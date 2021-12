Wie groß kann die Regierung werden?

MEINUNG:

„Wenn etwas nicht ewig dauern kann, wird es aufhören.“

– Herb Stein, Vorsitzender des Council of Economic Advisers unter Präsident Nixon und Präsident Ford

Sozialisten und Kommunisten sagen ausdrücklich, dass sie eine größere Regierung wollen, während die meisten der marktwirtschaftlich und libertär gesinnten Menschen sagen, sie wollen eine kleinere Regierung. Kleine Regierungen waren von der amerikanischen Gründung bis zum Ersten Weltkrieg die Norm. Im Jahr 1900 verfügten die Vereinigten Staaten über einen gesamten öffentlichen Sektor (Bundes-, Landes- und Kommunalsektor), der etwa 2,9% des BIP entsprach. Japan hatte eine noch kleinere Regierung von nur 1,1% des BIP, Großbritannien hatte 11,9%, Frankreich 14,1% und Deutschland hatte den größten öffentlichen Sektor mit 19,4%. Im Laufe der Jahrzehnte, insbesondere seit der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren, sind die Regierungen fast überall gewachsen. Für 2020 schätzt das Office of Management and Budget, dass die gesamten Staatsausgaben in den Vereinigten Staaten 41,8 % des BIP betragen, und der Internationale Währungsfonds schätzt 45,0 % für Japan, 49,1 % für das Vereinigte Königreich, 50,8 % für Deutschland und satte 61,8 %. für Frankreich.

Im Laufe des letzten halben Jahrhunderts wurden mehrere wissenschaftliche Studien durchgeführt, um die optimale Regierungsgröße zu bestimmen. Die meisten Studien kommen zu dem Schluss, dass die Wirtschaftsleistung abnimmt und die bürgerlichen Freiheiten eingeschränkt werden, wenn die Regierung einen Bereich von etwa 15 bis 30 % des BIP überschreitet. Alle großen Volkswirtschaften haben jetzt den öffentlichen Sektor deutlich über dem Optimum.

Professor Mark Skousen von der Chapman University schrieb kürzlich im Skousen CAFÉ, dass in den Vereinigten Staaten „Trotz Wahlversprechen die Staatsausgaben (Bundes-, Landes- und Kommunalausgaben) von 35 % auf fast 50 % des gesamten BIP in den letzten 25 Jahren gestiegen sind“. „Und Ökonomen wissen seit Jahrzehnten, dass die Größe der Regierung und das Wirtschaftswachstum tendenziell eine umgekehrte Beziehung haben. Eine neue Studie von Daniel Mitchell, Präsident der Freedom and Prosperity Foundation, und Robert O’Quinn, ehemaliger Chefökonom des Arbeitsministeriums, zeigt, dass das von Präsident Biden vorgeschlagene Build Back Better-Gesetz den Sozialstaat erheblich ausweiten und die ‚ Ausgabeaufschlag von 1,9 % des BIP, wodurch die Wachstumsrate der Wirtschaft jedes Jahr um etwa 0,2 % verringert wird.

Der Größe einer Regierung sind natürliche Grenzen gesetzt. Selbst die Sozialisten und Kommunisten konnten nicht alle Privatunternehmen ausrotten. Die Regierung, die ein Monopol ist, engagiert sich in den Verhaltensweisen, die Monopole aufweisen – Ineffizienz, schlechte Verteilung von Vermögenswerten, Günstlingswirtschaft, schlechter Service, Unfähigkeit zur Innovation usw. Ohne eine lebendige Marktwirtschaft wissen Sozialisten und Kommunisten nichts zu schätzen. Preise weisen knappe Ressourcen zu und motivieren die zukünftige Produktion. Die berühmten österreichischen Ökonomen des 20. Jahrhunderts, Hayek, von Mises und andere, lieferten den logischen Beweis dafür, dass eine sozialistische Wirtschaft ohne marktbestimmte Benchmarks nicht funktionieren könnte.

Einer der Hauptgründe für den Zusammenbruch der kommunistischen / sozialistischen Volkswirtschaften Osteuropas und der Sowjetunion ist, dass es ihnen nicht gelungen ist, Innovationen zu schaffen und die Produktivität zu steigern. In den letzten Jahren des osteuropäischen Sozialismus wuchsen schwarze oder Schattenwirtschaften eher als sie zu schrumpfen, da staatliche Unternehmen nicht die Güter und Dienstleistungen lieferten, die die Menschen verlangten.

Die Schweden sind ein interessantes Beispiel für ein schnelles Wachstum des öffentlichen Sektors nach 1945 bis 1995, als die öffentlichen Ausgaben mit rund 70 % des BIP ihren Höchststand erreichten. Den meisten Schweden war klar, dass der „Wohlfahrtsstaat“ nicht wie beworben funktioniert. Es hat sich ein Konsens entwickelt, die Staatsgröße auf etwa 50 % des BIP zu reduzieren, was zu einer deutlichen Verbesserung der Wirtschaftsleistung geführt hat.

In den meisten Ländern sind Erhöhungen der öffentlichen Ausgaben beliebter als Erhöhungen der Steuern, die für alle neuen und erweiterten Programme zu zahlen sind. Infolgedessen werden immer mehr Staatsausgaben durch die Ausgabe von Staatsanleihen finanziert. Letztlich führt die wachsende Schuldenlast zu einem solchen Anstieg der Zinszahlungen, dass der Staat immer mehr Kredite aufnimmt, um die bisherigen Schulden abzubezahlen. Irgendwann beginnt eine fiskalische Todesspirale, in der Zinszahlungen immer mehr staatliche Programme auffressen, bis das System zusammenbricht.

Griechenland ist ein aktuelles Beispiel für ein Land, das so lange über seine Verhältnisse lebte, dass es keine Kredite mehr aufnehmen konnte (oder seine Währung aufblähen, weil es den Euro verwendet), und daher ist der Lebensstandard stark gestiegen . Die Vereinigten Staaten und viele andere Länder beginnen, das gleiche Problem aufzuweisen, wobei die Inflation (verursacht durch übermäßige Kreditaufnahme) schneller steigt als die Einkommen, was zu einem Rückgang des realen Lebensstandards führt. Dieser Prozess wird sich wahrscheinlich beschleunigen, und da der US-Dollar weniger werthaltig ist, werden die Menschen zunehmend nach Alternativen für Kryptowährungen suchen – wie BitCoin, „Stablecoins“ und echte physisch-digitale Münzen, die durch Vermögenswerte gedeckt sind, wie z Gold, Silber oder Aluminium.

Die Hyperinflation in den ehemals sozialistischen Ländern hat ihre Schulden zum größten Teil getilgt und ihnen einen Neuanfang ermöglicht. Die schlechte Nachricht ist, dass die meisten großen Wirtschaftsmächte eine schmerzhafte Korrektur erleiden werden, genau wie die Griechen wussten. Aber sobald ein Großteil der realen Schulden (durch Inflation) und unnötige staatliche Programme beseitigt sind, wie es beispielsweise in Polen und Estland der Fall war, wird der Wohlstand zurückkehren.

• Richard W. Rahn ist Präsident des Institute for Global Economic Growth und MCon LLC.