Evakuierungen aus Afghanistan nach Ländern

VEREINIGTE STAATEN

Das US-Militär wird bei Bedarf bis zum 31. August weiterhin Menschen vom Flughafen Kabul evakuieren, wird jedoch dem Abzug der US-Truppen und militärischer Ausrüstung in den letzten zwei Tagen Vorrang geben, sagte das Pentagon.

Washington hat seit dem 14. August 5.100 US-Bürger evakuiert, teilte das Weiße Haus mit.

Es seien noch rund 1.500 US-Bürger in Afghanistan gewesen und die US-Regierung habe versucht, Kontakt zu ihnen aufzunehmen oder ihnen bereits Anweisungen zur Anfahrt zum Flughafen von Kabul gegeben.

KANADA

Kanadische Streitkräfte in Kabul haben am Donnerstag die Evakuierung ihrer Bürger und Afghanen eingestellt, sagte der amtierende Generalstabschef des Verteidigungsministeriums, General Wayne Eyre.

Er sagte, Kanada habe etwa 3.700 kanadische und afghanische Bürger evakuiert oder die Evakuierung erleichtert.

BRETAGNE

Britische Streitkräfte sind in die Endphase der Evakuierung von Menschen aus Kabul eingetreten und Behandlungseinrichtungen wurden geschlossen, teilte das britische Verteidigungsministerium am Freitag mit.

Die Bemühungen würden sich nun auf die Evakuierung britischer Staatsangehöriger und anderer Personen konzentrieren, die bereits zur Ausreise freigegeben wurden und sich bereits am Flughafen befinden, teilte das Ministerium mit. Es werde keine weitere Person zur Evakuierung zum Flughafen gerufen, sagte er.

Großbritannien hat mehr als 13.700 britische und afghanische Staatsangehörige evakuiert, die zweitgrößte Luftbrücke der Luftwaffe des Landes nach der Berliner Luftbrücke im Jahr 1949, teilte das Ministerium mit.

DEUSCHLAND

Deutschland hat am Donnerstag die Evakuierungsflüge eingestellt. Die Bundeswehr evakuierte 5.347 Menschen, darunter mehr als 4.100 Afghanen.

Deutschland hat zuvor angegeben, 10.000 zu evakuierende Menschen identifiziert zu haben, darunter örtliche afghanische Mitarbeiter, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten. Etwa 300 deutsche Staatsbürger bleiben in Afghanistan, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin am Freitag.

FRANKREICH

Das französische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstagabend mit, dass mehr als 100 französische Staatsangehörige und mehr als 2.500 Afghanen nach ihrer Evakuierung aus Kabul französischen Boden erreicht hatten.

ITALIEN

Italien sagte, bis zum 26. August seien 4.832 Afghanen aus Afghanistan ausgewiesen worden. Etwa 4.575 sind bisher in Italien angekommen. Die italienische Regierung erwartet, dass ihr letzter Evakuierungsflug Afghanistan später am Freitag verlassen wird, sagte Außenminister Luigi Di Maio gegenüber Reportern.

SCHWEDEN

Schweden hat seine Evakuierungsmission in Kabul beendet, teilte die schwedische Außenministerin Ann Linde am Freitag mit. Sie sagte, insgesamt seien 1.100 Menschen evakuiert worden, darunter alle örtlich beschäftigten Botschaftsmitarbeiter und ihre Familien.

BELGIEN

Premierminister Alexander De Croo sagte am Donnerstag, Belgien habe seine Evakuierungsoperationen eingestellt. Etwas mehr als 1.400 Menschen seien evakuiert worden, der letzte Flug sei am Mittwochabend in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad angekommen, sagte er.

IRLAND

Das irische Außenministerium teilte mit, dass es nach Abschluss einer konsularischen Notfallmission am Donnerstag 36 irische Staatsbürger evakuiert habe.

Er sagte, er wisse nun von rund 60 irischen Staatsbürgern und ihren Familienangehörigen sowie von 15 weiteren in Irland lebenden afghanischen Staatsbürgern, die sich noch im Land aufhalten und um Hilfe gebeten hätten, weit mehr als ursprünglich geschätzt.

POLEN

Polen habe rund 900 Menschen aus Afghanistan evakuiert, darunter etwa 300 Frauen und 300 Kinder, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Donnerstag.

UNGARN

Ungarn hat die Evakuierung in Afghanistan nach dem Lufttransport von 540 Personen beendet, darunter ungarische Staatsbürger und Afghanen und ihre Familien, die zuvor für die ungarischen Streitkräfte gearbeitet haben, sagte Verteidigungsminister Tibor Benko am Donnerstag.

