hinzugefügt . Live-Wissenschaft.

Shepards neues BE-3 (Blue Origin-3) Triebwerk erzeugt beim Start etwa 50.000 kg Schub. nach Angaben des Unternehmens . Dies ist viel weniger als so etwas wie die Space-Shuttle-Triebwerke der NASA, die einen kombinierten Schub von 1,2 Millionen Pfund (544.000 kg) auf der Startrampe erzeugten. nach Angaben der Agentur .

Ein Großteil des Risikos in der Raumfahrt hängt von “der Leistung und Komplexität Ihres Triebwerks und der Zeit ab, die es dauert, bis es ausfällt”, sagte Putney. Die Triebwerke des Shuttles waren komplizierte Bestien, die lange brauchten, um ihre Besatzungen in den Orbit zu bringen, was bedeutete, dass viele weitere während des Aufstiegs schief gehen konnten.

Nach 1986 Herausforderer Katastrophe berechnete Fragola, dass die hochkomplexe Space-Shuttle-Flotte voraussichtlich bei etwa einem von 120 Starts scheitern wird – eine Zahl, die sich als ziemlich genau erwiesen hat, da das Programm in 30 Jahren 135 Missionen geflogen und zwei Tragödien erlitten hat . Zeit, laut Space.com . (Das Space Shuttle Challenger zerfiel nach nur 73 Sekunden Flug und tötete alle sieben Besatzungsmitglieder an Bord.)

Beide Experten waren sich jedoch einig, dass die Mehrheit der ausgereiften Trägerraketen – d. h. diejenigen, die mehrmals geflogen sind und es ihren Ingenieursteams ermöglichen, Fehler zu beheben – eine Fehlerrate von etwa 1 Flug von 1000 haben sollten. Wenn man Astronauten nimmt, könnte der durchschnittliche Mensch vor solchen Chancen zurückschrecken.

“Im Vergleich zu Flugzeugen ist es lächerlich schrecklich”, sagte Fragola. “Ein amerikanisches Flugzeug hat jetzt zwischen 1 zu 100 Millionen und 1 zu einer Milliarde” des Katastrophenrisikos.

Mit Blick auf die bisherigen Erfahrungen von Blue Origin schätzt Fragola, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mit der Rakete etwas schief geht, “zwischen 1 zu 100 und 1 zu 500 liegen würde, mit einer besten Schätzung von 1 zu 200”.

Da die Besatzungskapsel von New Shepard jedoch weit von ihrem Motor entfernt sitzt und im Falle einer Katastrophe die Möglichkeit hat, sich zu trennen und zu entkommen, würde dies die Einschätzung der tatsächlichen Sicherheit der Besatzung erhöhen. Basierend auf vergleichbaren Systemen habe ein solches Abbruchverfahren tendenziell eine Erfolgsquote von etwa 80 %, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass Bezos und seine Mitreisenden nicht überleben, bei etwa 1 zu 1000 oder etwa gleich liegen sollte wie jeder andere. ein anderer Astronaut auf einem Raketenflug.

Um das in die richtige Perspektive zu rücken, ist dies ungefähr das gleiche Risiko, das der durchschnittliche Amerikaner hat, im Laufe seines Lebens durch Ertrinken zu sterben. nach Angaben des Nationalen Sicherheitsrates .

Putney wollte keine genauen Zahlen zur Erfolgsquote nennen, fügte jedoch hinzu, dass ein weiterer bedeutender Risikofaktor das Fallschirmsystem am Pkw ist, das dafür verantwortlich ist, die Besatzung völlig sicher zu Boden zu bringen. “Wenn die Winde stark wehen und sich kreuzen, [capsule] fallen könnte “, sagte er.

Angesichts der kurzen Flugzeit von New Shepard werden die Betreiber in der Lage sein, das Wetter mit ziemlich hoher Genauigkeit vorherzusagen, so Putney sagte, sie sollten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, wann sie starten sollten, um die Sicherheit der Besatzung am besten zu gewährleisten. Er stellte sich vor, dass Bezos wahrscheinlich dasselbe Risiko einging wie der österreichische Draufgänger Felix Baumgartner während seiner Rekord-Fallschirmsprung von 2012 aus einer Höhe von 120.000 Fuß (36.576 Meter).

Fragola verglich die gegenwärtige Ära der bemannten Raumfahrt mit den Passagierflugzeuglieferungen der 1930er Jahre. Bis zur Indienststellung der Douglas DC-3 hatte die Luftfahrtindustrie nur wenige Ausfälle. Fast vergleichbar mit den besten Raketen von heute, sagte er, und dennoch Menschen in Flugzeugen geflogen.

„Ich würde sagen, wir treten mit einem Raumschiff in die DC-3-Ära ein“, fügte er hinzu. “Wir sind noch nicht da, aber wir fangen an.”

Würde Fragola also selbst die Würfel rollen und sich Bezos anschließen, wenn er könnte? “Absolut! Morgen, sagte er. „Du bezahlst dafür, und ich werde da sein. “

Anmerkung der Redaktion: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um die Nationalität von Felix Baumgartner zu korrigieren. Er ist Österreicher, kein Australier.