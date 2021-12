Der Friedensmarsch: der Wanderweg von den Alpen bis zur Adria in Europa

Eingebettet in ein Tal über dem Fluss Tolminka und umgeben von den schroffen Gipfeln der Bergketten Rdeči rob und Tolmin, ist die einsame Holzkirche eine Hommage an die 2.564 österreichisch-ungarischen Soldaten, die 1916 auf dem nahegelegenen Schlachtfeld von Tolmin als Teil des Isonzo . starben Front während des Ersten Weltkriegs. Die 90 km lange Front erstreckte sich von den Alpen bis zur Adria entlang des Isonzo nahe der historischen Grenze, die einst Italien und Österreich trennte. Es war ein Jahr zuvor gegründet worden, als Italien sich den Alliierten anschloss und Österreich-Ungarn den Krieg erklärte. Es folgten zweieinhalb Jahre Stellungskrieg, und insgesamt stellte der Isonzo eine der blutigsten Frontlinien des Ersten Weltkriegs dar, mit mehr als 1,5 Millionen getöteten, verwundeten oder gefangenen Soldaten während der 12 Schlachten, die hier zwischen 1915 und 1917 stattfanden .

Heute gehört der größte Teil des Tals zu Slowenien, der Fluss Isonzo ist heute als Soča bekannt und die Hänge rund um die Kirche sind mit dichtem Wald bewachsen. Aber vor 100 Jahren war das Gebiet völlig kahl, da die Einheimischen es als Viehweide nutzten.

„Im Winter, wenn die Gipfel mit bis zu 6m . bedeckt waren [of] Tiefschnee, Lawinen [killed] viele Soldaten von der österreichisch-ungarischen Seite. Verzweifelt wegen der massiven Verluste und einer unmöglichen Situation, in der sie sich befanden, beschlossen die überlebenden Soldaten, den gefallenen Kameraden ein Denkmal zu errichten“, sagte Rovšček. Im Inneren sahen wir, dass die Männer die Namen ihrer 2.564 gefallenen Brüder auf Eichenholztafeln eingebrannt hatten – eine ergreifende Erinnerung an die Schrecken, die in dieser nun perfekten Umgebung stattfanden.

Heute steht die einsame Kirche als „Denkmal der Versöhnung“ und ist eines der 230 Denkmäler, Schützengräben, Höhlen, Friedhöfe und Festungen des Ersten Weltkriegs im Soča-Tal, die das Friedensmarsch Wanderweg: Ein lebendiges Museum, das den Reisenden an die Bedeutung dieses Tals im Krieg erinnert und gleichzeitig zeigt, wie die einzigartige bäuerliche Kultur seiner Bewohner Bestand hatte.