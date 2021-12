Wie Air India den Luftraum Afghanistans vermeidet und gleichzeitig eine Stunde nach Nordamerika spart

Passagiere, die mit Air India von und nach Nordamerika reisen müssen, können dank der neuen Hindukusch-Route der Fluggesellschaft, die für ihre 777 genehmigt wurde, mit bis zu einer Stunde kürzeren Flügen rechnen. Seitdem hat Afghanistan seinen Luftraum für nicht-militärische Flugzeuge geschlossen im August mussten Fluggesellschaften, die Indien mit Europa und Nordamerika verbinden, einen Umweg machen, um den eingeschränkten Luftraum zu umgehen. Die neue Strecke spart Air India tonnenweise Treibstoff und Zeit – eine Win-Win-Situation für Carrier und Passagiere.

Nach Norden

Die Flüge von Air India nach Nordamerika gehören zu den beliebtesten und längsten in ihrem Netzwerk. Vollbeladene Flüge zu Zielen wie New York, Toronto, San Francisco und Vancouver aus Indien erreichen oft die maximale Reichweite der 777. Daher ist eine sorgfältige Planung auf diesen Strecken von größter Bedeutung.

Vor der Schließung Afghanistans führte ein typischer Flug von Neu-Delhi in Richtung Westen über Pakistan und Afghanistan, bevor er nach Norden nach Turkmenistan / Usbekistan flog. Nach dem 16. August nahmen die gleichen Flüge eine längere Route über Südpakistan, um die afghanische Grenze zu umgehen, bevor sie zwischen dem Iran und der Türkei eintrafen.

Mögen gemeldet von The Times of India, seit 16. Dezembere, begannen die Flüge von Air India direkt nach Norden über die Hindu Kush Range, bevor sie ihre übliche Route nach Nordamerika wieder aufnahm. Ein DEL-JFK-Flug, der zuvor über 16,5 Stunden dauerte, kann nun in weniger als 16 Stunden absolviert werden. Die neue Route schont auch den Geldbeutel des Spediteurs und spart pro Strecke rund 7 Tonnen Kraftstoff.

Während Air India diese Route erst jetzt für ihre Flugzeuge nach Nordamerika genehmigt hat, zeigt ein kurzer Scan der Flugverfolgungs-Apps, dass US-amerikanische und kanadische Fluggesellschaften auf denselben Strecken bereits über die Kette geflogen sind.

Pakistanischer und afghanischer Luftraum entscheidend für Flüge nach Indien

Es ist ganz klar, wie wichtig der pakistanische und afghanische Luftraum für Fluggesellschaften ist, die zwischen Indien und dem Westen fliegen. Alle politischen Unruhen, die zur Schließung des Luftraums dieser beiden Länder führen, beeinträchtigen den Flugbetrieb ernsthaft.

Im Jahr 2019, als die Eskalation der Spannungen zwischen Indien und Pakistan dazu führte, dass Schließen Im pakistanischen Luftraum mussten mehrere Fluggesellschaften entweder ihre Routen neu definieren oder ihre Flüge ganz einstellen. United Airlines hat beschlossen, bis zum Luftraum zu warten wieder öffnen bevor die Newark-Flüge nach Delhi und Mumbai wieder aufgenommen werden.

Nicht die erste Wahl

Auch wenn die Hindukusch-Route Zeit und Treibstoff spart, ist sie dennoch nicht die erste Wahl von Spediteuren. Air India hatte bereits im Oktober damit begonnen, ihre 787 für ihre Flüge nach London über der Bergkette einzusetzen, aber es dauerte einige Zeit, bis ihre 777 die gleiche Route nach Nordamerika nahmen. Der Pilot des Air India-Fluges vom 16. Dezember zwischen Toronto und Neu-Delhi bezeichnete es als „sehr kritisches und schwieriges Gebiet“.

TOI zitiert einen hochrangigen KI-Beamten zu diesem Thema und sagt:

„Die Logistik der B777 und B787 ist sehr unterschiedlich. Eine voll beladene B787 (mit Passagieren, Fracht und Treibstoff) kann eine maximale Höhe von 35.000 Fuß haben. Aber eine 777 kann aufgrund von Faktoren wie dem unterschiedlichen Flügeldesign und der Tatsache, dass für die viel längeren Nonstop-Flüge in Nordamerika mehr Treibstoff mitgeführt werden muss, eine maximale Höhe von 29.000 Fuß erreichen. „

Diese Statistiken werden besonders wichtig, da einige Gipfel des Hindukusch-Gebirges 25.000 Fuß erreichen können. Aus dem gleichen und vielen anderen Gründen vermeiden auch Fluggesellschaften Himalaya-Bereich.

Air India hat angekündigt, ihre bisherige Route wieder aufzunehmen, sobald der afghanische Luftraum wieder geöffnet wird, und andere Fluggesellschaften werden dies voraussichtlich tun.

Planen Sie in naher Zukunft zwischen Indien und Nordamerika zu fliegen? Was halten Sie von der Hindukusch-Route? Teile deine Kommentare unten.