Wie man sieht, wie der Quadrantiden-Meteorschauer an diesem Wochenende den Himmel erleuchtet

Das neue Jahr ist endlich da und 2021 beginnt mit einer wunderschönen Lichtshow für diejenigen, die am Sonntag früh morgens ausgehen möchten, um das zu sehen Quadrantiden-Meteorschauer. Die Quadrantiden sind nicht so bekannt wie die Perseiden oder Leoniden, aber sie haben das Potenzial, einer der heftigsten Schauer des Jahres zu sein.

Die Herausforderung besteht darin, dass diese Sternschnuppen und hellen Feuerbälle vom hellen Mond mitgerissen werden können, der am Samstagabend und Sonntagmorgen nicht weit von seiner vollen Phase entfernt sein wird. Darüber hinaus ist der Gipfel der Quadrantiden ziemlich eng, mit einem Fenster von nur wenigen Stunden anstatt einigen Tagen wie bei anderen Schauern.

Mit ein wenig Planung können Sie jedoch möglicherweise das Display erfassen, von dem bekannt ist, dass es über 100 Meteore pro Stunde produziert, einschließlich einer angemessenen Anzahl glänzender Feuerbälle.

das Die Internationale Meteoritenorganisation sagt voraus dass die Quadrantiden innerhalb einer Stunde nach Sonnenaufgang an der Pazifikküste eines Großteils Nordamerikas oder wenige Stunden nach Sonnenaufgang an der Ostküste offiziell ihren Höhepunkt erreichen. Solche Vorhersagen sind jedoch nicht immer genau. Daher ist es am besten, wenn Sie sich einfach zwischen 2 Uhr morgens und Sonnenaufgang am Sonntag auf den Weg machen.

Sie sollten Lichtverschmutzung so weit wie möglich vermeiden und einen Ort finden, an dem Sie bei gutem Wetter, einem weiten Blick auf den Himmel und der Möglichkeit, Ihren Blick so weit wie möglich vom hellen Mond weg zu richten, nachsehen können. Denken Sie daran, dass die Show im Allgemeinen am besten auf der Nordhalbkugel ist, wo Sie sich wahrscheinlich zusammenschließen möchten, um den Wintertemperaturen an den meisten Orten zu trotzen.

Quadrantiden scheinen aus der Region des Himmels in der Nähe von Polaris, dem Nordstern, zu stammen, passieren jedoch alle Teile des Himmels.

Dies liegt daran, dass die Erde tatsächlich durch eine Trümmerwolke driftet, die mit dem Asteroiden 2003EH1 verbunden ist, der ein Komet gewesen sein könnte. Während die Ursprünge dieser Meteore etwas mysteriös sein mögen, werden sie dennoch mit unserer Atmosphäre kollidieren und dramatisch brennen.

Genieße die erste große Nachthimmershow von 2021!