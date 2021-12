Microsoft beschlagnahmt 42 Websites einer chinesischen Hackergruppe

Microsoft sagte am Montag, es habe 42 Websites einer chinesischen Hackergruppe beschlagnahmt, um die Geheimdienstaktivitäten der Gruppe zu stören.

Das Unternehmen teilte in einer Pressemitteilung mit, dass ein Bundesgericht in Virginia dem Antrag von Microsoft stattgegeben habe, seiner Abteilung für Digital Crimes zu gestatten, in den USA ansässige Websites zu übernehmen, die von einer Hackergruppe namens Nickel oder APT15 betrieben werden. Das Unternehmen leitet den Website-Datenverkehr auf sichere Microsoft-Server um, um „uns zu helfen, bestehende und zukünftige Opfer zu schützen und gleichzeitig mehr über Nickels Geschäft zu erfahren“.

Microsoft sagte, es verfolgte Nickel seit 2016 und stellte fest, dass seine „sehr ausgeklügelten“ Angriffe darauf abzielten, verdeckte Malware zu installieren, die Überwachung und Datendiebstahl ermöglichte.

In diesem jüngsten Fall griff Nickel Organisationen in 29 Ländern an und nutzte die gesammelten Informationen „zur Informationsbeschaffung von Regierungsbehörden, Denkfabriken, Universitäten und Interessenvertretungen. Menschen“, sagte Tom Burt, Microsofts Vizepräsident für Sicherheit und Vertrauen in der Pressemitteilung. Microsoft nannte die Zielorganisationen nicht.