Wie kam dieser Schädel alleine in eine Höhle in Italien? Wir haben endlich eine Antwort

Es wurde 2015 gefunden – ein isolierter Hinweis auf ein grausiges Geheimnis, das in der Vergangenheit Tausende von Jahren in Gang gesetzt wurde.

Dieses uralte Puzzle bestand aus einem einzigen Teil: einem einsamen menschlichen Schädel, der allein entdeckt wurde und keine anderen Skelette aufweist und in einer Höhle in Bologna, Italien, im Zentrum einer Höhle ruht Depression Die Einheimischen rufen an Dolina aus der Hölle (Der Abgrund der Hölle).

Es war nicht leicht zu finden.

Der gut versteckte Schädel, dem der Unterkiefer fehlte, konnte nur durch einen schwierigen Höhlengang namens erreicht werden Mäander der Bosheit (Labyrinth der Bosheit), dann klettert man auf einen senkrechten Baum bis zu einer Höhe von 12 Metern, wo der Schädel auf einem Felsvorsprung ruht.

Aufgrund der Schwierigkeit, Zugang zu dem Ort zu erhalten, konnten Höhlenforscher den Schädel erst 2017 wiederfinden, als die Forscher das Glück hatten, dieses mysteriöse alte Exemplar zu untersuchen.

Es wurde festgestellt, dass der einsame Schädel in der Tat uralt ist. Radiokarbondatierungen deuten darauf hin, dass der Schädel einer Person gehörte, die zwischen 3630 und 3380 v. Chr. Lebte, und stellten ihn in den archäologischen Kontext der frühen Tage. Aneolithikum (alias Chalcolithic) Periode der Region.

Andere neolithische menschliche Überreste wurden im allgemeinen Bereich gefunden; Nicht im Abgrund der Hölle, sondern in einem Felsschutz, etwa 600 Meter von der Höhle entfernt, in der der Schädel gefunden wurde.

Der größere Kontext macht also Sinn. Aber wie genau wurde dieser einsame Schädel so weit von seinen äneolithischen Gegenstücken entfernt, hoch auf einem Felsvorsprung positioniert, aber in einem bösartigen Labyrinth einer Höhle begraben und in einer Tiefe von 26 Metern unter der Erde versteckt?

Laut der Anthropologin Maria Giovanna Belcastro von der Universität Bologna – der Erstautorin eines neue Analyse das ungewöhnliche Schicksal des Schädels – eine Reihe von Faktoren waren beteiligt.

Belcastros Team untersuchte den Schädel, von dem das Team sagte, dass er wahrscheinlich von einer jungen Frau im Alter zwischen 24 und 35 Jahren stammte.

Die Beweise für verschiedene Läsionen an den Seiten des Schädels sind wahrscheinlich das Ergebnis menschlicher Manipulationen des Schädels zum Zeitpunkt des Todes der Frau, schlagen die Forscher vor und spiegeln möglicherweise rituelle Handlungen wider, die darauf abzielen, Fleisch vom Schädel zu entfernen, und zwar in einem Teil von a Bestattungsbrauch.

Andere Läsionen am Schädel, von denen einige (vor dem Tod) an Antemortem gelitten haben sollen, könnten auf eine Verletzung zurückzuführen sein, die die Frau getötet hat, und andere Anzeichen könnten auf eine Art von medizinischer Behandlung durch sein Volk hinweisen.

In Bezug darauf, wie der Schädel so vom Rest seines Skeletts getrennt war, nehmen die Forscher an, dass der Schädel absichtlich oder versehentlich vom Rest des Körpers entfernt worden sein könnte, bevor er durch Wasser oder Schlammlawinen gerollt oder über den Boden geschoben wurde er kam irgendwie an den Rand der Hölle und fiel schließlich in die Depression.

Im Laufe der Zeit könnte Wasser, das in das Sinkloch eindringt, Gipsablagerungen in der Höhle aufgelöst haben und den vertikalen Stab neben der sicheren Ruhestätte des Schädels bilden.

“Der reaktivierte Höhlendurchgang begann sich nach unten zu entwickeln, wobei sich ein seitwärts fließender Strom bildete und das Labyrinth darunter geschnitzt wurde”, so die Forscher schreibe in ihre Zeitung.

“Durch diese neue Reaktivierung konnten etwa 12 Meter Gips geschnitten und an der Absenkbasis verbunden werden.”

Verschiedene Sedimente in der Schädelhöhle stützen dieses Argument, was darauf hindeutet, dass Material während des Wasser- oder Schmutzflusses im Schädel stecken geblieben ist, als der Schädel seine unwahrscheinliche und chaotische Reise in die Höhle unternahm. Anzeichen eines anderen Kopftraumas deuten auf viele Unebenheiten auf dem Weg hin.

Diese hypothetische Interpretation ist natürlich nicht unbedingt das, was passiert ist, was wir nie wirklich sicher wissen können. Aber wie die Forscher hervorheben, ist es von allen Teilen eines menschlichen Skeletts aufgrund seiner Schädelform am besten für einen Ausreißer geeignet.

“Wenn das Skelett zum Zeitpunkt dieser Abfolge von Ereignissen intakt gewesen wäre, hätten andere Teile des Skeletts unterschiedlicher Form und Größe an anderer Stelle stecken bleiben und während des Transports verstreut sein können”, Die Autoren schlagen vor.

„Der Schädel wäre in einem Strom aus Wasser und Trümmern leichter gerollt als die anderen Teile des Skeletts… Während seiner Zersetzung und dieser dynamischen Phasen wäre er mit Sedimenten gefüllt worden. Daher hätte er die Höhle erreicht und würde auf dem Plateau anhalten, auf dem er gefunden wurde. “”

Die Ergebnisse sind in angegeben Plus eins.