DÄNEMARK

Dänemark hat nach Angaben seines Verteidigungsministeriums am Mittwoch mit dem Rest des diplomatischen und militärischen Personals seinen letzten Evakuierungsflug aus Kabul durchgeführt.

Dänemark hat seit dem 14. August rund 1.000 Menschen aus Afghanistan per Luftbrücke transportiert, darunter diplomatisches Personal, ihre Familien, ehemalige Dolmetscher, dänische Staatsbürger und Menschen aus verbündeten Ländern, teilte das Ministerium mit.

ÖSTERREICH

Österreich führt keine eigenen Flüge durch und ist bei der Evakuierung auf Deutschland und andere Länder angewiesen. Außenminister Alexander Schallenberg teilte dem ORF am Mittwoch mit, 89 Menschen österreichischer Staatsbürgerschaft oder österreichischer Staatsbürgerschaft seien geflogen worden, zwei bis drei Dutzend Menschen seien noch in Afghanistan.

SCHWEIZ

Die Schweiz, die bei ihren Evakuierungsbemühungen über Taschkent auf Deutschland und die USA zählt, hat 292 Menschen aus Afghanistan abtransportiert, sagte Außenminister Ignazio Cassis am Dienstag. Es befanden sich noch 15 Schweizer Bürger in Afghanistan, es waren jedoch keine weiteren Schweizer Evakuierungsflüge geplant.

DIE NIEDERLANDE

Die niederländische Regierung gab am Donnerstag bekannt, dass sie seit dem 15. August 2.500 Menschen aus Afghanistan evakuiert hat, von denen rund 1.600 in die Niederlande gebracht wurden. Den letzten Flug machte der niederländische Botschafter am Donnerstag. Die Niederländer haben keine diplomatische Präsenz mehr im Land.

SPANIEN

Spanien habe die Evakuierung seines Personals aus Afghanistan abgeschlossen, teilte die Regierung mit.

Zwei Militärflugzeuge mit den letzten 81 Spaniern aus Kabul trafen laut einer Regierungserklärung am frühen Freitag in Dubai ein. Die Flugzeuge beförderten auch vier portugiesische Soldaten und 83 Afghanen, die mit NATO-Staaten zusammengearbeitet hatten.

Während seiner Rettungsmission evakuierte Spanien 1.898 Afghanen, die mit westlichen Ländern, den Vereinten Nationen oder der Europäischen Union zusammengearbeitet hatten.

TRUTHAHN

Die Türkei habe mindestens 1.400 Menschen aus Afghanistan evakuiert, darunter etwa 1.000 türkische Staatsbürger, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu diese Woche.

KATAR

Katar sagte am Donnerstag, es habe dazu beigetragen, mehr als 40.000 Menschen nach Doha zu evakuieren, und „die Evakuierungsbemühungen werden in den kommenden Tagen in Absprache mit internationalen Partnern fortgesetzt“.

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Die Vereinigten Arabischen Emirate gaben am Donnerstag bekannt, dass sie bisher bei der Evakuierung von 36.500 Menschen geholfen haben, darunter 8.500, die über ihre inländischen Fluggesellschaften oder Flughäfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ankommen.

INDIEN

Indien hat 565 Menschen aus Afghanistan geflogen, hauptsächlich Botschaftsmitarbeiter und dort lebende Bürger, aber auch Dutzende Afghanen, darunter Sikhs und afghanische Hindus, sagte ein Beamter der Regierung.

AUSTRALIEN

Der australische Premierminister Scott Morrison sagte am Freitag, Australien habe in neun Tagen 4.100 Menschen, darunter mehr als 3.200 Bürger und Afghanen mit australischen Visa, evakuiert, wobei der letzte Linienflug vor dem Angriff auf den Flughafen abflog. Die anderen Evakuierten stammten von Koalitionspartnern.

Morrison gab zu, dass einige australische Visuminhaber in Afghanistan geblieben waren, obwohl er die genaue Zahl nicht kannte.

Australien hat zugesagt, im Rahmen eines humanitären Programms in den nächsten Monaten mindestens 3.000 weitere Menschen abzuziehen, sagte Innenministerin Karen Andrews.

NEUSEELAND

Die neuseeländische Verteidigungsstreitkräfte führten laut einer Regierungserklärung drei Flüge von Kabul aus, der letzte Linienflug war vor dem Angriff abgeflogen.

Zum Zeitpunkt der Explosionen befand sich kein NZDF-Mitglied in Kabul, und es wurden keine neuseeländischen Evakuierten am Flughafen von Kabul zurückgelassen. Nach vorläufigen Zahlen wurden mindestens 276 neuseeländische Staatsangehörige und Personen mit ständigem Wohnsitz, ihre Familien und andere Visuminhaber evakuiert, sagte er.

