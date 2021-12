Wie man sich auf eine Sonneneruption vorbereitet, die die Erde trifft (weil es wahrscheinlich ist)

Im Film Tom Hanks Gimpel, eine massive Sonneneruption zerstört die Ozonschicht, löscht fast alles Leben auf der Erde aus (und führt zur Erfindung lästiger Roboter). Während ein massiver koronaler Auswurf könnten treffe jederzeit die Erde—ein sonnenähnlicher Stern in 100 Lichtjahren Entfernung namens EK Draconis buchstäblich nur Speer eines dieser Dinge– Die gute Nachricht ist, dass selbst der schlimmste Sonnensturm wahrscheinlich nicht so schlimm wäre wie Gimpel ist (wie ein Film). Schlechte Nachrichten : Obwohl es nicht schlecht wäre, „langweilige Roboter zu bauen“, könnte ein koronaler Auswurf immer noch ziemlich schrecklich sein.

Wenn Sie die Sonne nicht zerstören, können Menschen nichts tun, um Sonneneruptionen zu verhindern, aber Sie können immer noch wissen, was Sie erwartet, und sich darauf vorbereiten.

Koronaler Massenauswurf: eine bildgewaltige Katastrophe

Laut NASA, koronale Massenauswürfe (CMEs) sind „große Wolken aus Sonnenplasma und integrierten Magnetfeldern, die nach einer Sonneneruption in den Weltraum freigesetzt werden.“ Wenn die Erde einem dieser Auswürfe im Weg ist und der Auswurf stark genug ist, könnten die Dinge sehr schnell sehr verrückt werden.

Geladene Teilchen von der Sonne, die in das Erdmagnetfeld eindringen, würden geomagnetische Stürme verursachen, die den Himmel mit einer leuchtenden Aurora Borealis erleuchten, die auf der ganzen Erde sichtbar wäre. Schön, sicherlich. Aber massiv störend für unser elektrisches System.

Wie schlimm könnte es werden?

Im Jahr 1859 traf der größte geomagnetische Sturm aller Zeiten die Erde. Das Carrington-Event erleuchtete den Himmel so hell, dass die Leute dachten, die Morgendämmerung sei gekommen. Die „Nordlichter“ waren bis nach Kuba sichtbar, und das entstehende Telegrafensystem brach zusammen, und Telegrafen sagten, sie seien von ihren Maschinen geschockt oder könnten immer noch Nachrichten senden, obwohl ihre Stromversorgung unterbrochen war.

Letztlich war es 1859 keine Katastrophe, aber 2021, als alles auf Strom und Daten angewiesen ist, ein massiver Blackout und der Verlust des Internets (Unterseeische Datenkabel sind besonders anfällig) würde die Welt in ein beträchtliches Chaos stürzen. Das Stromnetz würde wahrscheinlich ausfallen, da Fernleitungen in elektrische Ströme eingetaucht würden und Transformatoren explodieren würden. GPS-Systeme wären nutzlos, weil die Satelliten umgangen würden. Die Flugzeuge könnten ineinander stürzen, weil sie im Wesentlichen blind fliegen. Das Internet könnte monatelang ausfallen und die geschätzten finanziellen Verluste würden wahrscheinlich Billionen Dollar betragen.

Es wird wahrscheinlich in deinem Leben passieren

Die Sonne löst regelmäßig Materie ab, aber sie trifft normalerweise nicht auf die Erde, sondern eher zufällig. Unser Glück muss jedoch irgendwann aufgebraucht sein. Wissenschaftler glauben, dass es ca. 12% Chance ein massiv störender koronaler Massenauswurf, der alle 10 Jahre die Erde trifft. Das ist ungefähr die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass ein massives Erdbeben Kalifornien trifft.

Hier ist die gute Nachricht

Obwohl wir Menschen nichts tun können, um Sonneneruptionen zu verhindern, tun sie es nicht. verletzen Menschen und Schäden an unserer Infrastruktur können gemildert werden. Es gibt mindestens 27 separate Bundesprogramme, die darauf ausgerichtet sind um das Worst-Case-Szenario einer Sonneneruption zu verhindern, und auch private Energieversorger entwickeln und nutzen Technologien, um massiven Überspannungen entgegenzuwirken. Andererseits sind Maßnahmen zur Abwendung einer vorhersehbaren globalen Katastrophe nicht genau das, was wir sind. Groß bei (Siehe: Pandemie, die).

