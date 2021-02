Wie Gletscher platzen und Überschwemmungen stromabwärts senden können

Die Überschwemmungen, die zwei Wasserkraftwerke trafen und Dörfer in Nordindien beschädigten, wurden durch einen Ausfall auf einem stromaufwärts gelegenen Himalaya-Gletscher ausgelöst. Hier ist ein Blick darauf, wie sich Gletscher und Gletscherseen bilden und warum sie manchmal zerbrechen können:

___

WIE Gletscher und Gletscherseen gebildet werden

Gletscher gibt es auf allen Kontinenten außer Australien und einige sind hunderttausende Jahre alt. Eine große Gruppe von Gletschern befindet sich im Himalaya, der Teil der langen Nordgrenze Indiens ist. Die Katastrophe vom Sonntag ereignete sich im westlichen Teil des Himalaya.

Gletscher bestehen aus komprimierten Schneeschichten, die sich aufgrund der Schwerkraft und der Weichheit des Eises im Verhältnis zum Gestein bewegen oder “sinken”. Die “Zunge” eines Gletschers kann sich von seinen Ursprüngen über Hunderte von Kilometern (Meilen) erstrecken, und die Spitze oder “Schnauze” kann sich je nach Aufbau oder Schneeschmelze vorwärts oder rückwärts bewegen.

„Eis kann in Gebirgstälern versinken, sich über Ebenen ausbreiten oder sich an einigen Stellen auf das Meer ausbreiten“, so das National Snow and Ice Data Center.

Proglaziale Seen, die nach dem Rückzug der Gletscher entstanden sind, sind häufig durch Sedimente und Felsformationen verbunden. Das zusätzliche Wasser oder der zusätzliche Druck oder die strukturelle Schwäche können dazu führen, dass natürliche und künstliche Dämme platzen und eine Menge Hochwasser die gletschergespeisten Flüsse und Bäche hinunterströmt.

___

Warum ist dieser Gletscher passiert?

Es ist noch nicht klar, warum ein Teil des Nanda Devi-Gletschers am Sonntagmorgen platzte und das Hochwasser flussabwärts in Richtung Kraftwerke und Dörfer im Bundesstaat Uttarakhand nördlich von Indien floss.

Seismische Aktivität und erhöhter Wasserdruck können zum Platzen von Gletschern führen, besonders besorgniserregend ist jedoch der Klimawandel. Hohe Temperaturen in Kombination mit weniger Schneefall können das Schmelzen beschleunigen und das Wasser auf ein potenziell gefährliches Niveau bringen.

“Die meisten Berggletscher der Welt waren in der Vergangenheit viel größer und sind aufgrund des Klimawandels und der globalen Erwärmung dramatisch geschmolzen und geschrumpft”, sagte Sarah Das, Associate Scientist am Woods Hole Oceanographic Institute.

___

Können wir solche Katastrophen vorhersagen?

In Peru und Nepal kam es zu tödlichen oder äußerst zerstörerischen Gletscherfluten.

Aufgrund der abgelegenen Lage der Gletscher und der fehlenden Überwachung haben wir jedoch kein klares Verständnis dafür, wie oft sie auftreten und ob sie zunehmen, sagte Das.

“Angesichts des allgemeinen Trends der Erwärmung, des Rückzugs der Gletscher und der zunehmenden Infrastrukturprojekte ist es jedoch selbstverständlich anzunehmen, dass diese Ereignisse häufiger auftreten und insgesamt destruktiver werden, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Es werden keine Maßnahmen zur Minderung dieser Risiken ergriffen.” Das sagte.

Weltweit wurden eine Reihe von unmittelbar bevorstehenden lebensbedrohlichen Gletscherausbrüchen und Überschwemmungen festgestellt, darunter im Himalaya und in den südamerikanischen Anden.

Während eine Überwachung möglich ist, ist die Entfernung der meisten Gletscher eine Herausforderung.

“Es gibt viele Gletscher und gletschergestaute Seen im Himalaya, aber die meisten von ihnen werden nicht überwacht”, sagte Das. „Viele dieser Seen liegen stromaufwärts von steilen Flusstälern und können beim Aufbrechen extreme Überschwemmungen verursachen. Wo diese Überschwemmungen bewohnte Regionen und sensible Infrastrukturen erreichen, werden die Dinge katastrophal sein. “”

Informationen von 2010 Seite Die vom Internationalen Zentrum für integrierte Gebirgsentwicklung veröffentlichte Forderung forderte eine verstärkte Überwachung der Gletscher im Himalaya-Hindukusch, um “den tatsächlichen Grad der Instabilität in Gletscherseen” besser zu verstehen.

Das Gebiet, in dem der Eisausbruch stattfand, ist anfällig für Erdrutsche und Sturzfluten, und Umweltschützer haben vor dem Bauen in dem Gebiet gewarnt.

___

Das Department of Health and Science der Associated Press wird vom Department of Science Education des Howard Hughes Medical Institute unterstützt. Der AP ist allein verantwortlich für alle Inhalte.