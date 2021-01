LEGO Marvel Super Heroes kommen zu Nintendo Switch

LEGO Marvel Superhelden, das 2013 zum ersten Mal herauskam, sieht so aus, als würde es endlich zum Nintendo Switch kommen. Eine neue Liste für das Spiel besagt, dass eine Version von Switch jetzt in Sicht ist, obwohl das Spiel bereits auf Nintendo-Plattformen erschienen ist.

Auf dem Beamten entdeckt ESRB-Website, eine Webseite für LEGO Marvel Superhelden erschien kürzlich und erwähnt das Spiel für die Switch-Plattform. Die Liste selbst enthält keine anderen bemerkenswerten Informationen als die Bewertung E10 +, genau wie die anderen Iterationen des Spiels. Ein Veröffentlichungsdatum, das das einzige Detail ist, an dem viele meiner Meinung nach interessiert wären. wird auch nicht gefunden.

Zu diesem Zeitpunkt hat WB Games dies noch nicht bestätigt LEGO Marvel Superhelden wird auf Switch eintreffen, daher ist es wichtig zu beachten, dass dies möglicherweise nicht der Fall ist. In diesem Sinne haben sich Lecks über den ESRB jedoch häufig als genau erwiesen, was bedeutet, dass dieses Leck eine gewisse Glaubwürdigkeit hat.

Trotzdem ist es etwas seltsam zu sehen, wie WB Games nach etwas sucht LEGO Marvel Superhelden im Augenblick. Wie bereits erwähnt, ist das Spiel auf dem 3DS und der Wii U erschienen, was bedeutet, dass diejenigen, die in der Vergangenheit Nintendo-Plattformen besaßen, dieses Spiel schon seit geraumer Zeit leicht erleben können. Es stellt sich jedoch als einer der beliebtesten langjährigen Einträge heraus Lego Es ist also ein bisschen sinnvoll zu sehen, wie WB Games versucht, mehr Geld damit zu verdienen.

Dies muss natürlich noch bestätigt werden, aber wenn in naher Zukunft eine Ankündigung erfolgt, Wir halten Sie hier auf ComicBook.com auf dem Laufenden.

Würdest du gerne spielen? LEGO Marvel Superhelden erneut (oder zum ersten Mal), wenn dies bei Switch passiert? Geben Sie mir Ihre Meinung in den Kommentaren unten oder schlagen Sie mich auf Twitter unter @ Mooreman12 Gib mir Bescheid.