Wie sollte Sie um sich auf einen riesigen Sonnensturm vorzubereiten?

Auf individueller Ebene ist die Vorbereitung auf eine massive Sonneneruption, die unseren Planeten trifft, angenehm machbar – wir sprechen hier nicht von einer Zombie-Apokalypse oder einem Atomkrieg. Denken Sie zunächst daran, dass der Sturm Ihnen nicht schaden wird. Das schlimmste Ergebnis wäre, dass Ihre Kraft und Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, ein wenig ausgebrannt wäre. Vielleicht für ein paar Tage. Vielleicht für einen Monat. (Außerdem: Ihr 401 (k) würde wahrscheinlich zusammenbrechen, wenn sich die Wirtschaft dreht.)

Langzeitvorbereitung

Sie können nichts gegen explodierende Transformatoren durch magnetische Stürme tun, aber Sie können Ihr elektrisches System zu Hause schützen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zuhause ist überspannungsgeschützt sowohl mit einem Überspannungsschutz für das ganze Haus als auch mit normalen Überspannungsschutzgeräten, wenn Sie können. Es ist eine gute Idee für massive globale magnetische Katastrophen und tägliche Stromstöße.

Ein grundlegendes Survival-Kit ist unerlässlich

Um sicherzustellen, dass Ihr Zuhause vor Überspannungen geschützt ist, ist es eine gute Idee, ein grundlegendes Katastrophenset zusammenzustellen – Stromausfall kann bei Erdbeben, Hurrikanen, Tornados und einem betrunkenen Mann auftreten vorbereitet. Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, wie lange der Strom aufgrund eines Magnetsturms ausfallen würde, daher ist es eine persönliche Entscheidung, wie viel Sie genau vorbereiten sollten. Die Grundlegende Survival-Kit-Richtlinien Die Regierung scheint ein guter Anfang zu sein.

Sie sollten jedoch nicht versäumen, Bargeld zur Hand zu haben. Wenn die internationalen Kommunikationssysteme ausfallen, können Sie den Geldautomaten wahrscheinlich nicht verwenden, und harte Währung kann sich als sehr praktisch erweisen, insbesondere wenn der Ausfall im Laufe der Zeit andauert.

Ich bin sicher, dass viele Katastrophenplaner die Liste der Regierung für völlig unzureichend halten, aber ich bin optimistisch. Ich glaube nicht, dass ein massiver globaler Stromausfall die Welt ins Chaos stürzen würde – ich bin eher im Lager der kurzfristigen Störungen.

Der Tag vor dem Sturm

Im Gegensatz zu Erdbeben und Nuklearangriffen werden wir wahrscheinlich vor einem kommenden magnetischen Sturm gewarnt – das Carrington-Ereignis von 1859 wurde 19 Stunden vor seinem Einschlag auf die Erde beobachtet – das sollten Sie also haben mindestens einen halben Tag um sich auf die kommenden Unannehmlichkeiten vorzubereiten. Auch wenn Sie sich im Voraus gar nicht vorbereitet haben (faul!), können Sie immer noch Behälter mit Wasser füllen, Lebensmittelgeschäfte für haltbare Sachen aufsuchen und sich mental eine Woche oder so vorbereiten, ohne es zu können zu. Spieler Spitze: Legenden.

Jetzt ist es an der Zeit, alle Batterien aufzuladen und mit Ihrer Familie in Kontakt zu treten und sicherzustellen, dass alle vorbereitet sind (obwohl sie wahrscheinlich denken werden, dass Sie verrückt sind). und Sie möchten sicherlich nicht reisen, während dieses Chaos andauert. Der letzte Schritt: Alles ausstecken und auf die Lichter am Himmel warten.

Während Katastrophenfilme Chaos und einen Lauf durch jedes Geschäft suggerieren könnten, sobald die kommende Katastrophe angekündigt wird, gemessen an der ungewöhnlichen Natur der Bedrohung und der „was auch immer“-Einstellung, die jeder in jenen Tagen hatte, die der Pandemie in den Vereinigten Staaten vorausgingen. , ich würde mein Geld auf die Massen setzen, um nicht in Panik zu geraten, bis der Nachthimmel gegen Mittag aufleuchtet und TikTok untergeht.