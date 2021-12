Wie man den Kometen Leonard sieht (bevor er für immer verschwunden ist) – Laut dem Forscher, der ihn entdeckt hat

Der hellste Komet des Jahres, der nach dem Forscher der University of Arizona, der ihn entdeckt hat, „Leonard“ genannt wird, macht diesen Monat einen letzten Besuch in der Nähe der Erde, bevor er das Sonnensystem für immer verlässt.

Jetzt ist die beste Zeit, um einen Blick auf den Kometen C / 2021 A1 zu werfen, besser bekannt als Komet Leonard. Es ist nach seinem Entdecker Gregory Leonard benannt, einem leitenden Forscher am Lunar and Planetary Laboratory der University of Arizona.

Jede Nacht bei klarem Himmel scannen Astronomen des Catalina Sky Survey des LPL den Himmel nach erdnahen Asteroiden, Weltraumgesteinen, die sich wahrscheinlich irgendwann der Erde nähern.

Während einer dieser Routinebeobachtungen am 3. Januar entdeckte Leonard einen verschwommenen Lichtfleck, der sich in einer Folge von vier Bildern, die mit dem 1,5-Meter-Teleskop aufgenommen wurden, über dem Hintergrund des Sternenfeldes auf dem Gipfel des Mount Lemmon bewegte. Das verschwommene Aussehen des Punktes, kombiniert mit der Tatsache, dass er einen Schweif hatte, war ein klares Zeichen dafür, dass er auf einen Kometen blickte, sagte er.

„Die Tatsache, dass der Schweif auf diesen Bildern auftauchte, war bemerkenswert, da der Komet zu diesem Zeitpunkt etwa 465 Millionen Meilen entfernt war, ungefähr die gleiche Entfernung wie Jupiter,“ er sagte.

Die meisten langperiodischen Kometen wie der Komet Leonard stammen aus der Oortschen Wolke, einer riesigen Region, die unser Sonnensystem in Entfernungen umgibt, die sich noch keine Raumsonde genähert hat, nicht einmal die beiden Voyager-Sonden, die offiziell das Sonnensystem verlassen und in den interstellaren Raum eingetreten sind. .

Dort drüben, schwebend in der riesigen interstellaren Leere, wo die Temperaturen nahe bei liegen Absoluter Nullpunkt, sind Milliarden von umlaufenden Kometen, die in einem zarten Gerangel extrem schwacher Gravitationskräfte zwischen der fernen Sonne und dem Rest des Planeten ausbalanciert sind. Milchstraße. Leichte Störungen in diesem prekären Kräfteverhältnis können einen Eis- und Staubbrocken aus der Oortschen Wolke drücken und auf einen Weg zur Sonne schicken.

„Wenn das Tauziehen durch die Gravitation unseres Sonnensystems gewonnen wird, kann ein Objekt beginnen, sich nach innen zu bewegen und sich zu beschleunigen, wenn es sich der Sonne nähert“, erklärte Leonard.

Ein Meteoritenschauer auf der Venus?

Der Komet Leonard näherte sich der Erde am 12. Dezember am nächsten, als er noch über 21 Millionen Kilometer von der Erde entfernt war, etwa die 88-fache Entfernung von der Erde zum Mond. Der Komet ist derzeit kurz nach Sonnenuntergang tief am Abendhimmel zu sehen.

Am 17. Dezember wird der Komet voraussichtlich sehr nahe an . vorbeiziehen Venus in dem, was Leonard eine kosmische Nähe nennt.

„Es besteht eine geringe Chance, dass die Venus nahe genug an der Bahn des Kometen vorbeifliegt, wo sie Staubpartikel in seiner Atmosphäre aufnehmen und einen Meteoritenschauer auf unserem Nachbarplaneten erzeugen kann“, sagte er.

Apropos Venus, der „Abendstern“, wie er manchmal genannt wird, ist derzeit deutlich am südwestlichen Himmel zu sehen, wenn die Sonne untergeht, und könnte als nützlicher Orientierungspunkt dienen, der Himmelsbeobachtern hilft, den Kometen zu lokalisieren, sagte Leonard.

