WhatsApp-Chats werden sich drastisch ändern: Alle Benutzer erhalten bald eine spezielle Funktion

Einige andere Messenger-Dienste bieten diese Funktion seit langem an, aber WhatsApp bleibt nur langsam zurück: Benutzer können in Kürze einen Timer für Nachrichten in Messenger einstellen. Wenn die zuvor festgelegte Zeit abgelaufen ist, werden die Texte automatisch aus den Chats entfernt, ohne dass der WhatsApp-Benutzer weiter eingreifen muss. Eine Funktion, die sehr nützlich sein kann, aber auch die Art und Weise beeinflussen sollte, wie Benutzer miteinander kommunizieren.

Ab sofort sind die “Selbstzerstörungsnachrichten” in WhatsApp auch in der aktuellen Beta-Version noch nicht verfügbar. Sobald Sie sich treffen, finden Sie die Einstellungen unter den Kontaktinformationen oder in den Gruppeneinstellungen. Im letzteren Fall sind nur Administratoren für die Einstellung eines Timers verantwortlich. Derzeit ist unklar, welche Zeiträume dann für den Timer eingestellt werden können. In früheren Lecks wurde erwähnt, dass Sie zwischen einer Stunde, einem Tag, einer Woche, einem Monat oder sogar einem Jahr wählen können. Einzelne Zeiten wie Telegramm oder Signal sollten jedoch nicht möglich sein.

Wie WABetaInfo jetzt berichtet Die Funktion wird wahrscheinlich erweitert, zumindest für Android-Benutzer: WhatsApp plant auch einen Selbstzerstörungsmodus für Medien wie Fotos, Videos und GIFs. Der entscheidende Unterschied: Anstatt einen Timer für die Medien einzustellen und die Nachrichten zu löschen, werden Fotos und dergleichen gelöscht, sobald die andere Person die Nachricht gesehen und den Chat verlassen hat. Danach gibt es auch keinen Hinweis wie “Diese Nachricht wurde gelöscht” im Chat-Verlauf – alle Spuren der Nachricht verschwinden.

Es ist davon auszugehen, dass die Bilder und Videos danach nicht automatisch in der Galerie gespeichert werden. Es ist denkbar, dass der Chat-Partner über die selbstzerstörerischen Medien informiert wird, wenn ein Screenshot aufgenommen wird.