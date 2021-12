In Erinnerung an Rene Hofer, Supercross-Teampräsentationen 2022

Es gibt eine Standardkadenz für die Nebensaison, und diese Woche war eine große Erschütterung, bei der mehrere Teams Fototermine veranstalteten, Feld Entertainment zwei Tage Medienarbeit im Angel Stadium veranstaltete und dann KTM und Honda die Teampräsentationen für die Medien veranstalteten. Jetzt ist es echt. Die Nerven beginnen sich zu stärken und die Anspannung wird hoch. Dies ist tatsächlich einer der Gründe, warum Feld jetzt einen Monat vor der Saison Medienanleihen veranstaltet. Kennen Sie all die Aufnahmen, die Sie im Fernsehen sehen, bevor sie an die Öffentlichkeit gehen? Die „Hallo, ich bin Ken Roczen und du siehst Monster Energy Supercross auf NBC Sports“? Nun, sie haben es den ganzen Tag vor Anaheim 1 gefilmt, aber die Läufer waren immer noch gestresst und nervös, wenn sie an den Renntag dachten. Wenn Sie das alles jetzt tun, sind alle besser gelaunt.

Aber die Läufer werden schon wütend. Roger De Coster und Carlos Rivera sagten mir, dass Felds Verpflichtungen, das Team-Fotoshooting und die Team-Medienvorstellung dazu führten, dass die Fahrer diese Woche wahrscheinlich einige Trainingsrennen verlieren würden und die Fahrer zu dieser Jahreszeit wirklich ins Schwitzen geraten. In der kalifornischen Vorhersage gab es diese Woche auch Regen, was die Befürchtungen, ein oder zwei Tage auf der Teststrecke zu verlieren, noch verstärkte. Im Oktober stören ein oder zwei verpasste Tage wahrscheinlich niemanden. Im Dezember zählen die Läufer jede Minute.

Nachdem Feld zwei Tage lang Interviews, Fotoshootings und mehr im Stadion veranstaltet hatte, veranstaltete KTM am Mittwochabend die Vorstellung ihres Teams in ihrem Hauptquartier. Ich konnte zwar das Event organisieren, aber selbst ich durfte die brandneuen Factory Edition Bikes kurz vor dem Event nicht sehen. Diese Fahrräder sind neu, wobei nur das Vorderrad, die Vorderbremse und der Lenker von den KTMs der vorherigen Generation übernommen wurden. Ich wusste, dass ein neuer 450er kommen würde, aber ich hatte keine Ahnung, dass auch eine 250F Factory Edition auf dem Weg war. Die 250 ist so neu, dass Max Vohland sie erst vor wenigen Tagen gefahren ist und er wird beim 250SX East-Rennen antreten, nur um mehr Zeit auf dem Motorrad zu haben. Max sagte, dass sich seine Whoop-Geschwindigkeit dramatisch verbessert habe, sobald er auf das neue Motorrad stieg, und Cooper Webb wiederholte diese Gedanken. Wenn Webb sich im Whoops verbessert, aufgepasst, alle.

Die Stimmung bei KTM schien recht gut, obwohl alle noch in der Vorsaison aufgeregt sind und „auf der Teststrecke fliegen“. Roger De Coster bleibt sehr aufmerksam auf das, was er von Marvin Musquin sieht, und Aaron Plessinger ist zweifellos der gleiche lebenslustige Aaron Plessinger, der er immer war. Und dieses Fahrrad ist verdammt aufregend.

Ich verließ das KTM-Event am Mittwochabend nur in Ehrfurcht vor der Kraft, die diese Marke geworden ist. Aber nur 12 Stunden später waren wir auf der Blackmore Ranch für das Honda-Team-Intro wieder vereint, und wenn Sie die Brüder Lawrence, Ken Roczen und Chase Sexton fahren und Runden drehen sehen, müssen Sie auch von Hondas Talent beeindruckt sein! Es ist schwer, eine Band zu finden, die rein stilistisch auf einem Bike besser aussieht als diese Jungs. Der neue Teamleiter Lars Lindstrom hat uns über den Fortschritt des neuen CRF250R informiert. Sie arbeiten noch ziemlich viel an dem Fahrrad, aber es hat bereits viel mehr Drehmoment als das Rennrad 2021 und sie werden auch mehr Top-End finden. Für Supercross hilft dieses Paar wirklich. Lars glaubt, dass die frühen 250F, da sie als Ersatz für die 125er angesehen wurden, alle auf High-End-Leistungskurven basierten. Alle 250Fs haben sich im Laufe der Jahre im unteren und mittleren Bereich weiterentwickelt, und die Fahrer haben gelernt, die Fahrräder dieser Reihe zu fahren. Der neue Honda-Motor ist bei niedrigen Drehzahlen viel besser, und das ist heutzutage auch in der 250er-Klasse wichtig.

Einen Monat vor der Saison ist natürlich alles positiv. Jeder liebt sein neues Bike, jeder fühlt sich wohl, jeder fliegt auf der Teststrecke. Von hier aus beginnen sich die Nerven zu entwickeln. Anaheim ist jetzt echt. Und es kommt bald.