„Ab dem 13. Dezember wird dieser Komet kurz nach Sonnenuntergang sehr tief über dem Horizont erscheinen“, sagte Leonard. „Es wird gegen Weihnachten den West-Südwest-Horizont überqueren.“ Die Tatsache, dass er so nah am Horizont ist, macht es etwas schwierig, diesen Kometen zu beobachten.

Trotzdem ermutigt Leonard die Leute, es auszuprobieren, und erklärt, dass Beobachter von einem Effekt namens Vorwärtsstreuung profitieren können: Wenn er sich der Sonne nähert, können der Schweif des Kometen und die „Koma“ – eine Wolke aus Staub und Gas – das Sonnenlicht streuen . von hinten, was die Helligkeit des Kometen möglicherweise dramatisch verbessert.

„Ich denke, selbst für den gelegentlichen Beobachter wird es etwas zu sehen geben“, sagte Leonard. „Suchen Sie sich einen dunklen Himmel mit guter Sicht auf den Horizont, bringen Sie ein Fernglas mit und ich denke, Sie werden belohnt.“

Nicht sein erster Besuch im Erdbezirk

Der Komet Leonard ist im inneren Sonnensystem kein Unbekannter. Vor etwa 80.000 Jahren haben Neandertaler möglicherweise in den Nachthimmel geschaut und den unheimlichen Stern mit seinem leuchtenden Schweif aufeinander gerichtet. Seine erste Begegnung mit der Sonne schickte den Kometen Leonard zurück in die Tiefen des Weltraums, um sich etwa 40.000 Jahre später umzudrehen und eine weitere Reise zur Sonne anzutreten. Bei diesem Besuch reist Comet Leonard jedoch ohne Hin- und Rückfahrkarte.

„Dies ist das letzte Mal, dass wir den Kometen sehen“, sagte Leonard. „Es beschleunigt auf eine Fluggeschwindigkeit von 44 Meilen pro Sekunde. Nachdem es um die Sonne geschleudert wurde, wird es aus unserem Sonnensystem herausgeschleudert und könnte in Millionen von Jahren in ein anderes Sternensystem fallen.

Leonard sagte, es sei ungewöhnlich, dass ein Komet so weit von der Sonne entfernt aktiv wird, als er im 1,5-Meter-Reflektorteleskop von Catalina Sky Survey, dem Entdeckungsteleskop für erdnahe Asteroiden, und vielen Kometen auftauchte. Damals war es zu weit weg, als dass die Sonne Wassereis – den Hauptbestandteil der meisten Kometen – zu einem Dampfschweif erhitzen konnte.

„Etwas anderes als Wassereis wurde durch Sonnenstrahlung angeregt und erzeugte diese dünne Atmosphäre – vielleicht gefrorenes Kohlendioxid, Kohlenmonoxid oder ammoniakalisches Eis“, sagte er.

Der Komet war extrem lichtschwach, etwa 400.000 Mal lichtschwächer, als das menschliche Auge sehen kann, und wurde nur dank der Kombination aus der großen Optik des Teleskops und einer extrem empfindlichen Kamera entdeckt. Der Catalina Sky Survey betreibt vier Teleskope in den Santa Catalina Mountains nördlich von Tucson – ein Teleskoppaar auf dem Mount Bigelow und ein weiteres Paar auf dem Gipfel des Mount Lemmon.

Kometen werden wegen ihres Aussehens geschätzt und sind von großem Interesse, da sie als Boten aus der tiefen Vergangenheit des Sonnensystems fungieren. Diese „schmutzigen Schneebälle“, wie sie manchmal genannt werden, bewahren die Reststoffe aus der Geburt der Sonne und der Planeten und enthalten Hinweise auf die Prozesse, die bei der Entstehung des Sonnensystems am Werk waren.

„So viel wir über Kometen wissen, sind sie in Bezug auf Größe, Form, Chemie und Verhalten immer noch sehr unberechenbar“, sagte Leonard. „Ein weiser und berühmter Kometenentdecker sagte einmal: ‚Kometen sind wie Katzen – beide haben Schwänze und beide tun genau das, was sie wollen. „