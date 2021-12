Chinesischer Rover untersucht „mysteriöse Hütte“ auf der anderen Seite des Mondes

Das seltsame Objekt, das der chinesische Rover Yutu 2 fotografiert hat. Bild : CNSA / Unser Raum / Gizmodo

Ein Intrigant Objekt, das in Form eines Würfels erscheint lenkte die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern, die an Chinas Chang’e 4-Mission auf die andere Seite des Mondes arbeiteten.

Der Dunkelheit des Weltraums gegenübergestellt, erhebt sich das Objekt wie ein schmerzender Daumen am Horizont. Es fleht den Yutu 2-Rover praktisch an, Hallo zu sagen – und die Missionscontroller der Chang’e 4-Mission scheinen bereit zu sein, zu helfen. entsprechend an Our Space, einen chinesischsprachigen Wissenschaftssender, der der National Space Administration of China (CNSA) angeschlossen ist.

Die „mysteriöse Hütte“, wie Our Space sie beschreibt, wurde im Von-Kármán-Krater im Südpol-Aitken-Becken gesichtet. An diesem Ort auf der anderen Seite des Mondes arbeitet Yutu 2 seit der Landung der Mission hier 3. Januar 2019.

Missionscontroller befahl dem sechsrädrigen Fahrzeug, die umgebende Skyline zu scannen, als „ein nerviger Würfel an der nördlichen Skyline ihre Aufmerksamkeit erregte“, wie Our Space schreibt ( wie von Google übersetzt). „War es ein Haus, das von Außerirdischen nach einer Notlandung gebaut wurde?“ Oder ist es die bahnbrechende Raumsonde der Vorgänger zur Erforschung des Mondes?, „Der Beitrag geht weiter.

Eine vergrößerte Ansicht des Low-Res-Bildes ist nicht sehr hilfreich, aber hier ist es trotzdem. Bild : CNSA / Unser Raum

G/O Media kann eine Provision verdienen 43% off 75″ TCL Mini LED TV Normally $2,300, the TCL 6-Series boasts a 4K QLED screen with Dolby Vision and HDR10+ and access to thousands of apps on Google TV.

They’re probably joking—or at least, I hope they’re joking—but Andrew Jones, a correspondent with SpaceNews who covers China’s space program, offered a more restrained take, tweeter dass „es kein Obelisk oder Aliens ist, aber sicherlich etwas zu überprüfen“ und fügte hinzu, dass die großen Felsen „manchmal durch Einschläge geschnitzt werden“.

Die wahre Form dieses Objekts ist schwer zu erkennen, und seine seltsamen geometrischen Proportionen könnten das Ergebnis von Pixelierung sein, einem visuellen Artefakt, das in Bildern mit niedriger Auflösung zu sehen ist. (Visuelle Artefakte sind immer ein Grund zur Überlegung, wenn etwas besonders Überraschendes in räumlichen Bildern wie diesem auftaucht Lichtstrahl auf dem Mars im Jahr 2014 gesichtet.)

T Dies ist nicht das erste seltsame Ding, das während der Chang’e 4-Mission entdeckt wurde, die sich als nichts herausstellte. Und um nichts, Ich meine Felsen. Im September 2019 traf Yutu 2 ein grünes und funkelndes gallertartige Substanz– nicht das, was man von einem Rover auf dem Mond erwarten würde – was sich als herausstellte Auswirkungen Fusionsbruch– Gesteinsfragmente, die durch extreme Hitze zusammenzementiert wurden. Vor kurzem wurde der Rover gesichtet ungewöhnliche Scherben aus der Oberfläche ragen, die sich als durch einen Aufprall geschleuderte Felsen herausstellten. Die Chancen, dass es sich bei der mysteriösen Hütte um einen Felsblock oder einen Felsbrocken handelt, stehen also spektakulär gut.

Dennoch wäre es klug, dieses Objekt weiter zu untersuchen. nur um sicher zu gehen, und anscheinend wird das passieren. Unser Raum zeigt an, dass sich das Objekt 80 Meter vom aktuellen Standort des Rovers entfernt befindet und dass es etwa zwei bis drei Monate dauern wird, bis Yutu 2 es erreicht .

Die Chang’e 4-Mission hat bereits einige interessante neue Wissenschaften hervorgebracht, wie z Entdeckung des Mantelmaterials auf der anderen Seite des Mondes, und diese letzte Ablenkung ist ein lustiger Bonus. Wir können es kaum erwarten, diesen scheinbaren Felsen im Detail zu sehen, aber in der Zwischenzeit können wir alle insgeheim hoffen, dass Yutu 2 auf etwas viel Exotischeres stößt, wie eine außerirdische Sonde oder die Überreste eines interstellaren Raumschiffs.

Folge: Die seltsamsten Bilder, die jemals auf dem Mars aufgenommen wurden.