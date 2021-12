Ruhe vor dem Sturm: Toto Wolff und Christian Horner geben sich vor dem Titel-Showdown die Hand | Rennnachrichten

Mercedes-Teamchef Toto Wolff und sein Red-Bull-Rivale Christian Horner zeigten vor dem Formel-1-Titelkampf beim Grand Prix von Abu Dhabi, der die Saison nach monatelangen erbitterten Auseinandersetzungen beendete, sportlichen Charakter.

Vor den Medien mit der Trophäe der Konstrukteursmeisterschaft zwischen ihnen schüttelten sich die beiden nicht nur einmal, sondern zweimal die Hand, um die Spannungen zu lösen, die sich zwischen ihren beiden verfeindeten Teams aufgebaut hatten.

„Wir kämpfen um zwei der größten Trophäen im Sport, natürlich ist der Wettbewerb intensiv“, sagte Horner.

„Es wäre völlig falsch, hier zu sitzen und zu sagen, wie sehr wir uns lieben … weil ich nach diesem Wochenende nicht mit dir in den Urlaub fahre“, fügte er hinzu und wandte sich an Wolff.

Verstappen und Hamilton liegen vor dem unbeschwerten Finale am Sonntag in Yas Marina punktgleich, aber der Niederländer hat 9-8 Vorsprung auf Siege und wird Meister, wenn beide nicht treffen.

Das Paar hat in dieser Saison dreimal Kontakt aufgenommen, zuletzt während des ersten Grand Prix von Saudi-Arabien, der von hitzigen Radiogesprächen, Kontroversen und Kollisionen geprägt war.

Aber selbst als der Kampf zwischen Verstappen und Hamilton auf der Strecke tobte, waren Wolff und Horner genauso wirkungsvoll.

Red Bull liegt in der Konstrukteurswertung 28 Punkte hinter Mercedes, Horner räumt ein, dass es einem Wunder bedarf, um zu gewinnen.

Ihre Serie von vier Doppeltiteln in Folge wurde 2014 von Mercedes abgebrochen, aber Horner wird immer glücklich sein, Hamilton um den Fahrertitel zu schlagen.

Damit würde dem deutschen Festzelt nach sieben aufeinanderfolgenden Titeldoppeln eine erste Niederlage in der aktuellen Herrschafts-Ära beschert.

Horner und Wolff haben ihre jeweiligen Teams und Fahrer bei den Streckenposten denunziert, die Legalität ihrer Autos in Frage gestellt, die Unparteilichkeit der Streckenposten verunglimpft und sogar direkte Beleidigungen ausgetauscht.

„Wie er sagte, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten“, sagte der Österreicher am Freitag.

„Aber es ist nur der Kampf um… einen der wichtigsten Preise im Sport, es ist eine Weltmeisterschaft. Deshalb darf man zwischen den Piloten, den Teamleitern und dem ganzen Team nicht viel Geplapper erwarten.“

