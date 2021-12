Johnny Ertl, Ex-Crystal Palace und Sheffield United: Ich wollte nach meinem geliebten Portsmouth für niemanden mehr spielen – ging dann mit 32 in den Ruhestand

Und das veranlasste den kämpferischen Mittelfeldspieler mit 32 Jahren, seine Stiefel an den Nagel zu hängen.

Der ehemalige österreichische Nationalspieler war Kapitän der Blues und wurde auch genannt Nachrichten / Sportpost Spieler der Saison in seinen drei Spielzeiten im Fratton Park.

„Bei Cook waren wir auch in einer anderen finanziellen Situation, mit einem erhöhten Gaming-Budget. Der Vorstand traf die weise Entscheidung, jemanden einzustellen, der weiß, wie man Teams zusammenstellt.

Johnny Ertl bestritt 88 Spiele und erzielte zwei Tore für Pompey, bevor er im Juli 2015 verließ. Foto: Joe Pepler

„Bei Awfs war ihm der Erfolg nicht zu verdanken, aber sein Nachfolger wusste, was gebraucht wurde – und brachte Spieler dazu, denen er die Aufgabe anvertrauen konnte. Da war ich nicht dabei.“

„Am zweiten Tag des Vorbereitungstrainings rief mich Cook in sein Büro und sagte: ‚Johnny, du kannst nach Hause gehen! „.

„Ich war noch 12 Monate bei dem Klub unter Vertrag und meine Antwort war ‚Es ist deine Entscheidung, fair genug‘, dann ging ich zurück zu meinem Haus in Southbourne und sprach mit Selma über den nächsten Schritt in meinem Leben.

„Ich habe Cooks Entscheidung respektiert, für mich war das kein Problem. Es war natürlich ärgerlich, aber er hatte das Gleiche zu Andy Barcham gesagt, der vier Jahre jünger war als ich und an einem Punkt in seiner Karriere, an dem er spielen musste.