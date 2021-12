Bosnische Journalistin erzählt von ihrer Widerstandskraft während der Belagerung von Sarajevo – The Calvert Journal

Als Subjekt war Tabakovic ein unwiderstehlicher Haken: ein Mann, der auf die österreichisch-ungarische Monarchie, die Nazi-Besatzung und das gesamte Leben des sozialistischen Jugoslawiens zurückblicken konnte. Er lebte seine letzten Jahre in den Trümmern des Sarajevo der 90er Jahre und wusste nicht einmal, was los war. „Wer schießt? Er fragt Cerkez im Film. „Wie heißt dieses Land jetzt?“ „

„Er hat sein ganzes Leben dort verbracht und ist wahrscheinlich in dem Bett gestorben, in dem ich ihn interviewt habe“, erinnert sie sich heute. „Er lebte in einem Haus, aber in fünf verschiedenen Ländern. „

Dieses Interview war die Entstehung des Films. 2015 – diesmal zum 100. Jahrestag des Attentats – erzählte Cerkez den Besuchern der Rockefeller Foundation von seinem Treffen mit Tabakovic. Fasziniert und zweifellos bezaubert von ihrem Talent als Geschichtenerzählerin laden sie sie ein, ein Drehbuch zu schreiben. Cerkez stimmte zu – doch für sie musste die Geschichte heute Resonanz finden. „Sie wollten zeigen, wie schrecklich die Geschichte der Stadt ist. Okay, das kann dir jeder Reiseleiter sagen“, sagt sie. „Wenn die Leute sich das ansehen, werden sie nicht schlauer. Ich möchte ihnen noch etwas sagen.

Aus diesem Grund stellt die Schlüsselszene des Films auf ihr Drängen ihr letztes Gespräch mit Tabakovic nach – den Moment, in dem sie erkannte, dass ihr Journalismus wertvoll war und was er war.

Bestochen durch das Angebot eines seltenen Schokoriegels, war der zunächst zögerliche Alte mit dem jungen Reporter warm geworden. Von seinen Fragen getrieben, erzählte sie ihm von ihrem eigenen Leben und gab zu, dass sie keinen Sinn mehr darin sah, in Sarajevo zu bleiben. „Es läuft seit zwei Jahren und ich weiß nicht, ob es eines Tages enden wird“, sagt sie in dem Film. „Ich glaube, ich werde bald gehen. Ich habe es bis hierher gehabt. Ich schreibe und nichts passiert.

Da erzählte ihm der pensionierte Eisenbahner etwas, das sein Leben verändern würde. Nach dem Zweiten Weltkrieg, erinnert sich Tabakovic, habe er mit einem Kroaten über das Verschwinden des Krieges gesprochen. „Ich habe ihn gefragt“, sagte er, „wie hast du dich gefühlt, als sie deine liebsten Nachbarn und Freunde mitgenommen haben, um sie in diesen Lagern zu töten? „Wir wussten es nicht“, hatte der Mann gesagt.

„Vielleicht haben sie es nicht getan“, sagte Tabakovic zu Cerkez. „Weil niemand darüber geschrieben hat.“ Das heißt, sagt er ihr, als sie ihn wieder ins Bett bringt, deshalb muss sie weiter über den Bosnienkrieg berichten. „Du, meine Aida, du musst darüber schreiben. Und veröffentlichen Sie es sofort! Damit danach niemand mehr sagen kann: ‚Ich wusste es nicht‘. „