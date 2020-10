Wie sich Boris Johnson als Windkraftpionier präsentiert

EINAls die Konservative Partei Anfang dieses Jahres ihren Kongress in Birmingham plante, dachte sie an eine Krönungszeremonie. Boris Johnson hatte gerade die Parlamentswahlen mit historischer Mehrheit gewonnen, und es war das erste Mal, dass er vor der versammelten, jubelnden Parteimasse erschien. Dann kam Corona und der Vergleich funktionierte aus mehreren Gründen nicht mehr. Nicht nur Großveranstaltungen gehören der Vergangenheit an. Die Pandemie stellte auch Johnsons politische Agenda ein, und ein erzwungenes Krankheitsmanagement enthüllte nicht genau die Stärken des Premierministers. Am Dienstag sprach Johnson aus der digitalen Dose mit einer Partei, zu deren Gunsten er auf ein Allzeittief gefallen ist.

Die Umstände der Rede könnten kaum ungünstiger sein. Wie bei der „ersten Welle“ von Koronainfektionen ist die Situation im Königreich angespannter als anderswo. Mit mehr als 12.000 Infektionen pro Tag – und der Trend steigt – ist das Land auf dem besten Weg, sich in Europa wieder an die Spitze zu arbeiten. Zu Beginn des virtuellen Parteitags wurde bekannt, dass ein „technischer Fehler“ tagelang zu niedrige Zahlen erbracht hatte. Die Behörden mussten plötzlich 16.000 Fälle hinzufügen, so dass die Zahl der Infektionen am Sonntag für kurze Zeit schrecklich 23.000 betrug.

“Billiger als Kohle, billiger als Gas”

Während Gesundheitsminister Matt Hancock die Fehlfunktion im Unterhaus erklärte und die Anklage wegen “Inkompetenz” abwies, geschah dies auf digitaler Ebene Parteitag der nächste Fehler. Eine größere Gruppe von Geschäftsleuten hatte es geschafft (für viel Geld), ein Computertreffen mit Johnson und Finanzminister Rishi Sunak zu arrangieren, um die wirtschaftliche und zukünftige Politik der Regierung auf dem Delegiertentreffen zu besprechen. Aber zuerst starrten die Teilnehmer 50 Minuten lang auf ein Standbild mit dem kleinen rotierenden Kreis in der Mitte. Die Bosheit, die damals die Regierung überflutete, ist zu erraten.

Johnson erwähnte diese Schande am Dienstag nicht, sondern trat als ergreifender, positiv denkender Visionär auf. Anstatt den durch Korona verursachten wirtschaftlichen Einbruch anzugehen, erklärte er die Krise als Beschäftigungsmöglichkeit: „Ich kann heute bekannt geben, dass die britische Regierung beschlossen hat, weltweit führend bei der Erzeugung billiger sauberer Energie zu werden – billiger als Kohle. billiger als Gas – um zu werden “, sagte er und versprach, dass Windkraft in zehn Jahren„ jedes Haus in diesem Land versorgen wird “.

Wenn Sie dachten, Sie hätten es falsch gehört, sagte Johnson: „Sie haben Recht: Ihr Wasserkocher, Ihr Herd, Ihre Waschmaschine, Ihr Elektroauto – all dies wird den Saft sauber und makellos von der Brise auf dieser Insel bekommen. “Das Versprechen einer” grünen industriellen Revolution “war bereits mit Johnsons Wahlkampf verziert, der einige zu dieser Zeit in Erstaunen versetzte. Selbstironisch erinnerte er sich an Dienstag” ein paar Leute “, die sich vor zwanzig Jahren über Windkraft lustig gemacht hätten.

Der “beste Ort der Welt”

Tatsächlich ist es erst sieben Jahre her, dass Johnson sich nicht einmal auf Windkraft verlassen hat, um “die Schale eines Milchreises zu schälen”. Jetzt stellt er die Technologie in den Mittelpunkt seiner Energiepolitik: „Was das Öl in Saudi-Arabien ist, ist die Meeresbrise in Großbritannien – ein Ort mit nahezu unbegrenzten Ressourcen, aber im Falle des Windes ohne CO2-Emissionen und Umweltschäden. . ” Noch mehr zog Johnson eine Linie von seiner neu entdeckten Priorität zur ruhmreichen Vergangenheit des Imperiums. “Es war die Meeresbrise, die bereits die Segel von Drake, Raleigh und Nelson gefüllt und dieses Land in den kommerziellen Maßstab getrieben hat.” Jetzt wird die “grüne industrielle Revolution” in den nächsten zehn Jahren “Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Arbeitsplätzen” schaffen.

Es war nicht das einzige Projekt, das Johnson in seiner Grundsatzrede vorstellte. Er versprach, “den kaputten Immobilienmarkt zu reparieren”, die Bürokratie und das Bildungssystem zu reformieren, höhere Einkommen zu schaffen und regionale und soziale Ungerechtigkeiten abzubauen. Das Land habe zu sehr unter Corona gelitten, um allein 2019 eine Rückkehr zur Normalität anzustreben, sagte er. Vielmehr nutzt die Regierung die Pandemie als Katalysator für Veränderungen und wird Großbritannien zum “größten Ort der Welt” machen.

Der natürlich fehlende Applaus ließ Zweifel aufkommen, ob die bombastischen Ankündigungen den erhofften Optimismus hervorrufen könnten. Ein gewisses Maß an Müdigkeit hat sich im Land ausgebreitet, da andere starke Versprechungen des Premierministers zunichte gemacht wurden, wie das weltweit beste Koronatest- und Kontaktverfolgungssystem, das im internationalen Vergleich nur geringe Auswirkungen hat. Die Briten wissen, dass jetzt nicht die Zeit für erhabene Pläne und pompöse Ankündigungen ist, sondern für harte Arbeit im Kampf gegen die Pandemie.

Johnsons Sturz auf die Beliebtheitslisten – im parteigenen Barometer “Conservative Home” ist er derzeit der vorletzte unter den Kabinettsmitgliedern – wird auch darauf zurückgeführt, dass er weniger energisch und selbstbewusst aussieht als vor seiner Covid-Infektion. Er wies die Anschuldigungen zurück, dass die Krankheit ihn am Dienstag “seiner Mojos beraubt” habe, als “Unsinn” und “Propaganda”. Die Krankheit traf ihn so hart, weil er “zu fett” war. Er hat jetzt 26 Kilo abgenommen und bietet allen Skeptikern die Möglichkeit, am Armdrücken und anderen Disziplinen teilzunehmen. Er wiederholte nicht die kürzlich verwendete Gleichung, dass er sich “fit wie ein Metzgerhund” fühlte.