Der Prototyp des SpaceX Starship SN10 landet und explodiert dann

Ein Prototyp eines SpaceX-Raumfahrzeugs startete am Mittwoch in Südtexas, stieg auf eine Höhe von sechs Meilen, rollte sich wie beabsichtigt auf die Seite und stürzte während eines Schwanentauchgangs in großer Höhe auf die Erde zurück, kehrte in die Vertikale zurück und landete erfolgreich in der Nähe des Pufferstart. Ein paar Minuten später explodierte es in einen spektakulären Feuerball.

Dies war der dritte Testflug des Raumschiffs in großer Höhe und seine erste erfolgreiche Landung. Aber die Rakete kam mit einer leichten Neigung zur Ruhe und ein Feuer war an ihrer Basis in der Nähe des Motorraums zu sehen. Augenblicke später explodierte der unbemannte Prototyp – SN10 – und überflutete das Kissen mit brennenden Trümmern.

Einige Minuten nach dem Aufsetzen explodierte der Starship-Prototyp und detonierte den oberen Teil der Rakete in einem spektakulären Brand. LabPadre-Webcast



Trotz der Explosion war die erfolgreiche Landung ein wichtiger Meilenstein für SpaceX-Gründer Elon Musk in seinem Bestreben, eine vollständig wiederverwendbare Schwerlastrakete zu entwickeln und gleichzeitig die mit einem aggressiven Testprogramm verbundenen Risiken aufzuzeigen.

“Das SpaceX-Team macht einen großartigen Job! Eines Tages wird der wahre Maßstab für den Erfolg sein, dass Starship-Flüge an der Tagesordnung sind”, twitterte Musk.

Kurz bevor SpaceX seinen Start-Webcast beendet – und bevor die Rakete explodiert – sagte Firmenkommentator John Insprucker: “Das dritte Mal ist der Charme, wie sie sagen.”

“Wir hatten einen erfolgreichen sanften Touchdown auf der Landebahn und konnten einen wunderbaren Testflug der Starship 10 abschließen”, sagte er. “Zur Erinnerung: Ein wichtiger Punkt des heutigen Testfluges war die Erfassung der Daten zur Fahrzeugsteuerung beim Wiedereintritt, und das ist uns gelungen.”

Abschließend gratulierte er dem texanischen Startteam und erklärte, “dass sie das Tempo des Teststarts während des Programms stetig erhöht und einige der aufregendsten Testflüge durchgeführt haben, die viele von uns seit langem gesehen haben.”

Angesichts von drei dramatischen Starts und Explosionen hintereinander würden sich nur wenige streiten.

Der Prototyp des Raumfahrzeugs Nr. 10 startet von der SpaceX-Fluganlage in Boca Chica, Texas, zu einem kurzen Testflug von oben nach unten in einer Höhe von etwa zehn Kilometern, um die Antriebssysteme, die Richtung und die Landung der Rakete zu testen. SpaceX-Webcast



Der Prototyp des Raumfahrzeugs, der als Seriennummer 10 oder kurz SN10 bekannt ist, spiegelte die beiden zuvor erfolglosen Testflüge wider und startete um 18.14 Uhr (MEZ) am Startort von SpaceX in Boca Chica, Texas SpaceXs. – Raptor Motoren entwickelt.

Der Start erfolgte ungefähr zwei Stunden nach dem Zünden der Motoren für einen ersten Startversuch, wurde jedoch einen Moment später auf Computerbefehl gestoppt. Musk sagte, die Schubgrenzen der Software-Engine seien “leicht konservativ”, die Ingenieure nahmen eine Anpassung vor und das Team setzte seinen Lauf mit einem zweiten Startversuch fort.

Der Aufstieg, bei dem verflüssigtes Erdgas und flüssiger Sauerstoff verbrannt wurden, schien reibungslos zu verlaufen, und als die Rakete an Höhe gewann, stoppte ein Motor, dann zwei wie geplant.

Der dritte Motor erreichte eine maximale Höhe von ungefähr sechs Meilen viereinhalb Minuten nach dem Start, stoppte und das Raumschiff kippte schnell zur Seite und begann in Richtung Erde zu tauchen.

Das Raumschiff kippt nach dem Abstellen des Motors horizontal und verlässt sich auf die vorderen und hinteren Flossen, um Stabilisierung und Kontrolle zu gewährleisten. SpaceX-Webcast



Mit computergesteuerten Querrudern an Nase und Heck führte das Raumschiff einen horizontalen Tauchgang durch, gefolgt von leistungsstarken Kameras, die von SpaceX und mehreren unabhängigen Weltraumbegeisterten betrieben wurden.

Als es sich dem Boden näherte, starteten die Motoren des Raumschiffs neu und die Rakete kehrte in die Vertikale zurück, wie für ein Aufsetzen des Hinterrads mit einem einzigen Motor programmiert. Trotz einer leichten Neigung und der Flamme, die kurz am Boden der Rakete zu sehen war, schien der Testflug ein voller Erfolg zu sein.

“Als wir uns der Landebahn näherten, haben wir alle drei Raptor-Triebwerke erfolgreich abgefeuert, um dieses Überschlagsmanöver durchzuführen. Dann haben wir zwei angehalten und sind wie geplant auf dem einzelnen Triebwerk gelandet”, sagte Insprucker. “Eine schöne weiche Landung von Starship zum Boca Chica Landeplatz.”

Er sagte, das Raumschiff SN11 sei “bereit, in naher Zukunft auf der Plattform eingesetzt zu werden. Dies ist eine inspirierende Zeit für die Zukunft der menschlichen Raumfahrt.”

Der Prototyp startete seine drei Motoren für eine erste Hecklandung. SpaceX-Webcast



Die am Mittwoch abgefeuerte Rakete ist ein Prototyp für die zweite Stufe einer riesigen Rakete, die aus einer 230 Fuß hohen “Super Heavy” -Erste Stufe besteht, die mit 28 Raptor-Triebwerken 16 Millionen Pfund Schub erzeugt, mehr als doppelt so viel wie die legendäre NASA Saturn. 5 Mondrakete. Ein Prototyp der ersten Stufe wurde noch nicht fertiggestellt.

In der zweiten Stufe der 160-Fuß-Rakete, auch als Raumschiff bekannt, werden ein halbes Dutzend Raptor-Triebwerke eingesetzt, die 100 Tonnen Nutzlast in die erdnahe Umlaufbahn befördern können. Zum Vergleich: Die Falcon Heavy-Rakete von SpaceX kann etwa 30 Tonnen in die Umlaufbahn bringen.

Wie bei den letzten beiden Raumschiffen-Testflügen war die SN10 ein Prototyp der zweiten Stufe des Raumschiffs, wobei letztere nur drei Raptor-Triebwerke verwendete.

Mindestens drei Versionen des Raumschiffs werden in Betracht gezogen: eine für schwere Nutzlasten in der Erdumlaufbahn, auf dem Mond oder auf dem Mars; eines, das für den Transport von Triebwerken für Betankungsvorgänge im Orbit ausgelegt ist; und eine, die bis zu 100 Passagiere gleichzeitig befördern kann.