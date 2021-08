Wie ein Vulkanausbruch vor 56 Millionen Jahren den Arktischen Ozean vom Atlantik trennte

Reisen Sie in der Zeit von 56 Millionen Jahren und Sie werden während einer Zeit erhöhter vulkanischer Aktivität auf der Erde ankommen. Die Aktivität löste erhebliche Veränderungen im Klima des Planeten aus und verwandelte Teile des Hohen Nordens in ein tropisches Paradies.

Einer der Gründe für diese Erwärmung ist das Ausströmen von Kohlendioxid, aber es scheint, dass hinter der Geschichte noch mehr steckt. Laut einer neuen Studie hat Vulkanismus den Seeweg zwischen Arktis und Atlantik blockiert und die Art und Weise verändert, wie sich das Wasser der Ozeane vermischt hat.

Während Paläozän-Eozän thermisches Maximum (PETM) ist ein bekanntes Ereignis in der Erdgeschichte, die hier untersuchte abgelegene nordöstliche Region Grönlands war nicht Gegenstand vieler geologischer Forschungen – obwohl sie an einem Punkt entscheidend für die vulkanische Aktivität und den Fluss zwischen Arktis und Atlantik ist .

Durch eine Kombination von Sedimentanalysen über Hunderte von Kilometern, der Untersuchung von Mikrofossilien und der Kartierung geologischer Grenzen mit seismischen Bildern entdeckte ein Forscherteam unter der Leitung des Geologischen Dienstes von Dänemark und Grönland (GEUS), dass ein Anstieg der Geologie in diesem Gebiet zu dieser Zeit zu eine Fragmentierung, die zwei große Ozeane mehr oder weniger voneinander trennt.

“Wir entdeckten, dass vulkanische Aktivität und die daraus resultierende Hebung des Randes des grönländischen Kontinents vor 56 Millionen Jahren zur Bildung einer neuen tropischen Landschaft und zur Verengung des Seeweges führten, der den Atlantik mit dem Arktischen Ozean verbindet.”, sagt Paläontologe Milo Barham von der Curtin University in Australien.

„Der Höhepunkt der vulkanischen Aktivität führte also nicht nur zu einem Anstieg der Treibhausgase, sondern die Beschränkung des Seewegs reduzierte auch den Wasserfluss zwischen den Ozeanen, wodurch die Wärmeverteilung und der Säuregehalt der tieferen Ozeane gestört wurden.“

Die Hebung, die durch eine Kombination von Bewegungen von tektonischen Platten und Gesteinen aus abkühlender Lava entsteht, soll den Seeweg zwischen Grönland und Norwegen (der viel größer ist als zuvor) verengt haben. Die tiefen Gewässer hätten sich in Flussmündungen, Flüsse und seichte Sümpfe verwandelt.

Damals wie heute spielen diese Meeresverbindungen eine große Rolle bei der Gestaltung der Zirkulation von Wind und Wetter rund um den Globus. In diesem Fall wären die arktischen Gewässer fast vollständig von den atlantischen Gewässern isoliert worden, was die bereits stattfindende Erwärmung noch verstärkt hätte.

Es gab jedoch noch eine weitere Konsequenz: Mehr Land bedeutete mehr Migrationsmöglichkeiten für die Flora und Fauna der Region. Forscher glauben, dass viele Tiere den zusätzlichen Platz genutzt haben, um sich an kühlere Orte zu bewegen.

„Der Vulkanausbruch veränderte auch die Form der Kontinente der Erde, schuf Landbrücken oder verengte Meerengen und ermöglichte das Überleben von Säugetierarten wie den frühen Primaten entscheidender Migrationsreaktionen. Klimawandel,” sagt der Geologe Jussi Hovikoski von GEUS.

Schneller Vorlauf bis heute: Während wir keine geschmolzene Lava haben, die die Größe der Kontinente ausmacht, sind die Ozeane und Luftströmungen, die sich darüber bewegen, genauso wichtig für das Management des Planetenklimas.

Die aktuelle Klimakrise bedeutet, dass einige der entscheidenden Wetterregime, auf die wir angewiesen sind, jetzt zu bröckeln beginnen. Wenn sie dies tun, wird dies schwerwiegende Folgen dafür haben, wie sich der Planet in Zukunft weiter abkühlen oder erwärmen wird.

Unsere aktuelle Situation hat viele Vergleiche mit PETM gezogen – einer Zeit, als es Palmen in der Arktis gab – und wenn wir verstehen, wie sich das Klima in der Vergangenheit verändert hat, sollten wir in der Lage sein, uns besser auf die Zukunft vorzubereiten.

„Neuere Studien haben alarmierende Anzeichen für eine Schwächung der Ozeanzirkulation wie den Golfstrom gemeldet, der eine wichtige Meeresströmung für das globale Klima ist und diese Verlangsamung zu Klimakipppunkten oder irreversiblen Systemänderungen führen kann. Wetter“, fügte er hinzu. sagte Barham.

„Da Brände und Überschwemmungen unseren immer wärmer werdenden Planeten zunehmend verwüsten, scheint der gefrorene Norden Ostgrönlands ein unwahrscheinlicher Ort zu sein, um einen Blick auf eine Treibhauswelt zu geben. Die geologischen Aufzeichnungen liefern jedoch ein entscheidendes Verständnis der ökologischen und ökologischen Reaktionen auf komplexe Klimastörungen. . “

Die Studie wurde veröffentlicht in Erd- und Umweltkommunikation.